Истребители в Дягилево
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Re: Истребители в Дягилево
Walker писал(а):Шаман писал(а):В современных условиях суверенность государства, во многом, определяется уровнем развитие его вооружённых сил…
Ну и а в малом? Ведь дьявол, как известно, кроется в мелочах…
Я не знаю где кроется диавол, но товарищи над этим работают. Ответственные товарищи...
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24100
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Истребители в Дягилево
Шаман писал(а):Walker писал(а):Шаман писал(а):В современных условиях суверенность государства, во многом, определяется уровнем развитие его вооружённых сил…
Ну и а в малом? Ведь дьявол, как известно, кроется в мелочах…
Я не знаю где кроется диавол, но товарищи над этим работают. Ответственные товарищи...
ищут, где кроется или усердно прячут?
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
-
- Модератор форума RZN.info
- Сообщения: 1807
- Зарегистрирован: 01 мар 2007, 16:40
- Откуда: Рязань
Re: Истребители в Дягилево
Customer писал(а):Вспомните о своих денежках, когда над своей головой F-16 увидите!
И думаю, что это будет последнее, что вы вообще увидите. Советую помнить про Югославию.
1. Разговор был об эффективности расходования наших с вами денег министерством обороны. Скажите, каким образом капитальная двухполосная дорога на насыпи ведущая к полигону в Дубровичах защитит меня от F-16? Или сожженные тонны керосина на потеху публике? Не, я и сам с удовольствием смотрю выступления наших пилотажных групп, но не вижу прямой корреляции между их выступлениями и защитой от F-16.
2. В этом мире есть великое множество мелких государств у которых не то что пилотажных групп - самолетов своих считай нет. Почему над их головами прямо сейчас не кружат F-16, становясь "последним, что вообще увидят" жители этих государств?
NitroGen писал(а):ВСоздайте свою тему, например, откуда деньги на авиашоу, и нойте в ней. Никто вам в этой теме не возражать не будет и и ваше мнение преобладает
А смысл? Откуда взялись деньги понятно и так - из нашего с вами кармана. Причем нас с вами никто не спросил, как эти деньги, на наш взгляд, разумнее потратить - на хлеб или на зрелища.
Re: Истребители в Дягилево
Вот все в интернете знают как правильно править страной, как нужно эффективно распоряжаться деньгами МО, пациенты больниц знают как правильно лечить больных, болельщики знают как правильно играть в хоккей и футбол...
Так что юзеры сидят у компов? Зачем болельщики сидят в спорт барах с пивасиком перед телевизором? Действуйте! Делайте как надо!
Что касается войны, то Карл Клаузевиц в свое время сказал, что "война есть продолжение политики иными средствами". Т.е., если страна следует всем указаниям в экономической политике, политическом строе, везде и во всем показывает свою холуйскую лояльность, то что же с ней воевать? Им и самолетов и танков не надо. Ну, если и надо, то от таких же бедных соседей.
А страны, которые имели наглость взять курс на независимую политику, сначала подвергается шантажу и давлению, а если не поддаются, то можно и побомбить чуток.
Что я Вам все эти очевидные вещи рассказываю?
Так что юзеры сидят у компов? Зачем болельщики сидят в спорт барах с пивасиком перед телевизором? Действуйте! Делайте как надо!
Что касается войны, то Карл Клаузевиц в свое время сказал, что "война есть продолжение политики иными средствами". Т.е., если страна следует всем указаниям в экономической политике, политическом строе, везде и во всем показывает свою холуйскую лояльность, то что же с ней воевать? Им и самолетов и танков не надо. Ну, если и надо, то от таких же бедных соседей.
А страны, которые имели наглость взять курс на независимую политику, сначала подвергается шантажу и давлению, а если не поддаются, то можно и побомбить чуток.
Что я Вам все эти очевидные вещи рассказываю?
Ты - это ты, а я - это я.
- Walker
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2451
- Зарегистрирован: 10 сен 2010, 14:44
- Контактная информация:
Re: Истребители в Дягилево
Customer писал(а):Что касается войны, то Карл Клаузевиц в свое время сказал, что "война есть продолжение политики иными средствами". Т.е., если страна следует всем указаниям в экономической политике, политическом строе, везде и во всем показывает свою холуйскую лояльность, то что же с ней воевать? Им и самолетов и танков не надо. Ну, если и надо, то от таких же бедных соседей.
А страны, которые имели наглость взять курс на независимую политику, сначала подвергается шантажу и давлению, а если не поддаются, то можно и побомбить чуток.
Что я Вам все эти очевидные вещи рассказываю?
Ясен пень, очевидные: если, значит, вам с утра морду лица на улице не подрихтовали, то очевидно день вы начали «показывая свою холуйскую лояльность». А вот если вышли из подъезда и сразу — хрясь по сусалам, то значит вы проводите независимую политику. Вот я не знаю что и думать, как Вы выглядите вживую с таким мировоззрением «от Клаузевица» — видного военного теоретика начала XIX в., творческое наследие которого, взятое на вооружение и творчески развитое прусским милитаризмом в конечном итоге породило Первую Мировую и в итоге привело к Нюрнбергу.
Кстати, небезызвестный Иосиф Виссарионыч уже полвека тому назад указал на некотрую… несовременность взглядов г-на Клаузевица:
Что касается, в частности, Клаузевица, то он, конечно, устарел как военный авторитет. Клаузевиц был, собственно, представителем мануфактурного периода войны. Но теперь у нас машинный период войны. Несомненно, что машинный период требует новых военных идеологов. Смешно брать теперь уроки у Клаузевица.
(Сталин И.В. Cочинения. Т.16. М.: Издательство «Писатель», 1997. с. 21–24.)
А у нас сейчас и «машинный период» уже устарел.
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- Модератор форума RZN.info
- Сообщения: 1807
- Зарегистрирован: 01 мар 2007, 16:40
- Откуда: Рязань
Re: Истребители в Дягилево
Customer писал(а):Вот все в интернете знают как правильно править страной, как нужно эффективно распоряжаться деньгами МО, пациенты больниц знают как правильно лечить больных, болельщики знают как правильно играть в хоккей и футбол...
Варламов в Кацем пару раз обращали внимание на такую российскую проблему. Наши власти-чиновники, почему-то, не любят своему народу ничего объяснять и рассказывать. Приводили в пример Лондон. Там вокруг стройплощадки стоит забор, на заборе красивые плакаты с инфографикой, типа "мы тут строим новую станцию метро, она улучшит жизнь 10 000 человек, позволит разгрузить такой-то автобусный маршрут. Закончим строить тогда-то и тогда-то. Станция будет выглядеть вот так вот". И в заборе - отверстия, чтобы все интересующиеся могли посмотреть и увидеть как движется дело. И жители знают, чем живет их район, каким он будет через пару лет и т.п.
Когда что-то строят у нас - то просто глухой забор и нифига не понятно. Кто строит, что, зачем, почему. Не холопское это дело - знать что в их районе-городе происходит.
Так же и с авиашоу этим. Разъяснили бы нам что-то вроде:
"Да, мы проводим конкурс. Он обойдется бюджету в такую-то сумму. Но эта сумма включает в себя подготовку полигона, который и так нужен нашим ВВС чтобы учиться бросать бомбы и пускать ракеты. После конкурса он будет использоваться по назначению. Да, мы вырубили под полигон несколько гектаров леса, но другого выхода у нас не было - к полигону предъявляются такие-то требования и только эта площадка под них подошла.
Эта сумма включает в себя строительство дороги на полигон, но эта дорога улучшит транспортное сообщение окружающих деревень, в которых проживает 100500 жителей. Теперь к ним можно будет пустить автобус.
Да, мы сожгли кучу топлива и потратили часть ресурса самолетов, но выступления пилотажных групп проводились в рамках тренировок к МАКСу-2015, где эти выступления покажут возможности наших самолетов потенциальным покупателям из ОАЭ, Катара и Саудовской Аравии, которые планируют купить наших самолетов на 100500 миллионов долларов".
