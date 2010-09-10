Где починить Мерседес (МОНОВПРЫСК)?

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SnikerS
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 31 май 2009, 18:43

Где починить Мерседес (МОНОВПРЫСК)?

Сообщение SnikerS » 26 июл 2012, 14:03

никак не могу найти тех кто возьмется сделать двигатель с моновпрыском
124 мерс 2.6л 160 л.с. (103 двигатель)

звонил в пару сервисов - не берутся... звонил якобы человеку понимающему в мерседесах - не взялся...

а проблема такая - машина при включении передачи (автомат) и при выкручивании руля до упора глохнет - чего то ей не хватает, а чего не понятно... поменяли филтр, бензонасос, стал лучше заводиться но глохнуть глохнуть... что делать не знаем...

помогайте народ)))
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ВРУНГЕЛЬ
Пользователь RZN.info
Сообщения: 627
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 22:43
Откуда: Из Рязани

Re: Где починить Мерседес (МОНОВПРЫСК)?

Сообщение ВРУНГЕЛЬ » 11 авг 2012, 21:33

Ну.... мог бы посоветовать специалиста, он как-то даже мерседес с механическим впрыском переделывал на карбюратор по заявке владельца. Вопрос только в том, сколько Вы готовы потратить денег на з/ч, которые необходимо будит поменять, ибо может не быть удовлетворения от работы, а если ее не будит, то человек не возьмется.
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
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SnikerS
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 31 май 2009, 18:43

Re: Где починить Мерседес (МОНОВПРЫСК)?

Сообщение SnikerS » 14 авг 2012, 21:14

ВРУНГЕЛЬ писал(а):Ну.... мог бы посоветовать специалиста, он как-то даже мерседес с механическим впрыском переделывал на карбюратор по заявке владельца. Вопрос только в том, сколько Вы готовы потратить денег на з/ч, которые необходимо будит поменять, ибо может не быть удовлетворения от работы, а если ее не будит, то человек не возьмется.

мне уже один говорил такое... меня так не устраивает... зачем менять то, что можно починить????
нашел человека который чинит, а не меняет банально... но все равно спасибо
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Andersan
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 06 ноя 2014, 15:23

Re: Где починить Мерседес (МОНОВПРЫСК)?

Сообщение Andersan » 06 янв 2015, 12:19

Всё это только замануха. По крайней мере для авто среднего класса.
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Engineer
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3984
Зарегистрирован: 22 окт 2005, 03:06

Re: Где починить Мерседес (МОНОВПРЫСК)?

Сообщение Engineer » 08 янв 2015, 07:55

SnikerS писал(а):никак не могу найти тех кто возьмется сделать двигатель с моновпрыском
124 мерс 2.6л 160 л.с. (103 двигатель)

звонил в пару сервисов - не берутся... звонил якобы человеку понимающему в мерседесах - не взялся...

а проблема такая - машина при включении передачи (автомат) и при выкручивании руля до упора глохнет - чего то ей не хватает, а чего не понятно... поменяли филтр, бензонасос, стал лучше заводиться но глохнуть глохнуть... что делать не знаем...

помогайте народ)))

Так может у вас редукционный (аварийный) клапан в ГУРе заклинило? Давление повышается с системе усилителя руля настолько, что движок не может его провернуть и глохнет.
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vistailDom
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 10 май 2017, 16:26

Где починить Мерседес МОНОВПРЫСК

Сообщение vistailDom » 8 минут назад

АВТО_СПЕКТ и все там се нормально сам там брал
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