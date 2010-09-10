Истребители в Дягилево
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Re: Истребители в Дягилево
Walker писал(а):Шаман писал(а):В современных условиях суверенность государства, во многом, определяется уровнем развитие его вооружённых сил…
Ну и а в малом? Ведь дьявол, как известно, кроется в мелочах…
Я не знаю где кроется диавол, но товарищи над этим работают. Ответственные товарищи...
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24086
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Истребители в Дягилево
Шаман писал(а):Walker писал(а):Шаман писал(а):В современных условиях суверенность государства, во многом, определяется уровнем развитие его вооружённых сил…
Ну и а в малом? Ведь дьявол, как известно, кроется в мелочах…
Я не знаю где кроется диавол, но товарищи над этим работают. Ответственные товарищи...
ищут, где кроется или усердно прячут?
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
-
- Модератор форума RZN.info
- Сообщения: 1807
- Зарегистрирован: 01 мар 2007, 16:40
- Откуда: Рязань
Re: Истребители в Дягилево
Customer писал(а):Вспомните о своих денежках, когда над своей головой F-16 увидите!
И думаю, что это будет последнее, что вы вообще увидите. Советую помнить про Югославию.
1. Разговор был об эффективности расходования наших с вами денег министерством обороны. Скажите, каким образом капитальная двухполосная дорога на насыпи ведущая к полигону в Дубровичах защитит меня от F-16? Или сожженные тонны керосина на потеху публике? Не, я и сам с удовольствием смотрю выступления наших пилотажных групп, но не вижу прямой корреляции между их выступлениями и защитой от F-16.
2. В этом мире есть великое множество мелких государств у которых не то что пилотажных групп - самолетов своих считай нет. Почему над их головами прямо сейчас не кружат F-16, становясь "последним, что вообще увидят" жители этих государств?
NitroGen писал(а):ВСоздайте свою тему, например, откуда деньги на авиашоу, и нойте в ней. Никто вам в этой теме не возражать не будет и и ваше мнение преобладает
А смысл? Откуда взялись деньги понятно и так - из нашего с вами кармана. Причем нас с вами никто не спросил, как эти деньги, на наш взгляд, разумнее потратить - на хлеб или на зрелища.
Re: Истребители в Дягилево
Вот все в интернете знают как правильно править страной, как нужно эффективно распоряжаться деньгами МО, пациенты больниц знают как правильно лечить больных, болельщики знают как правильно играть в хоккей и футбол...
Так что юзеры сидят у компов? Зачем болельщики сидят в спорт барах с пивасиком перед телевизором? Действуйте! Делайте как надо!
Что касается войны, то Карл Клаузевиц в свое время сказал, что "война есть продолжение политики иными средствами". Т.е., если страна следует всем указаниям в экономической политике, политическом строе, везде и во всем показывает свою холуйскую лояльность, то что же с ней воевать? Им и самолетов и танков не надо. Ну, если и надо, то от таких же бедных соседей.
А страны, которые имели наглость взять курс на независимую политику, сначала подвергается шантажу и давлению, а если не поддаются, то можно и побомбить чуток.
Что я Вам все эти очевидные вещи рассказываю?
Так что юзеры сидят у компов? Зачем болельщики сидят в спорт барах с пивасиком перед телевизором? Действуйте! Делайте как надо!
Что касается войны, то Карл Клаузевиц в свое время сказал, что "война есть продолжение политики иными средствами". Т.е., если страна следует всем указаниям в экономической политике, политическом строе, везде и во всем показывает свою холуйскую лояльность, то что же с ней воевать? Им и самолетов и танков не надо. Ну, если и надо, то от таких же бедных соседей.
А страны, которые имели наглость взять курс на независимую политику, сначала подвергается шантажу и давлению, а если не поддаются, то можно и побомбить чуток.
Что я Вам все эти очевидные вещи рассказываю?
Ты - это ты, а я - это я.
- Walker
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2446
- Зарегистрирован: 10 сен 2010, 14:44
- Контактная информация:
Re: Истребители в Дягилево
Customer писал(а):Что касается войны, то Карл Клаузевиц в свое время сказал, что "война есть продолжение политики иными средствами". Т.е., если страна следует всем указаниям в экономической политике, политическом строе, везде и во всем показывает свою холуйскую лояльность, то что же с ней воевать? Им и самолетов и танков не надо. Ну, если и надо, то от таких же бедных соседей.