И сразу бы стало меньше разговоров! Но ведь людЯм объяснять что-то западло. Пускай смотрят зрелища и не жужжат.
Customer писал(а):А страны, которые имели наглость взять курс на независимую политику, сначала подвергается шантажу и давлению, а если не поддаются, то можно и побомбить чуток.
Что я Вам все эти очевидные вещи рассказываю?
Похоже, весь мир исключительно под США живет и все их прихоти выполняет. И только русский медведь сорвал оковы, разломал клетку и сопротивляется.
- Walker
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2451
- Зарегистрирован: 10 сен 2010, 14:44
- Контактная информация:
Re: Истребители в Дягилево
Antipov писал(а):… Наши власти-чиновники, почему-то, не любят своему народу ничего объяснять и рассказывать. Приводили в пример Лондон. Там вокруг стройплощадки стоит забор, на заборе красивые плакаты с инфографикой, типа "мы тут строим новую станцию метро, она улучшит жизнь 10 000 человек, позволит разгрузить такой-то автобусный маршрут. Закончим строить тогда-то и тогда-то. Станция будет выглядеть вот так вот". И в заборе - отверстия, чтобы все интересующиеся могли посмотреть и увидеть как движется дело. И жители знают, чем живет их район, каким он будет через пару лет и т.п.
Когда что-то строят у нас - то просто глухой забор и нифига не понятно. Кто строит, что, зачем, почему. Не холопское это дело - знать что в их районе-городе происходит.
…
И не только в Лондоне. Но также со всевозможными брошюрами и репортажами и отчетами о проделанной и запланированной работе.
Re: Истребители в Дягилево
Россия в кои веки встает с колен, реформирует и развивает, в том числе, свои Вооруженные Силы. Да, товарищи, не все гладко и ровно на этом Пути. Но, не ошибается тот, кто ничего не делает. Проблемы, недостатки, порой весьма существенные, были, есть и будут. На этот счет не следует заблуждаться, и метаться между двумя крайностями: ура-патриотизмом и преклонением пред капиталистическими прогнившими ништяками.
И, вроде бы все ничего, но, чу! Слышите, с каким яростным свистом вышибает дно у иных узколобых хейтеров, перманентно недовольных отечественными свершениями прошлого и настоящего. Эти, переполненные интернетовскими знаниями, критикантствующие мизантропы мнят себя знатоками во всех сферах и областях жизнедеятельности социума. Буквально во всех! И, не в силах сдерживать себя, они бодро вываливают продукты своего умственного метеоризма на окружающих, получая от этого психосоматическое облегчение.
Что уж тут поделать? С облегчением, граждане.
И, вроде бы все ничего, но, чу! Слышите, с каким яростным свистом вышибает дно у иных узколобых хейтеров, перманентно недовольных отечественными свершениями прошлого и настоящего. Эти, переполненные интернетовскими знаниями, критикантствующие мизантропы мнят себя знатоками во всех сферах и областях жизнедеятельности социума. Буквально во всех! И, не в силах сдерживать себя, они бодро вываливают продукты своего умственного метеоризма на окружающих, получая от этого психосоматическое облегчение.
Что уж тут поделать? С облегчением, граждане.
Re: Истребители в Дягилево
ФрекенСнорк писал(а):Шаман писал(а):Я не знаю где кроется диавол, но товарищи над этим работают. Ответственные товарищи...
ищут, где кроется или усердно прячут?
Да, собственно, как всегда. Сначала ищут, потом прячут, потом снова ищут. Диалектика. Против нее не попрешь.
Ибо, «все вещи рождаются в бытии, а бытие рождается в небытии».(Дао дэ дзин, п.40).
- Walker
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2451
- Зарегистрирован: 10 сен 2010, 14:44
- Контактная информация:
Re: Истребители в Дягилево
Шаман писал(а):ФрекенСнорк писал(а):Шаман писал(а):Я не знаю где кроется диавол, но товарищи над этим работают. Ответственные товарищи...
ищут, где кроется или усердно прячут?
Да, собственно, как всегда. Сначала ищут, потом прячут, потом снова ищут. Диалектика. Против нее не попрешь.
Ибо, «все вещи рождаются в бытии, а бытие рождается в небытии»…
Товарищ шаман Николай! Вы нам тут зубы диалектикой не заговаривайте, не отвлекайтесь от выполнения своих непосредственных служебных обязанностей — первоочередной задачи по спасению рубля:
…шаман Коля сказал "Ъ", что ему не до выборов: «Еду в Москву, пригласили в Центробанк рубль спасать».
Подробнее
Re: Истребители в Дягилево
Walker писал(а):Товарищ шаман Николай! Вы нам тут зубы диалектикой не заговаривайте, не отвлекайтесь от выполнения своих непосредственных служебных обязанностей — первоочередной задачи по спасению рубля:…шаман Коля сказал "Ъ", что ему не до выборов: «Еду в Москву, пригласили в Центробанк рубль спасать».
Подробнее
Мдя...Не предполагал, что углубленное изучение творчества А.П.Чехова так влияет на мыслительные функции…а может…точно не?... ну там пара затяжек запретного? а? я никому не скажу... И эта тяга к дескрипторам опять же...
Ну, а мы с вами не будем флудить тут больше. Тема то про истребители в Дягилево.
Re: Истребители в Дягилево
Walker
Как зависит цена 1 кг рязанской картошки от курса рубля к доллару или евро?
А масло сливочное из рязанского края дешевеет в угоду курсу рубля. Курс падает и цена за ним.
А какие деньжище ушли на развлечение - Авиадарст ? Не подсчитали?
"как эти деньги, на наш взгляд, разумнее потратить - на хлеб или на зрелища."Antipov
Хлеб в Рязани есть,а зрелищ пока мало было. Я спросить Вас хочу про Аквапарк в Полянах.Как он там? Это развлечение и зрелище.
Как зависит цена 1 кг рязанской картошки от курса рубля к доллару или евро?
А масло сливочное из рязанского края дешевеет в угоду курсу рубля. Курс падает и цена за ним.
А какие деньжище ушли на развлечение - Авиадарст ? Не подсчитали?
"как эти деньги, на наш взгляд, разумнее потратить - на хлеб или на зрелища."Antipov
Хлеб в Рязани есть,а зрелищ пока мало было. Я спросить Вас хочу про Аквапарк в Полянах.Как он там? Это развлечение и зрелище.
Re: Истребители в Дягилево
Дед, найми переводчика и мыслеизлагателя.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24100
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Истребители в Дягилево
Шаман писал(а):Россия в кои веки встает с колен, реформирует и развивает, в том числе, свои Вооруженные Силы. .
это не Россия встаёт с колен, это СССР лезет из гроба.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Истребители в Дягилево
Да,пора под сапог Arm CA, Это было в начале 90-х. Распилили 400 ракет и 200 боеголовок. А США припрятала на складах.
Взяли и вышли из договора ПРО. Она направлена на КНДР и Иран. Для КНДР создана система ПРО на Аляске, с Ираном подписано соглашение. Против кого ПРО в Европе?
СССР снится США и Обаме. Экономику России в клочья разорвать.Так что ли?
Взяли и вышли из договора ПРО. Она направлена на КНДР и Иран. Для КНДР создана система ПРО на Аляске, с Ираном подписано соглашение. Против кого ПРО в Европе?
СССР снится США и Обаме. Экономику России в клочья разорвать.Так что ли?
Re: Истребители в Дягилево
Шаман писал(а): Тема то про истребители в Дягилево.
Ты - это ты, а я - это я.
Re: Истребители в Дягилево
ivanes писал(а):Да,пора под сапог Arm CA, Это было в начале 90-х. Распилили 400 ракет и 200 боеголовок. А США припрятала на складах.
