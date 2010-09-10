Истребители в Дягилево

Интересные факты, случаи и события из жизни города.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Шаман
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03 фев 2011, 13:30
Откуда: Рязань

Re: Истребители в Дягилево

Сообщение Шаман » 10 авг 2015, 00:22

Walker писал(а):
Шаман писал(а):В современных условиях суверенность государства, во многом, определяется уровнем развитие его вооружённых сил…

Ну и а в малом? Ведь дьявол, как известно, кроется в мелочах…

Я не знаю где кроется диавол, но товарищи над этим работают. Ответственные товарищи...
Вернуться к началу
Аватара пользователя
ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24078
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Истребители в Дягилево

Сообщение ФрекенСнорк » 10 авг 2015, 06:07

Шаман писал(а):
Walker писал(а):
Шаман писал(а):В современных условиях суверенность государства, во многом, определяется уровнем развитие его вооружённых сил…

Ну и а в малом? Ведь дьявол, как известно, кроется в мелочах…

Я не знаю где кроется диавол, но товарищи над этим работают. Ответственные товарищи...

ищут, где кроется или усердно прячут? :D
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Вернуться к началу
Antipov
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 1807
Зарегистрирован: 01 мар 2007, 16:40
Откуда: Рязань

Re: Истребители в Дягилево

Сообщение Antipov » 10 авг 2015, 10:26

Customer писал(а):Вспомните о своих денежках, когда над своей головой F-16 увидите!
И думаю, что это будет последнее, что вы вообще увидите. Советую помнить про Югославию.


1. Разговор был об эффективности расходования наших с вами денег министерством обороны. Скажите, каким образом капитальная двухполосная дорога на насыпи ведущая к полигону в Дубровичах защитит меня от F-16? Или сожженные тонны керосина на потеху публике? Не, я и сам с удовольствием смотрю выступления наших пилотажных групп, но не вижу прямой корреляции между их выступлениями и защитой от F-16.
2. В этом мире есть великое множество мелких государств у которых не то что пилотажных групп - самолетов своих считай нет. Почему над их головами прямо сейчас не кружат F-16, становясь "последним, что вообще увидят" жители этих государств?

NitroGen писал(а):ВСоздайте свою тему, например, откуда деньги на авиашоу, и нойте в ней. Никто вам в этой теме не возражать не будет и и ваше мнение преобладает


А смысл? Откуда взялись деньги понятно и так - из нашего с вами кармана. Причем нас с вами никто не спросил, как эти деньги, на наш взгляд, разумнее потратить - на хлеб или на зрелища.
Вернуться к началу
Customer
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4774
Зарегистрирован: 02 авг 2010, 09:26

Re: Истребители в Дягилево

Сообщение Customer » 10 авг 2015, 10:42

Вот все в интернете знают как правильно править страной, как нужно эффективно распоряжаться деньгами МО, пациенты больниц знают как правильно лечить больных, болельщики знают как правильно играть в хоккей и футбол...
Так что юзеры сидят у компов? Зачем болельщики сидят в спорт барах с пивасиком перед телевизором? Действуйте! Делайте как надо!

Что касается войны, то Карл Клаузевиц в свое время сказал, что "война есть продолжение политики иными средствами". Т.е., если страна следует всем указаниям в экономической политике, политическом строе, везде и во всем показывает свою холуйскую лояльность, то что же с ней воевать? Им и самолетов и танков не надо. Ну, если и надо, то от таких же бедных соседей.
А страны, которые имели наглость взять курс на независимую политику, сначала подвергается шантажу и давлению, а если не поддаются, то можно и побомбить чуток.
Что я Вам все эти очевидные вещи рассказываю?
Ты - это ты, а я - это я.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Walker
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2442
Зарегистрирован: 10 сен 2010, 14:44
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Walker

Re: Истребители в Дягилево

Сообщение Walker » 10 авг 2015, 11:10

Customer писал(а):Что касается войны, то Карл Клаузевиц в свое время сказал, что "война есть продолжение политики иными средствами". Т.е., если страна следует всем указаниям в экономической политике, политическом строе, везде и во всем показывает свою холуйскую лояльность, то что же с ней воевать? Им и самолетов и танков не надо. Ну, если и надо, то от таких же бедных соседей.
А страны, которые имели наглость взять курс на независимую политику, сначала подвергается шантажу и давлению, а если не поддаются, то можно и побомбить чуток.
Что я Вам все эти очевидные вещи рассказываю?