А страны, которые имели наглость взять курс на независимую политику, сначала подвергается шантажу и давлению, а если не поддаются, то можно и побомбить чуток.
Что я Вам все эти очевидные вещи рассказываю?
Ясен пень, очевидные: если, значит, вам с утра морду лица на улице не подрихтовали, то очевидно день вы начали «показывая свою холуйскую лояльность». А вот если вышли из подъезда и сразу — хрясь по сусалам, то значит вы проводите независимую политику. Вот я не знаю что и думать, как Вы выглядите вживую с таким мировоззрением «от Клаузевица» — видного военного теоретика начала XIX в., творческое наследие которого, взятое на вооружение и творчески развитое прусским милитаризмом в конечном итоге породило Первую Мировую и в итоге привело к Нюрнбергу.
Кстати, небезызвестный Иосиф Виссарионыч уже полвека тому назад указал на некотрую… несовременность взглядов г-на Клаузевица:
Что касается, в частности, Клаузевица, то он, конечно, устарел как военный авторитет. Клаузевиц был, собственно, представителем мануфактурного периода войны. Но теперь у нас машинный период войны. Несомненно, что машинный период требует новых военных идеологов. Смешно брать теперь уроки у Клаузевица.
(Сталин И.В. Cочинения. Т.16. М.: Издательство «Писатель», 1997. с. 21–24.)
А у нас сейчас и «машинный период» уже устарел.
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- Модератор форума RZN.info
- Сообщения: 1807
- Зарегистрирован: 01 мар 2007, 16:40
- Откуда: Рязань
Re: Истребители в Дягилево
Customer писал(а):Вот все в интернете знают как правильно править страной, как нужно эффективно распоряжаться деньгами МО, пациенты больниц знают как правильно лечить больных, болельщики знают как правильно играть в хоккей и футбол...
Варламов в Кацем пару раз обращали внимание на такую российскую проблему. Наши власти-чиновники, почему-то, не любят своему народу ничего объяснять и рассказывать. Приводили в пример Лондон. Там вокруг стройплощадки стоит забор, на заборе красивые плакаты с инфографикой, типа "мы тут строим новую станцию метро, она улучшит жизнь 10 000 человек, позволит разгрузить такой-то автобусный маршрут. Закончим строить тогда-то и тогда-то. Станция будет выглядеть вот так вот". И в заборе - отверстия, чтобы все интересующиеся могли посмотреть и увидеть как движется дело. И жители знают, чем живет их район, каким он будет через пару лет и т.п.
Когда что-то строят у нас - то просто глухой забор и нифига не понятно. Кто строит, что, зачем, почему. Не холопское это дело - знать что в их районе-городе происходит.
Так же и с авиашоу этим. Разъяснили бы нам что-то вроде:
"Да, мы проводим конкурс. Он обойдется бюджету в такую-то сумму. Но эта сумма включает в себя подготовку полигона, который и так нужен нашим ВВС чтобы учиться бросать бомбы и пускать ракеты. После конкурса он будет использоваться по назначению. Да, мы вырубили под полигон несколько гектаров леса, но другого выхода у нас не было - к полигону предъявляются такие-то требования и только эта площадка под них подошла.
Эта сумма включает в себя строительство дороги на полигон, но эта дорога улучшит транспортное сообщение окружающих деревень, в которых проживает 100500 жителей. Теперь к ним можно будет пустить автобус.
Да, мы сожгли кучу топлива и потратили часть ресурса самолетов, но выступления пилотажных групп проводились в рамках тренировок к МАКСу-2015, где эти выступления покажут возможности наших самолетов потенциальным покупателям из ОАЭ, Катара и Саудовской Аравии, которые планируют купить наших самолетов на 100500 миллионов долларов".
И сразу бы стало меньше разговоров! Но ведь людЯм объяснять что-то западло. Пускай смотрят зрелища и не жужжат.
