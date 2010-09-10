Сообщение DS » 31 июл 2012, 08:10

Олег Тихов писал(а): Сейчас мастера мне ее ставят. Ругаются на хозяев что им копейки платят (примерно 3500 за установку данной двери). Они ставят ее целый день.

Если все понравится, то скажу фирму... но там цены о...тььь Сейчас мастера мне ее ставят. Ругаются на хозяев что им копейки платят (примерно 3500 за установку данной двери). Они ставят ее целый день.Если все понравится, то скажу фирму... но там цены о...тььь

Подозрительное дело..Мне полянские ставили 5 дверей по 2,5 т.р., работали 2 или 3 дня и не жаловались на хозяев.Как вы ухитрились, с вашими-то требованиями к подрядчикам, купить дверь, которая не стоит своих денег и установить её за 3,5 с нетой ручкой? Где они её взяли? Свою принесли?Когда мы покупали двери, нас сначала пригласили в магазин, там все двери были осмотрены, одна забракована, заменена, а уж потом их все привезли для установки.PS. С правилами форума ознакомьтесь, пожалуйста. Мат здесь запрещён в любом виде.