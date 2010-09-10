Сообщение Antipov » 10 авг 2015, 11:23

Customer писал(а): Вот все в интернете знают как правильно править страной, как нужно эффективно распоряжаться деньгами МО, пациенты больниц знают как правильно лечить больных, болельщики знают как правильно играть в хоккей и футбол...

Customer писал(а): А страны, которые имели наглость взять курс на независимую политику, сначала подвергается шантажу и давлению, а если не поддаются, то можно и побомбить чуток.

Что я Вам все эти очевидные вещи рассказываю?

Варламов в Кацем пару раз обращали внимание на такую российскую проблему. Наши власти-чиновники, почему-то, не любят своему народу ничего объяснять и рассказывать. Приводили в пример Лондон. Там вокруг стройплощадки стоит забор, на заборе красивые плакаты с инфографикой, типа "мы тут строим новую станцию метро, она улучшит жизнь 10 000 человек, позволит разгрузить такой-то автобусный маршрут. Закончим строить тогда-то и тогда-то. Станция будет выглядеть вот так вот". И в заборе - отверстия, чтобы все интересующиеся могли посмотреть и увидеть как движется дело. И жители знают, чем живет их район, каким он будет через пару лет и т.п.Когда что-то строят у нас - то просто глухой забор и нифига не понятно. Кто строит, что, зачем, почему. Не холопское это дело - знать что в их районе-городе происходит.Так же и с авиашоу этим. Разъяснили бы нам что-то вроде:"Да, мы проводим конкурс. Он обойдется бюджету в такую-то сумму. Но эта сумма включает в себя подготовку полигона, который и так нужен нашим ВВС чтобы учиться бросать бомбы и пускать ракеты. После конкурса он будет использоваться по назначению. Да, мы вырубили под полигон несколько гектаров леса, но другого выхода у нас не было - к полигону предъявляются такие-то требования и только эта площадка под них подошла.Эта сумма включает в себя строительство дороги на полигон, но эта дорога улучшит транспортное сообщение окружающих деревень, в которых проживает 100500 жителей. Теперь к ним можно будет пустить автобус.Да, мы сожгли кучу топлива и потратили часть ресурса самолетов, но выступления пилотажных групп проводились в рамках тренировок к МАКСу-2015, где эти выступления покажут возможности наших самолетов потенциальным покупателям из ОАЭ, Катара и Саудовской Аравии, которые планируют купить наших самолетов на 100500 миллионов долларов".И сразу бы стало меньше разговоров! Но ведь людЯм объяснять что-то западло. Пускай смотрят зрелища и не жужжат.Похоже, весь мир исключительно под США живет и все их прихоти выполняет. И только русский медведь сорвал оковы, разломал клетку и сопротивляется.