Customer писал(а):А страны, которые имели наглость взять курс на независимую политику, сначала подвергается шантажу и давлению, а если не поддаются, то можно и побомбить чуток.
Что я Вам все эти очевидные вещи рассказываю?
Похоже, весь мир исключительно под США живет и все их прихоти выполняет. И только русский медведь сорвал оковы, разломал клетку и сопротивляется.
- Walker
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2446
- Зарегистрирован: 10 сен 2010, 14:44
- Контактная информация:
Re: Истребители в Дягилево
Antipov писал(а):… Наши власти-чиновники, почему-то, не любят своему народу ничего объяснять и рассказывать. Приводили в пример Лондон. Там вокруг стройплощадки стоит забор, на заборе красивые плакаты с инфографикой, типа "мы тут строим новую станцию метро, она улучшит жизнь 10 000 человек, позволит разгрузить такой-то автобусный маршрут. Закончим строить тогда-то и тогда-то. Станция будет выглядеть вот так вот". И в заборе - отверстия, чтобы все интересующиеся могли посмотреть и увидеть как движется дело. И жители знают, чем живет их район, каким он будет через пару лет и т.п.
Когда что-то строят у нас - то просто глухой забор и нифига не понятно. Кто строит, что, зачем, почему. Не холопское это дело - знать что в их районе-городе происходит.
…
И не только в Лондоне. Но также со всевозможными брошюрами и репортажами и отчетами о проделанной и запланированной работе.
Re: Истребители в Дягилево
Россия в кои веки встает с колен, реформирует и развивает, в том числе, свои Вооруженные Силы. Да, товарищи, не все гладко и ровно на этом Пути. Но, не ошибается тот, кто ничего не делает. Проблемы, недостатки, порой весьма существенные, были, есть и будут. На этот счет не следует заблуждаться, и метаться между двумя крайностями: ура-патриотизмом и преклонением пред капиталистическими прогнившими ништяками.
И, вроде бы все ничего, но, чу! Слышите, с каким яростным свистом вышибает дно у иных узколобых хейтеров, перманентно недовольных отечественными свершениями прошлого и настоящего. Эти, переполненные интернетовскими знаниями, критикантствующие мизантропы мнят себя знатоками во всех сферах и областях жизнедеятельности социума. Буквально во всех! И, не в силах сдерживать себя, они бодро вываливают продукты своего умственного метеоризма на окружающих, получая от этого психосоматическое облегчение.
Что уж тут поделать? С облегчением, граждане.
И, вроде бы все ничего, но, чу! Слышите, с каким яростным свистом вышибает дно у иных узколобых хейтеров, перманентно недовольных отечественными свершениями прошлого и настоящего. Эти, переполненные интернетовскими знаниями, критикантствующие мизантропы мнят себя знатоками во всех сферах и областях жизнедеятельности социума. Буквально во всех! И, не в силах сдерживать себя, они бодро вываливают продукты своего умственного метеоризма на окружающих, получая от этого психосоматическое облегчение.
Что уж тут поделать? С облегчением, граждане.
Re: Истребители в Дягилево
ФрекенСнорк писал(а):Шаман писал(а):Я не знаю где кроется диавол, но товарищи над этим работают. Ответственные товарищи...
ищут, где кроется или усердно прячут?
Да, собственно, как всегда. Сначала ищут, потом прячут, потом снова ищут. Диалектика. Против нее не попрешь.
Ибо, «все вещи рождаются в бытии, а бытие рождается в небытии».(Дао дэ дзин, п.40).
- Walker
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2446
- Зарегистрирован: 10 сен 2010, 14:44
- Контактная информация:
Re: Истребители в Дягилево
Шаман писал(а):ФрекенСнорк писал(а):Шаман писал(а):Я не знаю где кроется диавол, но товарищи над этим работают. Ответственные товарищи...
ищут, где кроется или усердно прячут?
Да, собственно, как всегда. Сначала ищут, потом прячут, потом снова ищут. Диалектика. Против нее не попрешь.
Ибо, «все вещи рождаются в бытии, а бытие рождается в небытии»…
Товарищ шаман Николай! Вы нам тут зубы диалектикой не заговаривайте, не отвлекайтесь от выполнения своих непосредственных служебных обязанностей — первоочередной задачи по спасению рубля:
…шаман Коля сказал "Ъ", что ему не до выборов: «Еду в Москву, пригласили в Центробанк рубль спасать».
