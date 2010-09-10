Новый раздел - Народный репортер (reporter.rzn.info)
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- pri
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1970
- Зарегистрирован: 08 авг 2010, 19:36
- Откуда: Рязань, Циолковского
Re: Новый раздел - Народный репортер (reporter.rzn.info)
Так сколько хотел - столько и правил. А потом надоело, текст все одно не добавляется. Причем, похоже, только у меня. То есть либо у меня руки кривые, либо какие-то настройки не нравятся порталу. Разбираться лениво, тем паче, что косяков там предостаточно. К примеру, заколебался подправлять заголовок после каждого редактирования - с кавычками реальные проблемы. Фотки один черт положились как захотели. И очень лично мне не хватало возможности вставлять что-то типа комментария к каждой фотке. То есть, текст не сплошняком, а перемешан с фотками. Но тогда надо менять весь формат "репортера"...
Да так, мысли вслух... Уж с кавычками то можно было б разобраться, я давно по незнанию этот глюк в облако тегов запульнул, так он там висел, пока не выжался. Видать, так все устраивает. Ну и ладно.
Да так, мысли вслух... Уж с кавычками то можно было б разобраться, я давно по незнанию этот глюк в облако тегов запульнул, так он там висел, пока не выжался. Видать, так все устраивает. Ну и ладно.
Re: Новый раздел - Народный репортер (reporter.rzn.info)
Кстати - при загрузке видео почему то перестали всплывать подсказки с зарегистрированными ранее тегами - т.е. добавлять можно, но нельзя выбрать подходящий существующий...
Re: Новый раздел - Народный репортер (reporter.rzn.info)
Кстати почему то на странице published не показывается иконка с количеством комментариев к репортажу...
Re: Новый раздел - Народный репортер (reporter.rzn.info)
Можно ли мне загрузить общий вид нашего двора в Москве? Подскажите мои действия загрузки с фотоаппарата.
Re: Новый раздел - Народный репортер (reporter.rzn.info)
трижды судимый константин короленко продолжает делать себе деньги в министерстве транспорта и безнаказанность торжествует
Re: Новый раздел - Народный репортер (reporter.rzn.info)
Не открывается Новый раздел -Народный репортер. Дает две ссылки и они не работают. Устал сервер?
Re: Новый раздел - Народный репортер (reporter.rzn.info)
В ДК полиция в масках зверски избивает молодежь!
За что?
Илья Требухин. Муж моей дочери. Отец моего внука. Простой, русский парень. Хороший человек, со своей жизненной позицией и жизненными идеалами. Гражданин России, отслуживший в армии, построивший свою семью, маленькую квартирку в общежитии, любящий свою жену и своего трехнедельного, новорожденного сына. Рабочий человек, не мажор, работающий в фирме, по установке окон, платящий кредиты и налоги. Добрый и справедливый, не пьющий, занимающийся спортом и живущий, как должны жить все нормальные граждане, нормальной страны.
Вчера пошел на рок концерт, в популярный рязанский клуб ДК ( Дом Культуры), где попал под полицейскую облаву, и был зверски избит, а потом подвергнут многочасовым пыткам сотрудниками полиции в масках , при попустительстве, и под руководством дежурных сотрудников Советского РОВД города Рязани.
За что?
Кто виноват?
Во время концерта , 6 октября 2013 года, где-то около 9 часов вечера, в клуб «ДК» ворвались сотрудники полиции в масках. Всех гостей положили на пол. и начали планомерно избивать. Били дубинками, били электрошокерами, по садистки наслаждаясь не сопротивлением и болью простых русских мальчиков и девочек. Илье ходили ботинками по рукам и голове, прыгали на нем, издеваясь, на его крики и просьбы прекратить противоправные действия! Что сделали эти ребята7 В чем они виноваты? Что они были вооружены? Они лежали , на полу , и были в полной власти этих садистов в масках. Простого русского парня Илью, абсолютно трезвого,который не сопротивлялся , выполнял все требования сотрудников , истязали в течении нескольких часов, извивали, мучали электро шокером. Наступив ему на голову сапогом, смеялись над его криками.. Сотрудники отела «Э»? Это так они выполняют свою работу? Это они ростят ненависть и злобу к существующей власти. Так эти мучители поливают ростки сопротивления и ненависти! Два автобуса, в два захода, привезли в отдел посетителе этого концерта. В отделе, Илью продолжали пытать и избивать, ему сломали нос, били палками , руками и ногами, на глазах многих свидетелей. Руководил этим сотрудник Советского отдела, лейтенант с нагрудным номером 0025325, который после очередной порции пыток от сотрудника в маске , давал Илье чистый лист бумаги, что бы тот подписал его. Дежурный по отделу, майор Чистяков Артем Алексеевич, слышал крики истязаемого, и не выполнил свои должностные обязанности, не навел порядок в отделе, не предпринял мер для прекращения этих пыток. Если бы не приехали вовремя родители Ильи и я, то эти пытки могли бы закончиться тяжелейшими увечьями и его смертью. Мы просто отбили его, мы спасли парню жизнь! Посмотрите люди, какие травмы, нанесли ему эти садисты в погонах! Уверенные в своей безнаказанности, они готовы были замучить его до смерти, если бы не подоспела наша помощь. А ведь в отделе было еще несколько десятков задержанных на концерте молодых рязанцев. За что? Не имея ничего ему предьявить, и не зная в чем обвинить Илью, они выпустили его, сначала долго не отдавая его документы и личные вещи, поясняя, что якобы они не знаю, у кого они… и не желая вызвать ему скорую , для оказания медицинской помощи. Илье сейчас очень плохо. Он регулярно теряет сознание, его тошнит и рвет, он не может поднять ни руки , с трудом ходит, страшные ссадины и травмы сильно болят. Но мы будем бороться за ПРАВДУ и справедливость! За что ОНИ бьют и уродуют невиновных людей? За что? За что? За что?
