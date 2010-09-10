Сообщение ВРУНГЕЛЬ » 07 окт 2014, 15:51

Снимал машину с учета в Москве, немного по-другому чем у нас. Ну во-первых нет людей, которые занимаются заполнением заявления, пришел, в терминале взял талон, на талоне написано время когда вызовут, но пришли мы в 12-00, а попали к окну только в 15-45, хорошо хоть это время можно заняться чем-нибудь еще, хотя в столице вряд ли это возможно, можно не успеть ко времени и тогда скажут вам пока. Далее сверка номеров на площадке после сдача документов и чуть ниже на талоне надпись что нас вызовут от 16-05 до 16-20

Подошли к окну, там тебе никого здравствуйте, а вопрос в лоб "Чо хотели?" (именно в такой форме пишу, чтоб смысл передать.

Ну да ладно, отдали нам заявление и квитанцию на оплату на 400 руб. больше ничего.

Поехали на сверку номеров, она прям перед зданием, очереди не было и оказалось что там смотрят только крайслеры, ниссаны а нам ехать на другую площадку, что в 5 км за МКАД, а время нам на все 20 минут. Кстати и тут тоже вопрос "Чо хотели?"

С трудом нашли другую площадку и тоже народа нет и тоже вопрос в лоб: "Чо хотели?" Мои покупатели, ребята с РБ, от третий раз от такого вопроса еле сдерживали смех.... Конечно же в назначенное время мы опоздали. Подошли к окну, нам в грубой довольно форме "Ждите... раз опоздали, у меня тут те кто не опаздывает еще есть!!!" Так и ждали до 17-30, подошли в другое окно, тоже самое объяснили, добавили что мы же не виноваты что время так мало дается и ехать в РБ, сразу же нам пожилой инспектор сделал вызов в то окно в котором нас до этого "послали". И опять разговор начинается "Чо хотели".

В общем конечно же если брать за основу время 15-45, то сняли с учета за 2 часа, это быстро. Но осадок от отношения к людям остался. На ул. Юности д.3 делали.

Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!

Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...