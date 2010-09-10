Где починить Мерседес (МОНОВПРЫСК)?
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6 сообщений • Страница 1 из 1
Где починить Мерседес (МОНОВПРЫСК)?
никак не могу найти тех кто возьмется сделать двигатель с моновпрыском
124 мерс 2.6л 160 л.с. (103 двигатель)
звонил в пару сервисов - не берутся... звонил якобы человеку понимающему в мерседесах - не взялся...
а проблема такая - машина при включении передачи (автомат) и при выкручивании руля до упора глохнет - чего то ей не хватает, а чего не понятно... поменяли филтр, бензонасос, стал лучше заводиться но глохнуть глохнуть... что делать не знаем...
помогайте народ)))
124 мерс 2.6л 160 л.с. (103 двигатель)
звонил в пару сервисов - не берутся... звонил якобы человеку понимающему в мерседесах - не взялся...
а проблема такая - машина при включении передачи (автомат) и при выкручивании руля до упора глохнет - чего то ей не хватает, а чего не понятно... поменяли филтр, бензонасос, стал лучше заводиться но глохнуть глохнуть... что делать не знаем...
помогайте народ)))
Re: Где починить Мерседес (МОНОВПРЫСК)?
Ну.... мог бы посоветовать специалиста, он как-то даже мерседес с механическим впрыском переделывал на карбюратор по заявке владельца. Вопрос только в том, сколько Вы готовы потратить денег на з/ч, которые необходимо будит поменять, ибо может не быть удовлетворения от работы, а если ее не будит, то человек не возьмется.
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Re: Где починить Мерседес (МОНОВПРЫСК)?
ВРУНГЕЛЬ писал(а):Ну.... мог бы посоветовать специалиста, он как-то даже мерседес с механическим впрыском переделывал на карбюратор по заявке владельца. Вопрос только в том, сколько Вы готовы потратить денег на з/ч, которые необходимо будит поменять, ибо может не быть удовлетворения от работы, а если ее не будит, то человек не возьмется.
мне уже один говорил такое... меня так не устраивает... зачем менять то, что можно починить????
нашел человека который чинит, а не меняет банально... но все равно спасибо
Re: Где починить Мерседес (МОНОВПРЫСК)?
Всё это только замануха. По крайней мере для авто среднего класса.
Re: Где починить Мерседес (МОНОВПРЫСК)?
SnikerS писал(а):никак не могу найти тех кто возьмется сделать двигатель с моновпрыском
124 мерс 2.6л 160 л.с. (103 двигатель)
звонил в пару сервисов - не берутся... звонил якобы человеку понимающему в мерседесах - не взялся...
а проблема такая - машина при включении передачи (автомат) и при выкручивании руля до упора глохнет - чего то ей не хватает, а чего не понятно... поменяли филтр, бензонасос, стал лучше заводиться но глохнуть глохнуть... что делать не знаем...
помогайте народ)))
Так может у вас редукционный (аварийный) клапан в ГУРе заклинило? Давление повышается с системе усилителя руля настолько, что движок не может его провернуть и глохнет.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 10 май 2017, 16:26
Где починить Мерседес МОНОВПРЫСК
АВТО_СПЕКТ и все там се нормально сам там брал
6 сообщений • Страница 1 из 1
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