Что делать?
Мы написали заявление на имя начальника РОВД, на пытки , избиения, и противоправные действия и халатность его сотрудников, работавших в этот вечер.
Сняли все эти страшные побои в травм пункте.
Завтра едем в прокуратуру, где будем писать заявление.
Начинаем освещение этого ужасного случая , в средствах массовой информации, в Интернете, на телевидении, и на радио.
Надо остановить садистов в масках! Надо сделать так, чтобы были наказвны люди избивающие и пытающие невиновных, русских людей!
Надо дать делу законных ход!
Общественность не должна молчать. Не будем ждать, очередного убитого, сотрудникам полиции, российского гражданина!
Прошу вашего максимального перепоста, дабы никому из нас, и наших близких не грозила такая беда, как общение c сотрудниками полиции, в масках и без!
С Нами Правда, и с нами Бог!
[*]
За что?
Илья Требухин. Муж моей дочери. Отец моего внука. Простой, русский парень. Хороший человек, со своей жизненной позицией и жизненными идеалами. Гражданин России, отслуживший в армии, построивший свою семью, маленькую квартирку в общежитии, любящий свою жену и своего трехнедельного, новорожденного сына. Рабочий человек, не мажор, работающий в фирме, по установке окон, платящий кредиты и налоги. Добрый и справедливый, не пьющий, занимающийся спортом и живущий, как должны жить все нормальные граждане, нормальной страны.
Вчера пошел на рок концерт, в популярный рязанский клуб ДК ( Дом Культуры), где попал под полицейскую облаву, и был зверски избит, а потом подвергнут многочасовым пыткам сотрудниками полиции в масках , при попустительстве, и под руководством дежурных сотрудников Советского РОВД города Рязани.
За что?
Кто виноват?
Во время концерта , 6 октября 2013 года, где-то около 9 часов вечера, в клуб «ДК» ворвались сотрудники полиции в масках. Всех гостей положили на пол. и начали планомерно избивать. Били дубинками, били электрошокерами, по садистки наслаждаясь не сопротивлением и болью простых русских мальчиков и девочек. Илье ходили ботинками по рукам и голове, прыгали на нем, издеваясь, на его крики и просьбы прекратить противоправные действия! Что сделали эти ребята7 В чем они виноваты? Что они были вооружены? Они лежали , на полу , и были в полной власти этих садистов в масках. Простого русского парня Илью, абсолютно трезвого,который не сопротивлялся , выполнял все требования сотрудников , истязали в течении нескольких часов, извивали, мучали электро шокером. Наступив ему на голову сапогом, смеялись над его криками.. Сотрудники отела «Э»? Это так они выполняют свою работу? Это они ростят ненависть и злобу к существующей власти. Так эти мучители поливают ростки сопротивления и ненависти! Два автобуса, в два захода, привезли в отдел посетителе этого концерта. В отделе, Илью продолжали пытать и избивать, ему сломали нос, били палками , руками и ногами, на глазах многих свидетелей. Руководил этим сотрудник Советского отдела, лейтенант с нагрудным номером 0025325, который после очередной порции пыток от сотрудника в маске , давал Илье чистый лист бумаги, что бы тот подписал его. Дежурный по отделу, майор Чистяков Артем Алексеевич, слышал крики истязаемого, и не выполнил свои должностные обязанности, не навел порядок в отделе, не предпринял мер для прекращения этих пыток. Если бы не приехали вовремя родители Ильи и я, то эти пытки могли бы закончиться тяжелейшими увечьями и его смертью. Мы просто отбили его, мы спасли парню жизнь! Посмотрите люди, какие травмы, нанесли ему эти садисты в погонах! Уверенные в своей безнаказанности, они готовы были замучить его до смерти, если бы не подоспела наша помощь. А ведь в отделе было еще несколько десятков задержанных на концерте молодых рязанцев. За что? Не имея ничего ему предьявить, и не зная в чем обвинить Илью, они выпустили его, сначала долго не отдавая его документы и личные вещи, поясняя, что якобы они не знаю, у кого они… и не желая вызвать ему скорую , для оказания медицинской помощи. Илье сейчас очень плохо. Он регулярно теряет сознание, его тошнит и рвет, он не может поднять ни руки , с трудом ходит, страшные ссадины и травмы сильно болят. Но мы будем бороться за ПРАВДУ и справедливость! За что ОНИ бьют и уродуют невиновных людей? За что? За что? За что?
Что делать?
Мы написали заявление на имя начальника РОВД, на пытки , избиения, и противоправные действия и халатность его сотрудников, работавших в этот вечер.
Сняли все эти страшные побои в травм пункте.
Завтра едем в прокуратуру, где будем писать заявление.
Начинаем освещение этого ужасного случая , в средствах массовой информации, в Интернете, на телевидении, и на радио.
Надо остановить садистов в масках! Надо сделать так, чтобы были наказвны люди избивающие и пытающие невиновных, русских людей!
Надо дать делу законных ход!
Общественность не должна молчать. Не будем ждать, очередного убитого, сотрудникам полиции, российского гражданина!
Прошу вашего максимального перепоста, дабы никому из нас, и наших близких не грозила такая беда, как общение c сотрудниками полиции, в масках и без!
С Нами Правда, и с нами Бог!
[*]
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