Подробнее
Re: Истребители в Дягилево
Walker писал(а):Товарищ шаман Николай! Вы нам тут зубы диалектикой не заговаривайте, не отвлекайтесь от выполнения своих непосредственных служебных обязанностей — первоочередной задачи по спасению рубля:…шаман Коля сказал "Ъ", что ему не до выборов: «Еду в Москву, пригласили в Центробанк рубль спасать».
Подробнее
Мдя...Не предполагал, что углубленное изучение творчества А.П.Чехова так влияет на мыслительные функции…а может…точно не?... ну там пара затяжек запретного? а? я никому не скажу... И эта тяга к дескрипторам опять же...
Ну, а мы с вами не будем флудить тут больше. Тема то про истребители в Дягилево.
Re: Истребители в Дягилево
Walker
Как зависит цена 1 кг рязанской картошки от курса рубля к доллару или евро?
А масло сливочное из рязанского края дешевеет в угоду курсу рубля. Курс падает и цена за ним.
А какие деньжище ушли на развлечение - Авиадарст ? Не подсчитали?
"как эти деньги, на наш взгляд, разумнее потратить - на хлеб или на зрелища."Antipov
Хлеб в Рязани есть,а зрелищ пока мало было. Я спросить Вас хочу про Аквапарк в Полянах.Как он там? Это развлечение и зрелище.
Как зависит цена 1 кг рязанской картошки от курса рубля к доллару или евро?
А масло сливочное из рязанского края дешевеет в угоду курсу рубля. Курс падает и цена за ним.
А какие деньжище ушли на развлечение - Авиадарст ? Не подсчитали?
"как эти деньги, на наш взгляд, разумнее потратить - на хлеб или на зрелища."Antipov
Хлеб в Рязани есть,а зрелищ пока мало было. Я спросить Вас хочу про Аквапарк в Полянах.Как он там? Это развлечение и зрелище.
Re: Истребители в Дягилево
Дед, найми переводчика и мыслеизлагателя.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24086
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Истребители в Дягилево
Шаман писал(а):Россия в кои веки встает с колен, реформирует и развивает, в том числе, свои Вооруженные Силы. .
это не Россия встаёт с колен, это СССР лезет из гроба.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Истребители в Дягилево
Да,пора под сапог Arm CA, Это было в начале 90-х. Распилили 400 ракет и 200 боеголовок. А США припрятала на складах.
Взяли и вышли из договора ПРО. Она направлена на КНДР и Иран. Для КНДР создана система ПРО на Аляске, с Ираном подписано соглашение. Против кого ПРО в Европе?
СССР снится США и Обаме. Экономику России в клочья разорвать.Так что ли?
Взяли и вышли из договора ПРО. Она направлена на КНДР и Иран. Для КНДР создана система ПРО на Аляске, с Ираном подписано соглашение. Против кого ПРО в Европе?
СССР снится США и Обаме. Экономику России в клочья разорвать.Так что ли?
Re: Истребители в Дягилево
Шаман писал(а): Тема то про истребители в Дягилево.
Ты - это ты, а я - это я.
Re: Истребители в Дягилево
ivanes писал(а):Да,пора под сапог Arm CA, Это было в начале 90-х. Распилили 400 ракет и 200 боеголовок. А США припрятала на складах.
Взяли и вышли из договора ПРО. Она направлена на КНДР и Иран. Для КНДР создана система ПРО на Аляске, с Ираном подписано соглашение. Против кого ПРО в Европе?
СССР снится США и Обаме. Экономику России в клочья разорвать.Так что ли?
Да и все под таким благовидным предлогом, с улыбочками, за демократию.
Re: Истребители в Дягилево
Сейчас ivanes зацепится, как клещ, за нового собеседника, и забудут, что тема здесь -
ИСТРЕБИТЕЛИ В ДЯГИЛЕВО!
ИСТРЕБИТЕЛИ В ДЯГИЛЕВО!
Ты - это ты, а я - это я.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: Сегодня, 12:46
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