Взяли и вышли из договора ПРО. Она направлена на КНДР и Иран. Для КНДР создана система ПРО на Аляске, с Ираном подписано соглашение. Против кого ПРО в Европе?
СССР снится США и Обаме. Экономику России в клочья разорвать.Так что ли?
Да и все под таким благовидным предлогом, с улыбочками, за демократию.
Re: Истребители в Дягилево
Сейчас ivanes зацепится, как клещ, за нового собеседника, и забудут, что тема здесь -
ИСТРЕБИТЕЛИ В ДЯГИЛЕВО!
ИСТРЕБИТЕЛИ В ДЯГИЛЕВО!
Ты - это ты, а я - это я.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: Сегодня, 11:52
yaca
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типа применяемых материалов (оригинальные или не оригинальные) спец предложений и действующих акций индивидуальных предложений по
обслуживанию Вашего ВольвоКалькулятор ТО * Рассчитайте точную стоимость ТО на ваш VOLVO Миф о не оригинальных запасных частях и выгоде
их использования На рынке автомобильных запасных частей существует огромное количество производителей. Среди них есть хорошие и не очень.
При покупке запасных частей, например, при проведении ТО Volvo, владельцы автомобилей задумываются об экономии средств и выбирают так
называемые не оригинальные запасные части.Не оригинальные запасные части – это запасные части, которые производятся независимыми
компаниями. Такие компании сузили свою деятельность до выпуска определенной группы запчастей. При этом выпуск запчастей может производиться
под маркой компании-производителя, либо под другими марками.«Неоригинал», как правило, стоит дешевле оригинальных запасных частей.
Не стоит забывать, что качество таких запасных частей в большинстве случаев отличается от заводских. Давайте рассмотрим применение
«неоригинала» на двух основных категориях запчастей.Фильтра для технического обслуживания Вольво В 2008 году завод-изготовитель Volvo
увеличил межсервисный интервал благодаря использованию высококачественных материалов. Неоригинальные фильтра могут не обеспечивать на
всем межсервисном интервале технического обслуживания Вольво качественную очистку от загрязнений. Попадание инородных частиц в системы
снижает срок службы и надежность Вашего Вольво. А плохое качество не оригинального салонного фильтра вредит Вашему здоровью.Важным
параметром фильтров также является их пропускная способность. Если фильтр не соответствует требованиям завода-изготовителя, это будет
сказываться на работу систем. Машина будет плохо заводится и не развивать мощность в случае проблем с топливным и воздушным фильтром.
Неправильная работа масляного фильтра приведет к масляному голоданию двигателя и выходу его из строя.Тормозные колодки. К тормозным
колодкам, как к основным элементам системы безопасности Вольво, предъявляются высокие требования. Они должны обеспечивать надежное
сцепление с тормозным диском, иметь стабильные характеристики при различных температурах. Требования по звуковым характеристикам также
имеют важное значение для владельцев.Дешевые и низкокачественные тормозные колодки часто издают посторонние звуки при торможении.
Тормозные свойства при холодных тормозных механизмах как правило у них соответствуют требованиям завода-изготовителя. Но стоит немного
потормозить, как эффективность торможения падает в разы. Также не стоит забывать и о ресурсе колодок и дисков. Завод-изготовитель
тщательно подбирает состав фрикционных накладок, исходя из параметров максимальной скорости, веса автомобиля, привода, межсервисного
интервала ТО Volvo и многих других. Как показывает практика, не оригинальные колодки делают или мягче, что приводит их к быстрому износу,
или жестче, что приводит к преждевременному выходу из строя тормозных дисков.Оригинальные тормозные колодки обладают оптимальными для
данного автомобиля свойствами.ИТОГО При выборе запасных частей мы рекомендуем руководствоваться следующими принципами: в ситуации
критического отсутствия финансовых возможностей, можно устанавливать дешевый не оригинал. Но нужно понимать, что вскоре снова потребуется
замена этих деталей.В случае, если Вы планируете долго эксплуатировать автомобиль и для Вас важна безопасность, надежность и комфорт,
мы рекомендуем остановить свой выбор на оригинальных запасных частях. Не оригинальные запчасти уровня оригинальных стоят примерно таких же
денег, а иногда даже дороже.
Миф о том, что делают везде одинаковая, зачем платить больше?При выборе сервиса для обслуживания своего Вольво клиенты часто уководствуются
параметром цены. Чем дешевле – тем лучше. Не всегда погоня за самой низкой ценой приводит к желаемому результату.Автомобили Вольво имеют
довольно сложную конструкцию. При ремонте необходимо четко следовать рекомендациям завода-изготовителя. Последовательность разборно-
сборочных работ имеют особую важность. Такие технические данные, как моменты затяжки, углы доворота болтов, детали одноразового монтажа –
информация, без которой невозможно выполнить ремонт качественно.Опыт работы с автомобилями шведской марки имеет большое значение. Опытный
специалист сможет быстро определить по первым симптомам неисправность. Это позволит Вам сэкономить время. А в некоторых случаях ипоможет
избежать глобальных трат от сильных поломок.Специализированный сервис Вольво предполагает профессиональный подходит при ремонте и
обслуживании автомобилей шведской марки. Для этого мы используем качественное оборудование, которое подходит для ремонтных работ данной
категории автомобилей. Необходимый перечень оригинальных специнструментов, наличие склада оригинальных запасных частей позволяет нам
оперативно выполнять ремонт и техническое обслуживание Вашего Вольво быстро, качественно и с первого раза.Компания Castrol является одним
из ключевых партнером компании Volvo Cars. Совместно с Castrol разрабатываются смазывающие материалы для большинства современных двигателей
и агрегатов легковых автомобилей Volvo.Стоит отметить, что современные двигатели Volvo предъявляют самые высокие требования к качеству
используемого масла.Наиболее распространенная вязкость масла для Volvo 0w30. И многие владельцы при покупке масла руководствуются
исключительно этим параметром. Это не совсем правильно, поскольку помимо вязкости большую роль играет также и качество масла.
Эксплуатация двигателя с маслом, несоответствующим требованиям завода-изготовителя, может привести к преждевременному выходу его из строя.
Согласно классификации Ассоциации Европейских Производителей Автомобилей ACEA, требования следующие: A1/B1, A5/B5.По технической
документации данное масло имеет следующее предназначение:стойкие к механической деструкции масла, предназначенные для применения с
увеличенными интервалами замены масла в высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателях легких транспортных средств, в которых
возможно использование маловязких масел, снижающих трение, с динамической вязкостью при высокой температуре и высокой скорости сдвига
(HTHS) от 2,9 до 3,5 мПа•с. Эти масла могут быть не пригодны для смазывания некоторых двигателей. Необходимо руководствоваться инструкцией
по эксплуатации и справочниками.Согласно классификации моторных масел API (API Engine Service Classification System), требования к маслу
Volvo следующие: SL/CF.Такой стандарт качества предполагает, что масло обладает стабильными энергосберегающими свойствами пониженной летучестью
удлиненными интервалами замены — может применяться в дизельных двигателях с содержанием серы в топливе 0,5% и выше В современных
двигателях Вольво поколения Drive—e используется масло вязкостью 0W20 и стандартом качества VCC RBS0-2AE. Существует 2 бренда данного масла
: оригинальное Вольво и масло компании Castrol.При выборе масла для Вашего Вольво не стоит забывать о том, что линейка моторных масел
Castrol разработано совместно с компанией Вольво масло для двигателей Вольво имеют очень высокий стандарт качества
специализированное масло для двигателей Вольво Сastrol Edge Professional трудно найти в обычном магазине, т.к. не предназначено для
розничной продажи. Оно продается исключительно у официальных дилеров, специализированных сервисных центрах Вольво и магазинах.
