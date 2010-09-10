Ремонт в старой квартире

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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DS
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 19219
Зарегистрирован: 09 окт 2005, 16:57
Откуда: Отводное

Re: Ремонт в старой квартире

Сообщение DS » 31 июл 2012, 08:10

Олег Тихов писал(а):Сейчас мастера мне ее ставят. Ругаются на хозяев что им копейки платят (примерно 3500 за установку данной двери). Они ставят ее целый день.
Если все понравится, то скажу фирму... но там цены о...тььь :lol:
Подозрительное дело..
Мне полянские ставили 5 дверей по 2,5 т.р., работали 2 или 3 дня и не жаловались на хозяев.
Как вы ухитрились, с вашими-то требованиями к подрядчикам, купить дверь, которая не стоит своих денег и установить её за 3,5 с нетой ручкой? Где они её взяли? Свою принесли?
Когда мы покупали двери, нас сначала пригласили в магазин, там все двери были осмотрены, одна забракована, заменена, а уж потом их все привезли для установки.
PS. С правилами форума ознакомьтесь, пожалуйста. Мат здесь запрещён в любом виде.
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Олег Тихов
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 26 июл 2012, 20:34

Re: Ремонт в старой квартире

Сообщение Олег Тихов » 31 июл 2012, 09:45

DS писал(а):
Олег Тихов писал(а):Сейчас мастера мне ее ставят. Ругаются на хозяев что им копейки платят (примерно 3500 за установку данной двери). Они ставят ее целый день.
Если все понравится, то скажу фирму... но там цены о...тььь :lol:
Подозрительное дело..
Мне полянские ставили 5 дверей по 2,5 т.р., работали 2 или 3 дня и не жаловались на хозяев.

А где полянских найти? Как раз нужны недорогие двери (не дороже 6 т.р.)

Софья отказалась менять ручку. Сказали что у них других нет. Теперь дверь почти за 70000 т.р ходит ходуном. Зато другие недостатки устранили. По пяти бальной системе ставлю им только 4, так как идеально работать не могут.
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DS
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 19219
Зарегистрирован: 09 окт 2005, 16:57
Откуда: Отводное

Re: Ремонт в старой квартире

Сообщение DS » 31 июл 2012, 16:02

Продолжают меня терзать смутные сомнения: одна дверь у вас, стало быть, за 70 тысяч, а остальные нужны за 6..
Я, не знаю где берут полянские двери, http://poldoor.ruprom.net/ здесь, наверное. У меня работали полянские установщики, а двери совсем не полянские.
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Олег Тихов
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 26 июл 2012, 20:34

Re: Ремонт в старой квартире

Сообщение Олег Тихов » 31 июл 2012, 16:37

DS писал(а):Продолжают меня терзать смутные сомнения: одна дверь у вас, стало быть, за 70 тысяч, а остальные нужны за 6..

Так я же не сказал что мне нужны остальные двери именно для этой квартиры :D В той выйдет минимум 20-25 т.р за 1 штуку. Денежки еще нужно на них заработать невыносимо тяжким трудом.
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Олег Тихов
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 26 июл 2012, 20:34

Re: Ремонт в старой квартире

Сообщение Олег Тихов » 31 июл 2012, 16:41

За информацию спасибо. Поеду завтра. Если там есть действительно недорогие двери, то я буду счастлив как никогда.
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DS
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 19219
Зарегистрирован: 09 окт 2005, 16:57
Откуда: Отводное

Re: Ремонт в старой квартире

Сообщение DS » 31 июл 2012, 22:33

Я там недорогих не видел
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Andrey E.
Гость RZN.info
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 02 янв 2015, 22:20
Откуда: г.Рязань
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Re: Ремонт в старой квартире

Сообщение Andrey E. » 15 мар 2016, 00:41

И на чём всё закончилось то? Интересно же!
http://элит-ремонт.рф
vk.com/elit_remont_ryazan
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termo101
Пользователь RZN.info
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 03 апр 2008, 17:28
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Re: Ремонт в старой квартире

Сообщение termo101 » 15 мар 2016, 23:03

Andrey E. писал(а):И на чём всё закончилось то? Интересно же!


Они поженились.
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Andrey E.
Гость RZN.info
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 02 янв 2015, 22:20
Откуда: г.Рязань
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Re: Ремонт в старой квартире

Сообщение Andrey E. » 15 мар 2016, 23:08

Мужики вроде диалоги вели)
http://элит-ремонт.рф
vk.com/elit_remont_ryazan
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termo101
Пользователь RZN.info
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 03 апр 2008, 17:28
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Re: Ремонт в старой квартире

Сообщение termo101 » 17 мар 2016, 00:01

Andrey E. писал(а):Мужики вроде диалоги вели)


4 года назад дело было... это я так, прикалываюсь, забей... )))) моя тема по натяжным потолкам грустит, вот и я чет скучаю...
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polpol
Гость RZN.info
Сообщения: 136
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 18:02

Re: Ремонт в старой квартире

Сообщение polpol » 28 янв 2021, 09:17

Максим, межкомнатные двери являются важной частью интерьера. От выбора дверей зависит не только практичность и функциональность, но и уют и эстетика дома. Выбрать межкомнатные двери можно из четырех вариантов конструкции, которые производятся промышленным способом и отличаются наибольшей практичностью и удобством применения. Необходимо отметить, что все эти межкомнатные двери https://traddoors.com.ua/ru/mezhkomnatnye-dveri/venge/ практически одинаковы по удобству, но, тем не менее, каждая конструкция имеет свои особенности.
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sviridkina
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 17 май 2012, 22:16
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Re: Ремонт в старой квартире

Сообщение sviridkina » 30 минут назад

Доводилось делать ремонт в квартире, которая была, скажем так, сильно изношена, а сама квартира была с очень неудобной планировкой - сталинка. так вот выручил дизайн - оказывается можно только при помощи правильной покраски стен сделать относительно маленькую и неуютную квартиру, по ощущениям, просто огромной. жаль нет под рукой фото этого шедевра, но прошу поверить на слово.
А что подумал Кролик, никто не узнал, потому что он был очень воспитан ©
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