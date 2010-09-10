Сообщение ВРУНГЕЛЬ » 11 авг 2012, 21:33

Ну.... мог бы посоветовать специалиста, он как-то даже мерседес с механическим впрыском переделывал на карбюратор по заявке владельца. Вопрос только в том, сколько Вы готовы потратить денег на з/ч, которые необходимо будит поменять, ибо может не быть удовлетворения от работы, а если ее не будит, то человек не возьмется.

Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!

Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...