Ремонт в старой квартире
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
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Re: Ремонт в старой квартире
Подозрительное дело..Олег Тихов писал(а):Сейчас мастера мне ее ставят. Ругаются на хозяев что им копейки платят (примерно 3500 за установку данной двери). Они ставят ее целый день.
Если все понравится, то скажу фирму... но там цены о...тььь
Мне полянские ставили 5 дверей по 2,5 т.р., работали 2 или 3 дня и не жаловались на хозяев.
Как вы ухитрились, с вашими-то требованиями к подрядчикам, купить дверь, которая не стоит своих денег и установить её за 3,5 с нетой ручкой? Где они её взяли? Свою принесли?
Когда мы покупали двери, нас сначала пригласили в магазин, там все двери были осмотрены, одна забракована, заменена, а уж потом их все привезли для установки.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 26 июл 2012, 20:34
Re: Ремонт в старой квартире
DS писал(а):Подозрительное дело..Олег Тихов писал(а):Сейчас мастера мне ее ставят. Ругаются на хозяев что им копейки платят (примерно 3500 за установку данной двери). Они ставят ее целый день.
Если все понравится, то скажу фирму... но там цены о...тььь
Мне полянские ставили 5 дверей по 2,5 т.р., работали 2 или 3 дня и не жаловались на хозяев.
А где полянских найти? Как раз нужны недорогие двери (не дороже 6 т.р.)
Софья отказалась менять ручку. Сказали что у них других нет. Теперь дверь почти за 70000 т.р ходит ходуном. Зато другие недостатки устранили. По пяти бальной системе ставлю им только 4, так как идеально работать не могут.
Re: Ремонт в старой квартире
Продолжают меня терзать смутные сомнения: одна дверь у вас, стало быть, за 70 тысяч, а остальные нужны за 6..
Я, не знаю где берут полянские двери, http://poldoor.ruprom.net/ здесь, наверное. У меня работали полянские установщики, а двери совсем не полянские.
Я, не знаю где берут полянские двери, http://poldoor.ruprom.net/ здесь, наверное. У меня работали полянские установщики, а двери совсем не полянские.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 26 июл 2012, 20:34
Re: Ремонт в старой квартире
DS писал(а):Продолжают меня терзать смутные сомнения: одна дверь у вас, стало быть, за 70 тысяч, а остальные нужны за 6..
Так я же не сказал что мне нужны остальные двери именно для этой квартиры В той выйдет минимум 20-25 т.р за 1 штуку. Денежки еще нужно на них заработать невыносимо тяжким трудом.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 26 июл 2012, 20:34
Re: Ремонт в старой квартире
За информацию спасибо. Поеду завтра. Если там есть действительно недорогие двери, то я буду счастлив как никогда.
Re: Ремонт в старой квартире
Я там недорогих не видел
- Andrey E.
- Гость RZN.info
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 02 янв 2015, 22:20
- Откуда: г.Рязань
- Контактная информация:
Re: Ремонт в старой квартире
И на чём всё закончилось то? Интересно же!
http://элит-ремонт.рф
vk.com/elit_remont_ryazan
vk.com/elit_remont_ryazan
- termo101
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 512
- Зарегистрирован: 03 апр 2008, 17:28
- Контактная информация:
Re: Ремонт в старой квартире
Andrey E. писал(а):И на чём всё закончилось то? Интересно же!
Они поженились.
- Andrey E.
- Гость RZN.info
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 02 янв 2015, 22:20
- Откуда: г.Рязань
- Контактная информация:
Re: Ремонт в старой квартире
Мужики вроде диалоги вели)
http://элит-ремонт.рф
vk.com/elit_remont_ryazan
vk.com/elit_remont_ryazan
- termo101
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 512
- Зарегистрирован: 03 апр 2008, 17:28
- Контактная информация:
Re: Ремонт в старой квартире
Andrey E. писал(а):Мужики вроде диалоги вели)
4 года назад дело было... это я так, прикалываюсь, забей... )))) моя тема по натяжным потолкам грустит, вот и я чет скучаю...
Re: Ремонт в старой квартире
Максим, межкомнатные двери являются важной частью интерьера. От выбора дверей зависит не только практичность и функциональность, но и уют и эстетика дома. Выбрать межкомнатные двери можно из четырех вариантов конструкции, которые производятся промышленным способом и отличаются наибольшей практичностью и удобством применения. Необходимо отметить, что все эти межкомнатные двери https://traddoors.com.ua/ru/mezhkomnatnye-dveri/venge/ практически одинаковы по удобству, но, тем не менее, каждая конструкция имеет свои особенности.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 17 май 2012, 22:16
- Контактная информация:
Re: Ремонт в старой квартире
Доводилось делать ремонт в квартире, которая была, скажем так, сильно изношена, а сама квартира была с очень неудобной планировкой - сталинка. так вот выручил дизайн - оказывается можно только при помощи правильной покраски стен сделать относительно маленькую и неуютную квартиру, по ощущениям, просто огромной. жаль нет под рукой фото этого шедевра, но прошу поверить на слово.
А что подумал Кролик, никто не узнал, потому что он был очень воспитан ©
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