Ясен пень, очевидные: если, значит, вам с утра морду лица на улице не подрихтовали, то очевидно день вы начали «показывая свою холуйскую лояльность». А вот если вышли из подъезда и сразу — хрясь по сусалам, то значит вы проводите независимую политику. Вот я не знаю что и думать, как Вы выглядите вживую с таким мировоззрением «от Клаузевица» — видного военного теоретика начала XIX в., творческое наследие которого, взятое на вооружение и творчески развитое прусским милитаризмом в конечном итоге породило Первую Мировую и в итоге привело к Нюрнбергу.
Кстати, небезызвестный Иосиф Виссарионыч уже полвека тому назад указал на некотрую… несовременность взглядов г-на Клаузевица:
Что касается, в частности, Клаузевица, то он, конечно, устарел как военный авторитет. Клаузевиц был, собственно, представителем мануфактурного периода войны. Но теперь у нас машинный период войны. Несомненно, что машинный период требует новых военных идеологов. Смешно брать теперь уроки у Клаузевица.

(Сталин И.В. Cочинения. Т.16. М.: Издательство «Писатель», 1997. с. 21–24.)
А у нас сейчас и «машинный период» уже устарел.
Вернуться к началу
Antipov
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 1807
Зарегистрирован: 01 мар 2007, 16:40
Откуда: Рязань

Re: Истребители в Дягилево

Сообщение Antipov » 10 авг 2015, 11:23

Customer писал(а):Вот все в интернете знают как правильно править страной, как нужно эффективно распоряжаться деньгами МО, пациенты больниц знают как правильно лечить больных, болельщики знают как правильно играть в хоккей и футбол...


Варламов в Кацем пару раз обращали внимание на такую российскую проблему. Наши власти-чиновники, почему-то, не любят своему народу ничего объяснять и рассказывать. Приводили в пример Лондон. Там вокруг стройплощадки стоит забор, на заборе красивые плакаты с инфографикой, типа "мы тут строим новую станцию метро, она улучшит жизнь 10 000 человек, позволит разгрузить такой-то автобусный маршрут. Закончим строить тогда-то и тогда-то. Станция будет выглядеть вот так вот". И в заборе - отверстия, чтобы все интересующиеся могли посмотреть и увидеть как движется дело. И жители знают, чем живет их район, каким он будет через пару лет и т.п.
Когда что-то строят у нас - то просто глухой забор и нифига не понятно. Кто строит, что, зачем, почему. Не холопское это дело - знать что в их районе-городе происходит.

Так же и с авиашоу этим. Разъяснили бы нам что-то вроде:
"Да, мы проводим конкурс. Он обойдется бюджету в такую-то сумму. Но эта сумма включает в себя подготовку полигона, который и так нужен нашим ВВС чтобы учиться бросать бомбы и пускать ракеты. После конкурса он будет использоваться по назначению. Да, мы вырубили под полигон несколько гектаров леса, но другого выхода у нас не было - к полигону предъявляются такие-то требования и только эта площадка под них подошла.
Эта сумма включает в себя строительство дороги на полигон, но эта дорога улучшит транспортное сообщение окружающих деревень, в которых проживает 100500 жителей. Теперь к ним можно будет пустить автобус.
Да, мы сожгли кучу топлива и потратили часть ресурса самолетов, но выступления пилотажных групп проводились в рамках тренировок к МАКСу-2015, где эти выступления покажут возможности наших самолетов потенциальным покупателям из ОАЭ, Катара и Саудовской Аравии, которые планируют купить наших самолетов на 100500 миллионов долларов".

И сразу бы стало меньше разговоров! Но ведь людЯм объяснять что-то западло. Пускай смотрят зрелища и не жужжат.

Customer писал(а):А страны, которые имели наглость взять курс на независимую политику, сначала подвергается шантажу и давлению, а если не поддаются, то можно и побомбить чуток.
Что я Вам все эти очевидные вещи рассказываю?


Похоже, весь мир исключительно под США живет и все их прихоти выполняет. И только русский медведь сорвал оковы, разломал клетку и сопротивляется.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Walker
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2442
Зарегистрирован: 10 сен 2010, 14:44
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Walker

Re: Истребители в Дягилево

Сообщение Walker » 10 авг 2015, 11:46

Antipov писал(а):… Наши власти-чиновники, почему-то, не любят своему народу ничего объяснять и рассказывать. Приводили в пример Лондон. Там вокруг стройплощадки стоит забор, на заборе красивые плакаты с инфографикой, типа "мы тут строим новую станцию метро, она улучшит жизнь 10 000 человек, позволит разгрузить такой-то автобусный маршрут. Закончим строить тогда-то и тогда-то. Станция будет выглядеть вот так вот". И в заборе - отверстия, чтобы все интересующиеся могли посмотреть и увидеть как движется дело. И жители знают, чем живет их район, каким он будет через пару лет и т.п.
Когда что-то строят у нас - то просто глухой забор и нифига не понятно. Кто строит, что, зачем, почему. Не холопское это дело - знать что в их районе-городе происходит.

