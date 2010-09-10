Агенство недвижимости КВАРТИРАНТ
Обсуждение Рязанских агентств недвижимости. Качество обслуживания, надежность.
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Агенство недвижимости КВАРТИРАНТ
Обратился недавно в АН "Квартирант" (распологается на площади Ленина, тел 91-01-57) с целью подыскать квартиру для долгосрочной период аренды. После перечисления необходимых районов и стоимости квартиры оставили договор, согласно которому должны были приходить SMS-сообщения. Уплатил услуги агенства в размере 3 тысяч рублей. Поведение персонала настолько хамское и не адекватное(сидят молодые девочки, Вас не слушают, играет очень громко музыка, полный *), что даже страшно теперь вспоминать.. Сервер сообщений каждый день обновлялся, поэтому сообщения не приходили. Заселить меня в срок тоже несмогли. После подачи заявления на возврат денег, ответ пришел через 12 дней(по договору ответ приходит в течении 10 дней, если такого не произошло. то заявление считается одобренным). После моего ответа. разговаривал с их юристом, после чего Агенство, в лице своего директора, все таки извинилось и вернула уплаченную сумму за услуги, которые так и не смогла предоставить. Будьте бдительны!!!
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 20 сен 2012, 20:06
Re: Агенство недвижимости КВАРТИРАНТ
Вы знаете,а вот я я неделю назад обратилась в это агентство КВАРТИРАНТ с просьбой найти мне квартиру и указала что это необходимо сделать не более чем за неделю и подписала договор, и из пришедших мне 6 вариантов на телефон в этот же день,я поехала и посмотрела две квартиры,в одну из которых сразу же заселилась. По поводу персонала хочу возразить так же, потому что девушки очень приятные, воспитанные и хорошо знают свою работу,все объяснили во всех подробностях, более того я приобрела договор найма жилого помещения,который заключила с хозяйкой и когда я его заполняла, у меня возникли вопросы и я позвонила по телефону,который указан был в договоре,меня соединили с юристом фирмы и он так же очень грамотно ответил на все вопросы. Так что я выражаю огромную благодарность информационному агентству КВАРТИРАНТ и всем сотрудникам!!!Спасибо огромное за проделанную работу в такие короткие сроки!!!!Спасибо большое!!!
Re: Агенство недвижимости КВАРТИРАНТ
Здравый смысл уберег от оплаты "услуг" этого "агенства недвижимости", товарищи поющие здесь серенады в его защиту - 100% те самые "вежливые" сотрудники, о которых уже говорилось, но самое страшное , что такого рода заведения еще существуют и кажется процветают.
ps удивлен, что кому-то удалось вернуть деньги.
ps удивлен, что кому-то удалось вернуть деньги.
Re: Агенство недвижимости КВАРТИРАНТ
"Квартирант" - это не агентство недвижимости, а обычный лохотрон, поставленный в Рязани на широкую ногу. Это всё те же информационные услуги, только эти товарищи обнаглели и берут уже не 1000 руб., а 3000 руб. Их заявления, что они работают напрямую с собственниками смехотворны, никаких квартир от хозяев у них не было, нет и быть не может. Пиар, написанный выше, 100% написан ими же самими. "Заселиться" с их помощью нереально. Советую лицам, которые от них пострадали обратиться в прокуратуру или ближайший отдел полиции. Их деятельность подпадает под статью мошенничество (Статья 159 УК РФ)
Re: Агенство недвижимости КВАРТИРАНТ
Случилось так , что мне потребовалась срочно комната для сыновей , по неведению обратилась в агентство недвижимости КВАРТИРАНТ . И пока не заключили с ними договор , в целях рекламы , мне каждые пол часа шли смс с адресами Подумав что работают серьёзные люди заключили с ними договор оплатив 4000 руб . Вот тут и начались наши проблемы :- СМС с номерами стали приходить лишь после того как перезвонишь в агентство и то оператор с удивлением в голосе скажет что нам отправляли сообщения Но это пол беды Все сообщения поступали без проверки объявлений , по некоторым номерам было полное несоответствие с договором , по некоторым комнаты были давно сданы , а по некоторым вообще хамили и послав на три буквы , отвечали что никогда не давали объявлений о сдаче жилья и мы надоели своими звонками . После таких ответов не раз обращалась к работникам агентства на что они ангельскими голосами отвечали что не может такого быть и все данные проверенны и достоверны ! Так что заселится с их помощью действительно не реально ! Сегодня подали заявление на прерывание договора и возврат денег вот теперь в течении 10 дней будем ждать решения , но я не уверена что нам их вернут и похоже придётся обращаться в прокуратуру !
Re: Агенство недвижимости КВАРТИРАНТ
Мне искренно Вас жаль! Если Вы попали в подобные неприятности, можно предпринять следующее:
- Просите вернуть деньги; в случае отказа - звоните в милицию в присутствии работников агентства.
- С некоторых сотовых телефонов просто 02 не работает, узнайте заранее, что необходимо набрать, чтобы позвонить в милицию.
- Имейте в виду, что перед тем как говорить с оператором ГУВД придется немного подождать, слушая автоответчик.
- Ваша задача вызвать наряд, поэтому говорите всё как есть: что вас ограбили, отняли деньги в агенстве недвижимости. Если вам угрожают, то сообщите это оператору. Если сотрудники агентства пытаются покинуть рабочие места - тоже сообщите об этом. В моём случае с агенством я успел узнать, что никакого агенства но этому адресу фактически не существует (это мне сообщил в порыве менеджер), и я это тоже сообщил оператору ГУВД.
- Знайте точный адрес агентства.
- В ожидании милиции нужно собрать людей, которые идут в агентство, и объяснить им ситуацию.
- До приезда милиции желательно переговорить с менеджером агентства ещё раз.
