Сообщение izbranyu » 18 дек 2012, 20:49

Мне искренно Вас жаль! Если Вы попали в подобные неприятности, можно предпринять следующее:



- Просите вернуть деньги; в случае отказа - звоните в милицию в присутствии работников агентства.



- С некоторых сотовых телефонов просто 02 не работает, узнайте заранее, что необходимо набрать, чтобы позвонить в милицию.



- Имейте в виду, что перед тем как говорить с оператором ГУВД придется немного подождать, слушая автоответчик.



- Ваша задача вызвать наряд, поэтому говорите всё как есть: что вас ограбили, отняли деньги в агенстве недвижимости. Если вам угрожают, то сообщите это оператору. Если сотрудники агентства пытаются покинуть рабочие места - тоже сообщите об этом. В моём случае с агенством я успел узнать, что никакого агенства но этому адресу фактически не существует (это мне сообщил в порыве менеджер), и я это тоже сообщил оператору ГУВД.



- Знайте точный адрес агентства.



- В ожидании милиции нужно собрать людей, которые идут в агентство, и объяснить им ситуацию.



- До приезда милиции желательно переговорить с менеджером агентства ещё раз.



- Берите с собой своих друзей и знакомых - пусть они просто будут на улице как свидетели; попросите помощи у прохожих, которые помогут рассказать людям про лохотронное агентство и морально поддержат вас.



- Ни в коем случае не устраивайте потасовку или драку, чтобы вас не забрали в милицию за хулиганство.



- Знайте, что любой гражданин вправе позвонить в милицию, если его права нарушили.





Имейте ввиду, что по закону вернуть деньги, даже через суд, очень даже можно, мороки только много, но, если упереться, то это осуществимо. Лохотронщики это знают, и, если клиент попадается юридически подкованный, деньги возвращают без разговоров. Кроме того, сторона, по иску которой сделка признана недействительной, вправе требовать от другой стороны возмещения причиненного ей реального ущерба, если докажет, что заблуждение возникло по вине другой стороны. Если это не доказано, сторона, по иску которой сделка признана недействительной, обязана возместить другой стороне по ее требованию причиненный ей реальный ущерб, даже если заблуждение возникло по обстоятельствам, не зависящим от заблуждавшейся стороны.»



Желаю Вам удачи в борьбе с мошенниками и лохотронщиками!