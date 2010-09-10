Регистрация авто в Рязани - назад в СССР

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DS
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 19221
Зарегистрирован: 09 окт 2005, 16:57
Откуда: Отводное

Re: Регистрация авто в Рязани - назад в СССР

Сообщение DS » 29 июл 2014, 20:47

Я лицензию на ружьё получал - вообще без проблем. Очереди нет, на стенке весь алгоритм расписан, обращались очень корректно.
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Морозко
Пользователь RZN.info
Сообщения: 519
Зарегистрирован: 03 фев 2008, 18:15

Re: Регистрация авто в Рязани - назад в СССР

Сообщение Морозко » 30 июл 2014, 12:54

И нужно то всего было-пара троечка возбужденных уголовных дел...
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hardbone
Знаток RZN.info
Сообщения: 7523
Зарегистрирован: 24 мар 2011, 21:35

Re: Регистрация авто в Рязани - назад в СССР

Сообщение hardbone » 30 июл 2014, 22:26

Морозко, что-то сомневаюсь что парой-тройкой уголовных дел можно достичь таких результатов, тем более что наблюдаемая метаморфоза не ограничивается границами нашего региона.
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
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Badiman
Гость RZN.info
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 19 июн 2013, 21:59

Re: Регистрация авто в Рязани - назад в СССР

Сообщение Badiman » 18 авг 2014, 12:03

кто-нибудь в курсе, обязательно ли договор купли продажи оформлять в домике у стряпчего и заверять печатью? слышал где-то можно заполнить самим по образцу с указанием личных данных , также как и заявление ... образец в инете есть...
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NollY
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1010
Зарегистрирован: 07 окт 2009, 01:44
Откуда: RZN
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Re: Регистрация авто в Рязани - назад в СССР

Сообщение NollY » 18 авг 2014, 13:28

Договор купли продажи заполняется в свободной форме, с указанием всех данных продавца, покупателя, и транспортного средства. Не требует заверения никакими печатями и оплаты (насколько знаю 500 р берут на солнечной). Можно написать от руки, но в сети полно онлайн форм - так просто удобнее.
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Badiman
Гость RZN.info
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 19 июн 2013, 21:59

Re: Регистрация авто в Рязани - назад в СССР

Сообщение Badiman » 19 авг 2014, 22:38

NollY ,пасиб .....
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глен
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3192
Зарегистрирован: 25 авг 2010, 15:04
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Re: Регистрация авто в Рязани - назад в СССР

Сообщение глен » 29 авг 2014, 17:04

Князь писал(а):С точки зрения потребителя МРЭО сейчас работает здорово.

ага...сёня машину на учёт ставил... был очень приятно удивлён...быстро и никакой нервотрёпки... как вспомню 6-7-8 год...жуть... а щас- просто песня
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Князь
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 4676
Зарегистрирован: 04 сен 2007, 21:05
Откуда: Рязань

Re: Регистрация авто в Рязани - назад в СССР

Сообщение Князь » 29 авг 2014, 19:12

Да, любую систему можно улучшить.
И это пройдет...
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ВРУНГЕЛЬ
Пользователь RZN.info
Сообщения: 624
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 22:43
Откуда: Из Рязани

Re: Регистрация авто в Рязани - назад в СССР

Сообщение ВРУНГЕЛЬ » 07 окт 2014, 15:51

Снимал машину с учета в Москве, немного по-другому чем у нас. Ну во-первых нет людей, которые занимаются заполнением заявления, пришел, в терминале взял талон, на талоне написано время когда вызовут, но пришли мы в 12-00, а попали к окну только в 15-45, хорошо хоть это время можно заняться чем-нибудь еще, хотя в столице вряд ли это возможно, можно не успеть ко времени и тогда скажут вам пока. Далее сверка номеров на площадке после сдача документов и чуть ниже на талоне надпись что нас вызовут от 16-05 до 16-20
Подошли к окну, там тебе никого здравствуйте, а вопрос в лоб "Чо хотели?" (именно в такой форме пишу, чтоб смысл передать.
Ну да ладно, отдали нам заявление и квитанцию на оплату на 400 руб. больше ничего.
Поехали на сверку номеров, она прям перед зданием, очереди не было и оказалось что там смотрят только крайслеры, ниссаны а нам ехать на другую площадку, что в 5 км за МКАД, а время нам на все 20 минут. Кстати и тут тоже вопрос "Чо хотели?"
С трудом нашли другую площадку и тоже народа нет и тоже вопрос в лоб: "Чо хотели?" Мои покупатели, ребята с РБ, от третий раз от такого вопроса еле сдерживали смех.... Конечно же в назначенное время мы опоздали. Подошли к окну, нам в грубой довольно форме "Ждите... раз опоздали, у меня тут те кто не опаздывает еще есть!!!" Так и ждали до 17-30, подошли в другое окно, тоже самое объяснили, добавили что мы же не виноваты что время так мало дается и ехать в РБ, сразу же нам пожилой инспектор сделал вызов в то окно в котором нас до этого "послали". И опять разговор начинается "Чо хотели".
В общем конечно же если брать за основу время 15-45, то сняли с учета за 2 часа, это быстро. Но осадок от отношения к людям остался. На ул. Юности д.3 делали.
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11139
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Регистрация авто в Рязани - назад в СССР