- Берите с собой своих друзей и знакомых - пусть они просто будут на улице как свидетели; попросите помощи у прохожих, которые помогут рассказать людям про лохотронное агентство и морально поддержат вас.
- Ни в коем случае не устраивайте потасовку или драку, чтобы вас не забрали в милицию за хулиганство.
- Знайте, что любой гражданин вправе позвонить в милицию, если его права нарушили.
Имейте ввиду, что по закону вернуть деньги, даже через суд, очень даже можно, мороки только много, но, если упереться, то это осуществимо. Лохотронщики это знают, и, если клиент попадается юридически подкованный, деньги возвращают без разговоров. Кроме того, сторона, по иску которой сделка признана недействительной, вправе требовать от другой стороны возмещения причиненного ей реального ущерба, если докажет, что заблуждение возникло по вине другой стороны. Если это не доказано, сторона, по иску которой сделка признана недействительной, обязана возместить другой стороне по ее требованию причиненный ей реальный ущерб, даже если заблуждение возникло по обстоятельствам, не зависящим от заблуждавшейся стороны.»
Желаю Вам удачи в борьбе с мошенниками и лохотронщиками!
- Просите вернуть деньги; в случае отказа - звоните в милицию в присутствии работников агентства.
- С некоторых сотовых телефонов просто 02 не работает, узнайте заранее, что необходимо набрать, чтобы позвонить в милицию.
- Имейте в виду, что перед тем как говорить с оператором ГУВД придется немного подождать, слушая автоответчик.
- Ваша задача вызвать наряд, поэтому говорите всё как есть: что вас ограбили, отняли деньги в агенстве недвижимости. Если вам угрожают, то сообщите это оператору. Если сотрудники агентства пытаются покинуть рабочие места - тоже сообщите об этом. В моём случае с агенством я успел узнать, что никакого агенства но этому адресу фактически не существует (это мне сообщил в порыве менеджер), и я это тоже сообщил оператору ГУВД.
- Знайте точный адрес агентства.
- В ожидании милиции нужно собрать людей, которые идут в агентство, и объяснить им ситуацию.
- До приезда милиции желательно переговорить с менеджером агентства ещё раз.
- Берите с собой своих друзей и знакомых - пусть они просто будут на улице как свидетели; попросите помощи у прохожих, которые помогут рассказать людям про лохотронное агентство и морально поддержат вас.
- Ни в коем случае не устраивайте потасовку или драку, чтобы вас не забрали в милицию за хулиганство.
- Знайте, что любой гражданин вправе позвонить в милицию, если его права нарушили.
Имейте ввиду, что по закону вернуть деньги, даже через суд, очень даже можно, мороки только много, но, если упереться, то это осуществимо. Лохотронщики это знают, и, если клиент попадается юридически подкованный, деньги возвращают без разговоров. Кроме того, сторона, по иску которой сделка признана недействительной, вправе требовать от другой стороны возмещения причиненного ей реального ущерба, если докажет, что заблуждение возникло по вине другой стороны. Если это не доказано, сторона, по иску которой сделка признана недействительной, обязана возместить другой стороне по ее требованию причиненный ей реальный ущерб, даже если заблуждение возникло по обстоятельствам, не зависящим от заблуждавшейся стороны.»
Желаю Вам удачи в борьбе с мошенниками и лохотронщиками!
Re: Агенство недвижимости КВАРТИРАНТ
ААА))) Плавали-знаем. Работают так что не придирешься. В договоре указано, что предоставляют они только информационные услуги! То есть 3-4 т ты платишь только за смс. Никаких гарантий естественно не дают. На вопрос - абсолютно заученные с бумажки ответы - А вы мне можете дать гарантию, что заселитесь в 1ю квартиру? Типа умный вопрос))) Так я ж вам деньги плачу гражданочка, дайте мне хотя бы гарантию что они все сдаются до сих пор. Так и это не дают. Короче гарантий никаких, главное деньги отдай. Схема работает. лохи кормят. Деньги вернут если напишите заявление, подождете ответ. И , внимание, вернут 1500 только! ну они ж типа на чек потратились! Бороться надо с ними конечно. А все молча берут деньги и уходят. И наглые они очень, особенно руководство. Может матом послать)) Аккуратнее люди! Вот ссылочка про них как раз - http://www.pryaniki.org/view/article/1011171/
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 20 июн 2015, 18:10
Re: Агенство недвижимости КВАРТИРАНТ
Ну не знаю, по поводу этого агентства ничего плохого сказать не могу. Сам оформлялся в "Квартиранте" - проблем не было. Заплатил пять тысяч, искал до 13000 однушку в центре, мне отправили 14 вариков сразу, 3 на следующий день. Всё просто и понятно, набрал номер, договорился посмотрел и заселился. Звонил где то 5 номеров, один не отвечал, до остальных дозвонился. Всё, риэлтору мой друг 9000! платил за это. Кароче, если за 5000\мес с евроремонтом не ищещ - всё нормально будет.
- РусланКудрин
- Гость RZN.info
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 02 сен 2015, 13:23
- Откуда: Рязань
Re: Агенство недвижимости КВАРТИРАНТ
За пять тыс по моему проще самому найти.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
- Откуда: Russia
- Контактная информация:
Агенство недвижимости КВАРТИРАНТ
Агенство недвижимости "НОВЫЙ УРОВЕНЬ" , новое агенство в г Сочи,
впаривают только сомнительные объекты, долгострои, заморозку и прочую муть.., красиво поют.., впаривают только то, что им интересно
будъте бдительны
убедился на личном опыте.
впаривают только сомнительные объекты, долгострои, заморозку и прочую муть.., красиво поют.., впаривают только то, что им интересно
будъте бдительны
убедился на личном опыте.
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