И не только в Лондоне. Но также со всевозможными брошюрами и репортажами и отчетами о проделанной и запланированной работе.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Шаман
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03 фев 2011, 13:30
Откуда: Рязань

Re: Истребители в Дягилево

Сообщение Шаман » 10 авг 2015, 13:13

Россия в кои веки встает с колен, реформирует и развивает, в том числе, свои Вооруженные Силы. Да, товарищи, не все гладко и ровно на этом Пути. Но, не ошибается тот, кто ничего не делает. Проблемы, недостатки, порой весьма существенные, были, есть и будут. На этот счет не следует заблуждаться, и метаться между двумя крайностями: ура-патриотизмом и преклонением пред капиталистическими прогнившими ништяками.

И, вроде бы все ничего, но, чу! Слышите, с каким яростным свистом вышибает дно у иных узколобых хейтеров, перманентно недовольных отечественными свершениями прошлого и настоящего. Эти, переполненные интернетовскими знаниями, критикантствующие мизантропы мнят себя знатоками во всех сферах и областях жизнедеятельности социума. Буквально во всех! И, не в силах сдерживать себя, они бодро вываливают продукты своего умственного метеоризма на окружающих, получая от этого психосоматическое облегчение.
Что уж тут поделать? С облегчением, граждане.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Шаман
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03 фев 2011, 13:30
Откуда: Рязань

Re: Истребители в Дягилево

Сообщение Шаман » 10 авг 2015, 13:18

ФрекенСнорк писал(а):
Шаман писал(а):Я не знаю где кроется диавол, но товарищи над этим работают. Ответственные товарищи...

ищут, где кроется или усердно прячут? :D

Да, собственно, как всегда. Сначала ищут, потом прячут, потом снова ищут. Диалектика. Против нее не попрешь.
Ибо, «все вещи рождаются в бытии, а бытие рождается в небытии».(Дао дэ дзин, п.40).
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Walker
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2442
Зарегистрирован: 10 сен 2010, 14:44
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Walker

Re: Истребители в Дягилево

Сообщение Walker » 10 авг 2015, 13:26

Шаман писал(а):
ФрекенСнорк писал(а):
Шаман писал(а):Я не знаю где кроется диавол, но товарищи над этим работают. Ответственные товарищи...

ищут, где кроется или усердно прячут? :D

Да, собственно, как всегда. Сначала ищут, потом прячут, потом снова ищут. Диалектика. Против нее не попрешь.
Ибо, «все вещи рождаются в бытии, а бытие рождается в небытии»…

Товарищ шаман Николай! Вы нам тут зубы диалектикой не заговаривайте, не отвлекайтесь от выполнения своих непосредственных служебных обязанностей — первоочередной задачи по спасению рубля:
…шаман Коля сказал "Ъ", что ему не до выборов: «Еду в Москву, пригласили в Центробанк рубль спасать».

Подробнее
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Шаман
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03 фев 2011, 13:30
Откуда: Рязань

Re: Истребители в Дягилево

Сообщение Шаман » 10 авг 2015, 14:24

Walker писал(а):Товарищ шаман Николай! Вы нам тут зубы диалектикой не заговаривайте, не отвлекайтесь от выполнения своих непосредственных служебных обязанностей — первоочередной задачи по спасению рубля:
…шаман Коля сказал "Ъ", что ему не до выборов: «Еду в Москву, пригласили в Центробанк рубль спасать».

Подробнее

Мдя...Не предполагал, что углубленное изучение творчества А.П.Чехова так влияет на мыслительные функции…а может…точно не?... ну там пара затяжек запретного? а? я никому не скажу... И эта тяга к дескрипторам опять же...

Ну, а мы с вами не будем флудить тут больше. Тема то про истребители в Дягилево.
Вернуться к началу
ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5355
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Истребители в Дягилево

Сообщение ivanes » 10 авг 2015, 15:41

Walker
Как зависит цена 1 кг рязанской картошки от курса рубля к доллару или евро?
А масло сливочное из рязанского края дешевеет в угоду курсу рубля. Курс падает и цена за ним.
А какие деньжище ушли на развлечение - Авиадарст ? Не подсчитали?

"как эти деньги, на наш взгляд, разумнее потратить - на хлеб или на зрелища."Antipov
Хлеб в Рязани есть,а зрелищ пока мало было. Я спросить Вас хочу про Аквапарк в Полянах.Как он там? Это развлечение и зрелище.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11082
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Истребители в Дягилево

Сообщение UNCLE1911 » 10 авг 2015, 17:48

Дед, найми переводчика и мыслеизлагателя.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24078
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Истребители в Дягилево

Сообщение ФрекенСнорк » 10 авг 2015, 19:46

Шаман писал(а):Россия в кои веки встает с колен, реформирует и развивает, в том числе, свои Вооруженные Силы. .