Сообщение UNCLE1911 » 03 окт 2015, 17:27

Чего то я сегодня обалдел от регистрации в Гаи. Все действия сделал за три часа. И это в субботу, самый забитый день недели! Вспомнил, как раньше снимали - ставили на учет. Это был ужас, всякие жуковатые дружбаны за бабки мимо очереди норовили проскочить, менты с красными рожами орали на народец. А сейчас все вежливые, в красивой форме, электронная очередь, много лавочек для ожидания, кино на мониторах.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Badiman
Гость RZN.info
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 19 июн 2013, 21:59

Re: Регистрация авто в Рязани - назад в СССР

Сообщение Badiman » 03 окт 2015, 23:12

UNCLE1911 писал(а):Чего то я сегодня обалдел от регистрации в Гаи...

Тоже в шоке, особенно на осмотре охренел,когда гаец стал помогать резину из багажника вынимать чтоб глянуть куда ему надо - раньше чтоо не так документы швыряли и в конец очереди...может как-то связано с возможным увеличением пенсионного возраста для госслужащих? :D Всем хочется спокойно дослужиться до обеспеченной старости...
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3418
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Контактная информация пользователя Vredtech

Re: Регистрация авто в Рязани - назад в СССР

Сообщение Vredtech » 04 окт 2015, 21:00

UNCLE1911 писал(а):Чего то я сегодня обалдел от регистрации в Гаи.


СМС-ка придет, не забудь 5 поставить :D
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Колхозник
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3622
Зарегистрирован: 20 ноя 2007, 10:29

Re: Регистрация авто в Рязани - назад в СССР

Сообщение Колхозник » 03 янв 2016, 14:07

В премиум-городе Мацква новая мода на регистрационные действия автомобилей:
https://youtu.be/z8e83guKVhg?t=11m30s
Лох кукует в очереди по полдня, уважаемые люди регистрируют в обход.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
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Vovez
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1273
Зарегистрирован: 04 июн 2010, 13:10

Re: Регистрация авто в Рязани - назад в СССР

Сообщение Vovez » 14 янв 2016, 18:57

Так совпало, что сегодня и сыну было пора получить первое водительское удостоверение (ДР был вчера, сдал экзамены ещё в 17 лет), и соседу надо было помочь машину на учёт поставить. Выдача прав состоялась моментально. То бишь, пока мы с соседом заполняли заявление о постановке на учёт и платили в банкомат пошлину (за банкомат отдельный респект - свершилось!), сын уже пришёл хвастаться правами. С момента входа в здание у него всё заняло 20 минут. Потом мы оплатили пошлину и пошли запускать осмотр и документы. У нас на всё ушло 46 минут. ИТОГ: осмотр и сдача документов - 100 баллов по 100 бальной шкале. Но вот выдача документов и номерных знаков осталась на ПРЕЖНЕМ уровне. Где-то середины 90-х. Прежнее опоздание в начале процесса выдачи, те же неразборчиво читаемые фамилии в колхозных динамиках, та же стихийно образующаяся очередь из получателей, продиктованных в динамиках. Как мне видится, ЭТОТ процесс - самый простой в оптимизации. Закончили работать с документами - обозначили данные на мониторе. Почему не сделано - загадка.
Словом можно ранить. А словарём - убить!
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AlexaGribenko

Re: Регистрация авто в Рязани - назад в СССР

Сообщение AlexaGribenko » 20 янв 2016, 16:38

Колхозник писал(а):В премиум-городе Мацква новая мода на регистрационные действия автомобилей:
https://youtu.be/z8e83guKVhg?t=11m30s
Лох кукует в очереди по полдня, уважаемые люди регистрируют в обход.


Я считаю что это весьма несправедливо.
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ВРУНГЕЛЬ
Пользователь RZN.info
Сообщения: 624
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 22:43
Откуда: Из Рязани

Re: Регистрация авто в Рязани - назад в СССР

Сообщение ВРУНГЕЛЬ » 20 янв 2016, 23:39

AlexaGribenko писал(а):
Колхозник писал(а):В премиум-городе Мацква новая мода на регистрационные действия автомобилей:
https://youtu.be/z8e83guKVhg?t=11m30s
Лох кукует в очереди по полдня, уважаемые люди регистрируют в обход.


Я считаю что это весьма несправедливо.



Не знаю, снимал машину с учета в столице, не видел я таких без очереди...
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
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AnnaCip
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 54 минуты назад

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Сообщение AnnaCip » 33 минуты назад

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AnnaCip
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 54 минуты назад

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Сообщение AnnaCip » 28 минут назад

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