правильно подбирайте масло для двигателей Вашего Вольво, руководствуясь вышеуказанными техническими характеристиками. Компания Castrol
является одним из ключевых партнером компании Volvo Cars. Совместно с Castrol разрабатываются смазывающие материалы для большинства
современных двигателей и агрегатов легковых автомобилей Volvo.Стоит отметить, что современные двигатели Volvo предъявляют самые высокие
требования к качеству используемого масла.Наиболее распространенная вязкость масла для Volvo 0w30. И многие владельцы при покупке масла
руководствуются исключительно этим параметром. Это не совсем правильно, поскольку помимо вязкости большую роль играет также и качество
масла. Эксплуатация двигателя с маслом, несоответствующим требованиям завода-изготовителя, может привести к преждевременному выходу его
из строя.Согласно классификации Ассоциации Европейских Производителей Автомобилей ACEA, требования следующие: A1/B1, A5/B5.По технической
документации данное масло имеет следующее предназначение:стойкие к механической деструкции масла, предназначенные для применения с
увеличенными интервалами замены масла в высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателях легких транспортных средств, в которых
возможно использование маловязких масел, снижающих трение, с динамической вязкостью при высокой температуре и высокой скорости сдвига
(HTHS) от 2,9 до 3,5 мПа•с. Эти масла могут быть не пригодны для смазывания некоторых двигателей. Необходимо руководствоваться инструкцией
по эксплуатации и справочниками.Согласно классификации моторных масел API (API Engine Service Classification System), требования к маслу
volvo следующие: SL/CF.Такой стандарт качества предполагает, что масло обладает стабильными энергосберегающими свойствами
пониженной летучестью удлиненными интервалами замены — может применяться в дизельных двигателях с содержанием серы в топливе 0,5% и
выше В современных двигателях Вольво поколения Drive—e используется масло вязкостью 0W20 и стандартом качества VCC RBS0-2AE. Существует
бренда данного масла: оригинальное Вольво и масло компании Castrol.При выборе масла для Вашего Вольво не стоит забывать о том, что
линейка моторных масел Castrol разработано совместно с компанией Вольво масло для двигателей Вольво имеют очень высокий стандарт качества
специализированное масло для двигателей Вольво Сastrol Edge Professional трудно найти в обычном магазине, т.к. не предназначено для
розничной продажи. Оно продается исключительно у официальных дилеров, специализированных сервисных центрах Вольво и магазинах. правильно
подбирайте масло для двигателей Вашего Вольво, руководствуясь вышеуказанными техническими характеристиками.Современные автомобили Вольво
имеют межсервисный интервал 20 000 километров или один раз в год. Эта периодичность обслуживания достаточна для того, чтобы поддерживать
свой Вольво в форме.При проведении технического обслуживания специалисты диагностируют текущие неисправности, выявляют будущие
неисправность на начальной стадии. Это позволяет сэкономить на дорогостоящем ремонте узлов и агрегатов.Стоит также отметить, что условия
эксплуатации в России отличаются от Европейских. В нашей стране довольно большой перепад температур, агрессивная внешняя среда, а также
часто образовываются затруднения дорожного движения.Учитывая все это, мы рекомендуем производить замену масла в ДВС чаще, делать это раз
в десять тысяч километров. И также считаем актуальным проводить комплексную проверку автомобиля перед летним и зимним сезоном.
Поскольку эксплуатация автомобиля в эти времена года имеет некоторые особенности, нужно чтобы Ваш Вольво был к ним готов.
ВольвоРегулярное проведение ТО является залогом долгой беззаботной работы Вашего автомобиля. Техническое обслуживание современных
автомобилей Вольво необходимо проводить каждые 20 000 километров или раз в год, в зависимости от того, что наступит раньше. Для быстрого
расчета стоимости предстоящего технического обслуживания предлагаем воспользоваться нашим приложением «Калькулятор ТО». Мы специально
разработали данную программу для экономии драгоценного времени наших клиентов.Весь перечень работ полностью соответствует официальному
техническому регламенту обслуживания автомобилей Вольво в России. Мы подберем Вам оптимальное решение по техническому обслуживанию,
cохранив надежность Вашего Вольво, время и деньги. Вычислить стоимость то вольво хс60 можно в калькуляторе, достаточно точно. просто
укажите тип запасных частей и пробег вашего Вольво хс60.Вам необходимо задать всего лишь 3 параметра: модель, двигатель и пробег, и
Вы сможете оперативно узнать стоимость работ по вашему автомобилю Volvo при проведении ТО:
Вы можете сразу узнать стоимость ТО Volvo: ознакомиться с регламентом работ ТО для Вашего автомобиля рассчитать стоимость работ
планового ТО для вашего Вольво отправить заявку на расчет точной полной стоимости записаться на ТО, сохранив результаты расчетов
Почему мы не рассчитываем полную стоимость ТО Volvo?Полная стоимость Вашего технического обслуживания зависит от множества факторов:
типа применяемых материалов (оригинальные или не оригинальные) спец предложений и действующих акций индивидуальных предложений по
обслуживанию Вашего ВольвоКалькулятор ТО * Рассчитайте точную стоимость ТО на ваш VOLVO Миф о не оригинальных запасных частях и выгоде
их использования На рынке автомобильных запасных частей существует огромное количество производителей. Среди них есть хорошие и не очень.
При покупке запасных частей, например, при проведении ТО Volvo, владельцы автомобилей задумываются об экономии средств и выбирают так
называемые не оригинальные запасные части.Не оригинальные запасные части – это запасные части, которые производятся независимыми
компаниями. Такие компании сузили свою деятельность до выпуска определенной группы запчастей. При этом выпуск запчастей может производиться
под маркой компании-производителя, либо под другими марками.«Неоригинал», как правило, стоит дешевле оригинальных запасных частей.
Не стоит забывать, что качество таких запасных частей в большинстве случаев отличается от заводских. Давайте рассмотрим применение
«неоригинала» на двух основных категориях запчастей.Фильтра для технического обслуживания Вольво В 2008 году завод-изготовитель Volvo
увеличил межсервисный интервал благодаря использованию высококачественных материалов. Неоригинальные фильтра могут не обеспечивать на
всем межсервисном интервале технического обслуживания Вольво качественную очистку от загрязнений. Попадание инородных частиц в системы
снижает срок службы и надежность Вашего Вольво. А плохое качество не оригинального салонного фильтра вредит Вашему здоровью.Важным
параметром фильтров также является их пропускная способность. Если фильтр не соответствует требованиям завода-изготовителя, это будет
сказываться на работу систем. Машина будет плохо заводится и не развивать мощность в случае проблем с топливным и воздушным фильтром.
Неправильная работа масляного фильтра приведет к масляному голоданию двигателя и выходу его из строя.Тормозные колодки. К тормозным
колодкам, как к основным элементам системы безопасности Вольво, предъявляются высокие требования. Они должны обеспечивать надежное
сцепление с тормозным диском, иметь стабильные характеристики при различных температурах. Требования по звуковым характеристикам также
имеют важное значение для владельцев.Дешевые и низкокачественные тормозные колодки часто издают посторонние звуки при торможении.
Тормозные свойства при холодных тормозных механизмах как правило у них соответствуют требованиям завода-изготовителя. Но стоит немного
потормозить, как эффективность торможения падает в разы. Также не стоит забывать и о ресурсе колодок и дисков. Завод-изготовитель
тщательно подбирает состав фрикционных накладок, исходя из параметров максимальной скорости, веса автомобиля, привода, межсервисного
интервала ТО Volvo и многих других. Как показывает практика, не оригинальные колодки делают или мягче, что приводит их к быстрому износу,
или жестче, что приводит к преждевременному выходу из строя тормозных дисков.Оригинальные тормозные колодки обладают оптимальными для
данного автомобиля свойствами.ИТОГО При выборе запасных частей мы рекомендуем руководствоваться следующими принципами: в ситуации
критического отсутствия финансовых возможностей, можно устанавливать дешевый не оригинал. Но нужно понимать, что вскоре снова потребуется
замена этих деталей.В случае, если Вы планируете долго эксплуатировать автомобиль и для Вас важна безопасность, надежность и комфорт,
мы рекомендуем остановить свой выбор на оригинальных запасных частях. Не оригинальные запчасти уровня оригинальных стоят примерно таких же
денег, а иногда даже дороже.
Миф о том, что делают везде одинаковая, зачем платить больше?При выборе сервиса для обслуживания своего Вольво клиенты часто уководствуются
параметром цены. Чем дешевле – тем лучше. Не всегда погоня за самой низкой ценой приводит к желаемому результату.Автомобили Вольво имеют
довольно сложную конструкцию. При ремонте необходимо четко следовать рекомендациям завода-изготовителя. Последовательность разборно-
сборочных работ имеют особую важность. Такие технические данные, как моменты затяжки, углы доворота болтов, детали одноразового монтажа –
информация, без которой невозможно выполнить ремонт качественно.Опыт работы с автомобилями шведской марки имеет большое значение. Опытный
специалист сможет быстро определить по первым симптомам неисправность. Это позволит Вам сэкономить время. А в некоторых случаях ипоможет
избежать глобальных трат от сильных поломок.Специализированный сервис Вольво предполагает профессиональный подходит при ремонте и
обслуживании автомобилей шведской марки. Для этого мы используем качественное оборудование, которое подходит для ремонтных работ данной
категории автомобилей. Необходимый перечень оригинальных специнструментов, наличие склада оригинальных запасных частей позволяет нам
оперативно выполнять ремонт и техническое обслуживание Вашего Вольво быстро, качественно и с первого раза.Компания Castrol является одним
из ключевых партнером компании Volvo Cars. Совместно с Castrol разрабатываются смазывающие материалы для большинства современных двигателей
и агрегатов легковых автомобилей Volvo.Стоит отметить, что современные двигатели Volvo предъявляют самые высокие требования к качеству
используемого масла.Наиболее распространенная вязкость масла для Volvo 0w30. И многие владельцы при покупке масла руководствуются
исключительно этим параметром. Это не совсем правильно, поскольку помимо вязкости большую роль играет также и качество масла.
Эксплуатация двигателя с маслом, несоответствующим требованиям завода-изготовителя, может привести к преждевременному выходу его из строя.
Согласно классификации Ассоциации Европейских Производителей Автомобилей ACEA, требования следующие: A1/B1, A5/B5.По технической
документации данное масло имеет следующее предназначение:стойкие к механической деструкции масла, предназначенные для применения с
увеличенными интервалами замены масла в высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателях легких транспортных средств, в которых
возможно использование маловязких масел, снижающих трение, с динамической вязкостью при высокой температуре и высокой скорости сдвига
(HTHS) от 2,9 до 3,5 мПа•с. Эти масла могут быть не пригодны для смазывания некоторых двигателей. Необходимо руководствоваться инструкцией
по эксплуатации и справочниками.Согласно классификации моторных масел API (API Engine Service Classification System), требования к маслу
Volvo следующие: SL/CF.Такой стандарт качества предполагает, что масло обладает стабильными энергосберегающими свойствами пониженной летучестью
удлиненными интервалами замены — может применяться в дизельных двигателях с содержанием серы в топливе 0,5% и выше В современных
двигателях Вольво поколения Drive—e используется масло вязкостью 0W20 и стандартом качества VCC RBS0-2AE. Существует 2 бренда данного масла
: оригинальное Вольво и масло компании Castrol.При выборе масла для Вашего Вольво не стоит забывать о том, что линейка моторных масел
Castrol разработано совместно с компанией Вольво масло для двигателей Вольво имеют очень высокий стандарт качества
специализированное масло для двигателей Вольво Сastrol Edge Professional трудно найти в обычном магазине, т.к. не предназначено для
розничной продажи. Оно продается исключительно у официальных дилеров, специализированных сервисных центрах Вольво и магазинах.
правильно подбирайте масло для двигателей Вашего Вольво, руководствуясь вышеуказанными техническими характеристиками. Компания Castrol
является одним из ключевых партнером компании Volvo Cars. Совместно с Castrol разрабатываются смазывающие материалы для большинства
современных двигателей и агрегатов легковых автомобилей Volvo.Стоит отметить, что современные двигатели Volvo предъявляют самые высокие
требования к качеству используемого масла.Наиболее распространенная вязкость масла для Volvo 0w30. И многие владельцы при покупке масла
руководствуются исключительно этим параметром. Это не совсем правильно, поскольку помимо вязкости большую роль играет также и качество
масла. Эксплуатация двигателя с маслом, несоответствующим требованиям завода-изготовителя, может привести к преждевременному выходу его
из строя.Согласно классификации Ассоциации Европейских Производителей Автомобилей ACEA, требования следующие: A1/B1, A5/B5.По технической
документации данное масло имеет следующее предназначение:стойкие к механической деструкции масла, предназначенные для применения с
увеличенными интервалами замены масла в высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателях легких транспортных средств, в которых
возможно использование маловязких масел, снижающих трение, с динамической вязкостью при высокой температуре и высокой скорости сдвига
(HTHS) от 2,9 до 3,5 мПа•с. Эти масла могут быть не пригодны для смазывания некоторых двигателей. Необходимо руководствоваться инструкцией
по эксплуатации и справочниками.Согласно классификации моторных масел API (API Engine Service Classification System), требования к маслу
volvo следующие: SL/CF.Такой стандарт качества предполагает, что масло обладает стабильными энергосберегающими свойствами
пониженной летучестью удлиненными интервалами замены — может применяться в дизельных двигателях с содержанием серы в топливе 0,5% и
выше В современных двигателях Вольво поколения Drive—e используется масло вязкостью 0W20 и стандартом качества VCC RBS0-2AE. Существует
бренда данного масла: оригинальное Вольво и масло компании Castrol.При выборе масла для Вашего Вольво не стоит забывать о том, что
линейка моторных масел Castrol разработано совместно с компанией Вольво масло для двигателей Вольво имеют очень высокий стандарт качества
специализированное масло для двигателей Вольво Сastrol Edge Professional трудно найти в обычном магазине, т.к. не предназначено для
розничной продажи. Оно продается исключительно у официальных дилеров, специализированных сервисных центрах Вольво и магазинах. правильно
подбирайте масло для двигателей Вашего Вольво, руководствуясь вышеуказанными техническими характеристиками.Современные автомобили Вольво
имеют межсервисный интервал 20 000 километров или один раз в год. Эта периодичность обслуживания достаточна для того, чтобы поддерживать
свой Вольво в форме.При проведении технического обслуживания специалисты диагностируют текущие неисправности, выявляют будущие
неисправность на начальной стадии. Это позволяет сэкономить на дорогостоящем ремонте узлов и агрегатов.Стоит также отметить, что условия
эксплуатации в России отличаются от Европейских. В нашей стране довольно большой перепад температур, агрессивная внешняя среда, а также
часто образовываются затруднения дорожного движения.Учитывая все это, мы рекомендуем производить замену масла в ДВС чаще, делать это раз
в десять тысяч километров. И также считаем актуальным проводить комплексную проверку автомобиля перед летним и зимним сезоном.
Поскольку эксплуатация автомобиля в эти времена года имеет некоторые особенности, нужно чтобы Ваш Вольво был к ним готов.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: Сегодня, 11:52
yaca
Калькулятор ТО, это очень просто и удобно для понимания цены на обслуживание вашего Volvo, стоимость то xc 60 xc 90 и других моделей
ВольвоРегулярное проведение ТО является залогом долгой беззаботной работы Вашего автомобиля. Техническое обслуживание современных
автомобилей Вольво необходимо проводить каждые 20 000 километров или раз в год, в зависимости от того, что наступит раньше. Для быстрого
расчета стоимости предстоящего технического обслуживания предлагаем воспользоваться нашим приложением «Калькулятор ТО». Мы специально
разработали данную программу для экономии драгоценного времени наших клиентов.Весь перечень работ полностью соответствует официальному
техническому регламенту обслуживания автомобилей Вольво в России. Мы подберем Вам оптимальное решение по техническому обслуживанию,
cохранив надежность Вашего Вольво, время и деньги. Вычислить стоимость то вольво хс60 можно в калькуляторе, достаточно точно. просто
укажите тип запасных частей и пробег вашего Вольво хс60.Вам необходимо задать всего лишь 3 параметра: модель, двигатель и пробег, и
Вы сможете оперативно узнать стоимость работ по вашему автомобилю Volvo при проведении ТО:
Вы можете сразу узнать стоимость ТО Volvo: ознакомиться с регламентом работ ТО для Вашего автомобиля рассчитать стоимость работ
планового ТО для вашего Вольво отправить заявку на расчет точной полной стоимости записаться на ТО, сохранив результаты расчетов
Почему мы не рассчитываем полную стоимость ТО Volvo?Полная стоимость Вашего технического обслуживания зависит от множества факторов:
типа применяемых материалов (оригинальные или не оригинальные) спец предложений и действующих акций индивидуальных предложений по
обслуживанию Вашего ВольвоКалькулятор ТО * Рассчитайте точную стоимость ТО на ваш VOLVO Миф о не оригинальных запасных частях и выгоде
их использования На рынке автомобильных запасных частей существует огромное количество производителей. Среди них есть хорошие и не очень.
При покупке запасных частей, например, при проведении ТО Volvo, владельцы автомобилей задумываются об экономии средств и выбирают так
называемые не оригинальные запасные части.Не оригинальные запасные части – это запасные части, которые производятся независимыми
компаниями. Такие компании сузили свою деятельность до выпуска определенной группы запчастей. При этом выпуск запчастей может производиться
под маркой компании-производителя, либо под другими марками.«Неоригинал», как правило, стоит дешевле оригинальных запасных частей.
Не стоит забывать, что качество таких запасных частей в большинстве случаев отличается от заводских. Давайте рассмотрим применение
«неоригинала» на двух основных категориях запчастей.Фильтра для технического обслуживания Вольво В 2008 году завод-изготовитель Volvo
увеличил межсервисный интервал благодаря использованию высококачественных материалов. Неоригинальные фильтра могут не обеспечивать на
всем межсервисном интервале технического обслуживания Вольво качественную очистку от загрязнений. Попадание инородных частиц в системы
снижает срок службы и надежность Вашего Вольво. А плохое качество не оригинального салонного фильтра вредит Вашему здоровью.Важным
параметром фильтров также является их пропускная способность. Если фильтр не соответствует требованиям завода-изготовителя, это будет
сказываться на работу систем. Машина будет плохо заводится и не развивать мощность в случае проблем с топливным и воздушным фильтром.
Неправильная работа масляного фильтра приведет к масляному голоданию двигателя и выходу его из строя.Тормозные колодки. К тормозным
колодкам, как к основным элементам системы безопасности Вольво, предъявляются высокие требования. Они должны обеспечивать надежное
сцепление с тормозным диском, иметь стабильные характеристики при различных температурах. Требования по звуковым характеристикам также
имеют важное значение для владельцев.Дешевые и низкокачественные тормозные колодки часто издают посторонние звуки при торможении.
Тормозные свойства при холодных тормозных механизмах как правило у них соответствуют требованиям завода-изготовителя. Но стоит немного
потормозить, как эффективность торможения падает в разы. Также не стоит забывать и о ресурсе колодок и дисков. Завод-изготовитель
тщательно подбирает состав фрикционных накладок, исходя из параметров максимальной скорости, веса автомобиля, привода, межсервисного
интервала ТО Volvo и многих других. Как показывает практика, не оригинальные колодки делают или мягче, что приводит их к быстрому износу,
или жестче, что приводит к преждевременному выходу из строя тормозных дисков.Оригинальные тормозные колодки обладают оптимальными для
данного автомобиля свойствами.ИТОГО При выборе запасных частей мы рекомендуем руководствоваться следующими принципами: в ситуации
критического отсутствия финансовых возможностей, можно устанавливать дешевый не оригинал. Но нужно понимать, что вскоре снова потребуется
замена этих деталей.В случае, если Вы планируете долго эксплуатировать автомобиль и для Вас важна безопасность, надежность и комфорт,
мы рекомендуем остановить свой выбор на оригинальных запасных частях. Не оригинальные запчасти уровня оригинальных стоят примерно таких же
денег, а иногда даже дороже.
Миф о том, что делают везде одинаковая, зачем платить больше?При выборе сервиса для обслуживания своего Вольво клиенты часто уководствуются
параметром цены. Чем дешевле – тем лучше. Не всегда погоня за самой низкой ценой приводит к желаемому результату.Автомобили Вольво имеют
довольно сложную конструкцию. При ремонте необходимо четко следовать рекомендациям завода-изготовителя. Последовательность разборно-
сборочных работ имеют особую важность. Такие технические данные, как моменты затяжки, углы доворота болтов, детали одноразового монтажа –
информация, без которой невозможно выполнить ремонт качественно.Опыт работы с автомобилями шведской марки имеет большое значение. Опытный
специалист сможет быстро определить по первым симптомам неисправность. Это позволит Вам сэкономить время. А в некоторых случаях ипоможет
избежать глобальных трат от сильных поломок.Специализированный сервис Вольво предполагает профессиональный подходит при ремонте и
обслуживании автомобилей шведской марки. Для этого мы используем качественное оборудование, которое подходит для ремонтных работ данной
категории автомобилей. Необходимый перечень оригинальных специнструментов, наличие склада оригинальных запасных частей позволяет нам
оперативно выполнять ремонт и техническое обслуживание Вашего Вольво быстро, качественно и с первого раза.Компания Castrol является одним
из ключевых партнером компании Volvo Cars. Совместно с Castrol разрабатываются смазывающие материалы для большинства современных двигателей
и агрегатов легковых автомобилей Volvo.Стоит отметить, что современные двигатели Volvo предъявляют самые высокие требования к качеству
используемого масла.Наиболее распространенная вязкость масла для Volvo 0w30. И многие владельцы при покупке масла руководствуются
исключительно этим параметром. Это не совсем правильно, поскольку помимо вязкости большую роль играет также и качество масла.
Эксплуатация двигателя с маслом, несоответствующим требованиям завода-изготовителя, может привести к преждевременному выходу его из строя.
Согласно классификации Ассоциации Европейских Производителей Автомобилей ACEA, требования следующие: A1/B1, A5/B5.По технической
документации данное масло имеет следующее предназначение:стойкие к механической деструкции масла, предназначенные для применения с
увеличенными интервалами замены масла в высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателях легких транспортных средств, в которых
возможно использование маловязких масел, снижающих трение, с динамической вязкостью при высокой температуре и высокой скорости сдвига
(HTHS) от 2,9 до 3,5 мПа•с. Эти масла могут быть не пригодны для смазывания некоторых двигателей. Необходимо руководствоваться инструкцией
по эксплуатации и справочниками.Согласно классификации моторных масел API (API Engine Service Classification System), требования к маслу
Volvo следующие: SL/CF.Такой стандарт качества предполагает, что масло обладает стабильными энергосберегающими свойствами пониженной летучестью
удлиненными интервалами замены — может применяться в дизельных двигателях с содержанием серы в топливе 0,5% и выше В современных
двигателях Вольво поколения Drive—e используется масло вязкостью 0W20 и стандартом качества VCC RBS0-2AE. Существует 2 бренда данного масла
: оригинальное Вольво и масло компании Castrol.При выборе масла для Вашего Вольво не стоит забывать о том, что линейка моторных масел
Castrol разработано совместно с компанией Вольво масло для двигателей Вольво имеют очень высокий стандарт качества
специализированное масло для двигателей Вольво Сastrol Edge Professional трудно найти в обычном магазине, т.к. не предназначено для
розничной продажи. Оно продается исключительно у официальных дилеров, специализированных сервисных центрах Вольво и магазинах.
правильно подбирайте масло для двигателей Вашего Вольво, руководствуясь вышеуказанными техническими характеристиками. Компания Castrol
является одним из ключевых партнером компании Volvo Cars. Совместно с Castrol разрабатываются смазывающие материалы для большинства
современных двигателей и агрегатов легковых автомобилей Volvo.Стоит отметить, что современные двигатели Volvo предъявляют самые высокие
требования к качеству используемого масла.Наиболее распространенная вязкость масла для Volvo 0w30. И многие владельцы при покупке масла
руководствуются исключительно этим параметром. Это не совсем правильно, поскольку помимо вязкости большую роль играет также и качество
масла. Эксплуатация двигателя с маслом, несоответствующим требованиям завода-изготовителя, может привести к преждевременному выходу его
из строя.Согласно классификации Ассоциации Европейских Производителей Автомобилей ACEA, требования следующие: A1/B1, A5/B5.По технической
документации данное масло имеет следующее предназначение:стойкие к механической деструкции масла, предназначенные для применения с
увеличенными интервалами замены масла в высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателях легких транспортных средств, в которых
возможно использование маловязких масел, снижающих трение, с динамической вязкостью при высокой температуре и высокой скорости сдвига
(HTHS) от 2,9 до 3,5 мПа•с. Эти масла могут быть не пригодны для смазывания некоторых двигателей. Необходимо руководствоваться инструкцией
по эксплуатации и справочниками.Согласно классификации моторных масел API (API Engine Service Classification System), требования к маслу
volvo следующие: SL/CF.Такой стандарт качества предполагает, что масло обладает стабильными энергосберегающими свойствами
пониженной летучестью удлиненными интервалами замены — может применяться в дизельных двигателях с содержанием серы в топливе 0,5% и
выше В современных двигателях Вольво поколения Drive—e используется масло вязкостью 0W20 и стандартом качества VCC RBS0-2AE. Существует
бренда данного масла: оригинальное Вольво и масло компании Castrol.При выборе масла для Вашего Вольво не стоит забывать о том, что
линейка моторных масел Castrol разработано совместно с компанией Вольво масло для двигателей Вольво имеют очень высокий стандарт качества
специализированное масло для двигателей Вольво Сastrol Edge Professional трудно найти в обычном магазине, т.к. не предназначено для
розничной продажи. Оно продается исключительно у официальных дилеров, специализированных сервисных центрах Вольво и магазинах. правильно
подбирайте масло для двигателей Вашего Вольво, руководствуясь вышеуказанными техническими характеристиками.Современные автомобили Вольво
имеют межсервисный интервал 20 000 километров или один раз в год. Эта периодичность обслуживания достаточна для того, чтобы поддерживать
свой Вольво в форме.При проведении технического обслуживания специалисты диагностируют текущие неисправности, выявляют будущие
неисправность на начальной стадии. Это позволяет сэкономить на дорогостоящем ремонте узлов и агрегатов.Стоит также отметить, что условия
эксплуатации в России отличаются от Европейских. В нашей стране довольно большой перепад температур, агрессивная внешняя среда, а также
часто образовываются затруднения дорожного движения.Учитывая все это, мы рекомендуем производить замену масла в ДВС чаще, делать это раз
в десять тысяч километров. И также считаем актуальным проводить комплексную проверку автомобиля перед летним и зимним сезоном.
Поскольку эксплуатация автомобиля в эти времена года имеет некоторые особенности, нужно чтобы Ваш Вольво был к ним готов.
ВольвоРегулярное проведение ТО является залогом долгой беззаботной работы Вашего автомобиля. Техническое обслуживание современных
автомобилей Вольво необходимо проводить каждые 20 000 километров или раз в год, в зависимости от того, что наступит раньше. Для быстрого
расчета стоимости предстоящего технического обслуживания предлагаем воспользоваться нашим приложением «Калькулятор ТО». Мы специально
разработали данную программу для экономии драгоценного времени наших клиентов.Весь перечень работ полностью соответствует официальному
техническому регламенту обслуживания автомобилей Вольво в России. Мы подберем Вам оптимальное решение по техническому обслуживанию,
cохранив надежность Вашего Вольво, время и деньги. Вычислить стоимость то вольво хс60 можно в калькуляторе, достаточно точно. просто
укажите тип запасных частей и пробег вашего Вольво хс60.Вам необходимо задать всего лишь 3 параметра: модель, двигатель и пробег, и
Вы сможете оперативно узнать стоимость работ по вашему автомобилю Volvo при проведении ТО:
Вы можете сразу узнать стоимость ТО Volvo: ознакомиться с регламентом работ ТО для Вашего автомобиля рассчитать стоимость работ
планового ТО для вашего Вольво отправить заявку на расчет точной полной стоимости записаться на ТО, сохранив результаты расчетов
Почему мы не рассчитываем полную стоимость ТО Volvo?Полная стоимость Вашего технического обслуживания зависит от множества факторов:
типа применяемых материалов (оригинальные или не оригинальные) спец предложений и действующих акций индивидуальных предложений по
обслуживанию Вашего ВольвоКалькулятор ТО * Рассчитайте точную стоимость ТО на ваш VOLVO Миф о не оригинальных запасных частях и выгоде
их использования На рынке автомобильных запасных частей существует огромное количество производителей. Среди них есть хорошие и не очень.
При покупке запасных частей, например, при проведении ТО Volvo, владельцы автомобилей задумываются об экономии средств и выбирают так
называемые не оригинальные запасные части.Не оригинальные запасные части – это запасные части, которые производятся независимыми
компаниями. Такие компании сузили свою деятельность до выпуска определенной группы запчастей. При этом выпуск запчастей может производиться
под маркой компании-производителя, либо под другими марками.«Неоригинал», как правило, стоит дешевле оригинальных запасных частей.
Не стоит забывать, что качество таких запасных частей в большинстве случаев отличается от заводских. Давайте рассмотрим применение
«неоригинала» на двух основных категориях запчастей.Фильтра для технического обслуживания Вольво В 2008 году завод-изготовитель Volvo
увеличил межсервисный интервал благодаря использованию высококачественных материалов. Неоригинальные фильтра могут не обеспечивать на
всем межсервисном интервале технического обслуживания Вольво качественную очистку от загрязнений. Попадание инородных частиц в системы
снижает срок службы и надежность Вашего Вольво. А плохое качество не оригинального салонного фильтра вредит Вашему здоровью.Важным
параметром фильтров также является их пропускная способность. Если фильтр не соответствует требованиям завода-изготовителя, это будет
сказываться на работу систем. Машина будет плохо заводится и не развивать мощность в случае проблем с топливным и воздушным фильтром.
Неправильная работа масляного фильтра приведет к масляному голоданию двигателя и выходу его из строя.Тормозные колодки. К тормозным
колодкам, как к основным элементам системы безопасности Вольво, предъявляются высокие требования. Они должны обеспечивать надежное
сцепление с тормозным диском, иметь стабильные характеристики при различных температурах. Требования по звуковым характеристикам также
имеют важное значение для владельцев.Дешевые и низкокачественные тормозные колодки часто издают посторонние звуки при торможении.
Тормозные свойства при холодных тормозных механизмах как правило у них соответствуют требованиям завода-изготовителя. Но стоит немного
потормозить, как эффективность торможения падает в разы. Также не стоит забывать и о ресурсе колодок и дисков. Завод-изготовитель
тщательно подбирает состав фрикционных накладок, исходя из параметров максимальной скорости, веса автомобиля, привода, межсервисного
интервала ТО Volvo и многих других. Как показывает практика, не оригинальные колодки делают или мягче, что приводит их к быстрому износу,
или жестче, что приводит к преждевременному выходу из строя тормозных дисков.Оригинальные тормозные колодки обладают оптимальными для
данного автомобиля свойствами.ИТОГО При выборе запасных частей мы рекомендуем руководствоваться следующими принципами: в ситуации
критического отсутствия финансовых возможностей, можно устанавливать дешевый не оригинал. Но нужно понимать, что вскоре снова потребуется
замена этих деталей.В случае, если Вы планируете долго эксплуатировать автомобиль и для Вас важна безопасность, надежность и комфорт,
мы рекомендуем остановить свой выбор на оригинальных запасных частях. Не оригинальные запчасти уровня оригинальных стоят примерно таких же
денег, а иногда даже дороже.
Миф о том, что делают везде одинаковая, зачем платить больше?При выборе сервиса для обслуживания своего Вольво клиенты часто уководствуются
параметром цены. Чем дешевле – тем лучше. Не всегда погоня за самой низкой ценой приводит к желаемому результату.Автомобили Вольво имеют
довольно сложную конструкцию. При ремонте необходимо четко следовать рекомендациям завода-изготовителя. Последовательность разборно-
сборочных работ имеют особую важность. Такие технические данные, как моменты затяжки, углы доворота болтов, детали одноразового монтажа –
информация, без которой невозможно выполнить ремонт качественно.Опыт работы с автомобилями шведской марки имеет большое значение. Опытный
специалист сможет быстро определить по первым симптомам неисправность. Это позволит Вам сэкономить время. А в некоторых случаях ипоможет
избежать глобальных трат от сильных поломок.Специализированный сервис Вольво предполагает профессиональный подходит при ремонте и
обслуживании автомобилей шведской марки. Для этого мы используем качественное оборудование, которое подходит для ремонтных работ данной
категории автомобилей. Необходимый перечень оригинальных специнструментов, наличие склада оригинальных запасных частей позволяет нам
оперативно выполнять ремонт и техническое обслуживание Вашего Вольво быстро, качественно и с первого раза.Компания Castrol является одним
из ключевых партнером компании Volvo Cars. Совместно с Castrol разрабатываются смазывающие материалы для большинства современных двигателей
и агрегатов легковых автомобилей Volvo.Стоит отметить, что современные двигатели Volvo предъявляют самые высокие требования к качеству
используемого масла.Наиболее распространенная вязкость масла для Volvo 0w30. И многие владельцы при покупке масла руководствуются
исключительно этим параметром. Это не совсем правильно, поскольку помимо вязкости большую роль играет также и качество масла.
Эксплуатация двигателя с маслом, несоответствующим требованиям завода-изготовителя, может привести к преждевременному выходу его из строя.
Согласно классификации Ассоциации Европейских Производителей Автомобилей ACEA, требования следующие: A1/B1, A5/B5.По технической
документации данное масло имеет следующее предназначение:стойкие к механической деструкции масла, предназначенные для применения с
увеличенными интервалами замены масла в высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателях легких транспортных средств, в которых
возможно использование маловязких масел, снижающих трение, с динамической вязкостью при высокой температуре и высокой скорости сдвига
(HTHS) от 2,9 до 3,5 мПа•с. Эти масла могут быть не пригодны для смазывания некоторых двигателей. Необходимо руководствоваться инструкцией
по эксплуатации и справочниками.Согласно классификации моторных масел API (API Engine Service Classification System), требования к маслу
Volvo следующие: SL/CF.Такой стандарт качества предполагает, что масло обладает стабильными энергосберегающими свойствами пониженной летучестью
удлиненными интервалами замены — может применяться в дизельных двигателях с содержанием серы в топливе 0,5% и выше В современных
двигателях Вольво поколения Drive—e используется масло вязкостью 0W20 и стандартом качества VCC RBS0-2AE. Существует 2 бренда данного масла
: оригинальное Вольво и масло компании Castrol.При выборе масла для Вашего Вольво не стоит забывать о том, что линейка моторных масел
Castrol разработано совместно с компанией Вольво масло для двигателей Вольво имеют очень высокий стандарт качества
специализированное масло для двигателей Вольво Сastrol Edge Professional трудно найти в обычном магазине, т.к. не предназначено для
розничной продажи. Оно продается исключительно у официальных дилеров, специализированных сервисных центрах Вольво и магазинах.
правильно подбирайте масло для двигателей Вашего Вольво, руководствуясь вышеуказанными техническими характеристиками. Компания Castrol
является одним из ключевых партнером компании Volvo Cars. Совместно с Castrol разрабатываются смазывающие материалы для большинства
современных двигателей и агрегатов легковых автомобилей Volvo.Стоит отметить, что современные двигатели Volvo предъявляют самые высокие
требования к качеству используемого масла.Наиболее распространенная вязкость масла для Volvo 0w30. И многие владельцы при покупке масла
руководствуются исключительно этим параметром. Это не совсем правильно, поскольку помимо вязкости большую роль играет также и качество
масла. Эксплуатация двигателя с маслом, несоответствующим требованиям завода-изготовителя, может привести к преждевременному выходу его
из строя.Согласно классификации Ассоциации Европейских Производителей Автомобилей ACEA, требования следующие: A1/B1, A5/B5.По технической
документации данное масло имеет следующее предназначение:стойкие к механической деструкции масла, предназначенные для применения с
увеличенными интервалами замены масла в высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателях легких транспортных средств, в которых
возможно использование маловязких масел, снижающих трение, с динамической вязкостью при высокой температуре и высокой скорости сдвига
(HTHS) от 2,9 до 3,5 мПа•с. Эти масла могут быть не пригодны для смазывания некоторых двигателей. Необходимо руководствоваться инструкцией
по эксплуатации и справочниками.Согласно классификации моторных масел API (API Engine Service Classification System), требования к маслу
volvo следующие: SL/CF.Такой стандарт качества предполагает, что масло обладает стабильными энергосберегающими свойствами
пониженной летучестью удлиненными интервалами замены — может применяться в дизельных двигателях с содержанием серы в топливе 0,5% и
выше В современных двигателях Вольво поколения Drive—e используется масло вязкостью 0W20 и стандартом качества VCC RBS0-2AE. Существует
бренда данного масла: оригинальное Вольво и масло компании Castrol.При выборе масла для Вашего Вольво не стоит забывать о том, что
линейка моторных масел Castrol разработано совместно с компанией Вольво масло для двигателей Вольво имеют очень высокий стандарт качества
специализированное масло для двигателей Вольво Сastrol Edge Professional трудно найти в обычном магазине, т.к. не предназначено для
розничной продажи. Оно продается исключительно у официальных дилеров, специализированных сервисных центрах Вольво и магазинах. правильно
подбирайте масло для двигателей Вашего Вольво, руководствуясь вышеуказанными техническими характеристиками.Современные автомобили Вольво
имеют межсервисный интервал 20 000 километров или один раз в год. Эта периодичность обслуживания достаточна для того, чтобы поддерживать
свой Вольво в форме.При проведении технического обслуживания специалисты диагностируют текущие неисправности, выявляют будущие
неисправность на начальной стадии. Это позволяет сэкономить на дорогостоящем ремонте узлов и агрегатов.Стоит также отметить, что условия
эксплуатации в России отличаются от Европейских. В нашей стране довольно большой перепад температур, агрессивная внешняя среда, а также
часто образовываются затруднения дорожного движения.Учитывая все это, мы рекомендуем производить замену масла в ДВС чаще, делать это раз
в десять тысяч километров. И также считаем актуальным проводить комплексную проверку автомобиля перед летним и зимним сезоном.
Поскольку эксплуатация автомобиля в эти времена года имеет некоторые особенности, нужно чтобы Ваш Вольво был к ним готов.
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