это не Россия встаёт с колен, это СССР лезет из гроба.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Вернуться к началу
ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5355
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Истребители в Дягилево

Сообщение ivanes » 10 авг 2015, 21:00

Да,пора под сапог Arm CA, Это было в начале 90-х. Распилили 400 ракет и 200 боеголовок. А США припрятала на складах.
Взяли и вышли из договора ПРО. Она направлена на КНДР и Иран. Для КНДР создана система ПРО на Аляске, с Ираном подписано соглашение. Против кого ПРО в Европе?
СССР снится США и Обаме. Экономику России в клочья разорвать.Так что ли?
Вернуться к началу
Customer
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4774
Зарегистрирован: 02 авг 2010, 09:26

Re: Истребители в Дягилево

Сообщение Customer » 11 авг 2015, 09:13

Шаман писал(а): Тема то про истребители в Дягилево.
Ты - это ты, а я - это я.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Валерий_
Гость RZN.info
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 18 окт 2011, 17:46

Re: Истребители в Дягилево

Сообщение Валерий_ » 04 сен 2015, 08:56

ivanes писал(а):Да,пора под сапог Arm CA, Это было в начале 90-х. Распилили 400 ракет и 200 боеголовок. А США припрятала на складах.
Взяли и вышли из договора ПРО. Она направлена на КНДР и Иран. Для КНДР создана система ПРО на Аляске, с Ираном подписано соглашение. Против кого ПРО в Европе?
СССР снится США и Обаме. Экономику России в клочья разорвать.Так что ли?

Да и все под таким благовидным предлогом, с улыбочками, за демократию.
Вернуться к началу
Customer
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4774
Зарегистрирован: 02 авг 2010, 09:26

Re: Истребители в Дягилево

Сообщение Customer » 04 сен 2015, 09:43

Сейчас ivanes зацепится, как клещ, за нового собеседника, и забудут, что тема здесь -
ИСТРЕБИТЕЛИ В ДЯГИЛЕВО!
Ты - это ты, а я - это я.
Вернуться к началу
Tainiathy
Гость RZN.info
Сообщения: 92
Зарегистрирован: 02 янв 2017, 21:27

Batman vs Superman A Origem da JustiГ§a (2016) Blu-Ray 720p Dublado } DTorrent {

Сообщение Tainiathy » Вчера, 21:34

matlab 12
Watch This Link!

[Maid-chan] Tripleв™ЈFeeling - Cloverв™ЈKakumation (Sansha Sanyou OP Single) (FLAC)
Legends of Oz: Dorothy's Return Movie
A Cure for Wellness (2017)
Software

Free Episode Download
Gotham Season 1 (1080p Bluray x265 10bit Joy)
Captain America the Winter Soldier (2014) 1080p BrRip x264 - YIFY



assassin
DUB (Amedia) + Original + Subs (Rus, Eng) Р—Р°СЂСѓР±РµР¶РЅС‹Рµ СЃРµСЂРёР°Р»С‹ Р Р°Р·РґР°СЋС‚: 19 РљР°С‡Р°СЋС‚: 16 Р Р°Р·РјРµСЂ: 3.12GB
Season 7 Episode 24 The Status Quo Combustion
movshare.net
Free Episode Download
Supernatural 12x02 Sub-Ita Guarda ora


Enemy (2013) Full Movie 300Mb Small Size Hd Print Free Download
Big Boss Hot Scene.mp4
Alex Kurtzan

[iso] Windows 8.1 Pro WMC Update 3 x64 En-Us ESD Dec2016 Pre-Activated-=TEAM OS=-
Pete Holmes-Faces And Sounds 2016 HDTV x264-TURBO[PRiME]
Вернуться к началу
Tainiathy
Гость RZN.info
Сообщения: 92
Зарегистрирован: 02 янв 2017, 21:27

Jeepers Creepers 2 2003 BRRip 720p [E

Сообщение Tainiathy » Вчера, 22:09

S3E10 Black Sails
Hollywood Drama
Free Episode Download

De Palma
Medicare_ Simplified - The Complete
What Have I Do season 02 episode 19
Sister Wives S08E05 Guide To Wedded Bliss
Parker (2013)

Season 5 Episode 2 Compensation
CAM Masterminds
Bones S09E03 720p HDTV Nl subs DutchReleaseTeam



Relaxxxed - Lady Dee - Sensual sex in the sauna with gorgeous Cze... torrent
Transformers the Movie
CAPTAIN AMERICA # 02


The Late Late Show with James Corden Season 2 Episode 86 s02e86
Trolls (Original Motion Picture Soundtrack)
Read more...
The Daily Show Seas. 22 Ep. 13 (22x13)2016-10-25
Marco Polo ( 2014 )

[url=http://proshopgood.com/away.php?file=Homeland S06E01 HDTV x264-BATV[ettv]]Homeland S06E01 HDTV x264-BATV[ettv][/url]
VEO Elite Traffic School
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «История, события, люди»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей