Сообщение Фролова » 08 ноя 2016, 12:32

Я на счет правильности произношения д. Гаи. У меня мама оттуда и по-этому точно могу сказать, что правильно ГаИ с ударением на последнюю гласную И. Да и кто сказал что слово должно быть русским? Может оно татарское? Или мангольское? Это так же как с городом Скопин. Все месные знают что через и, но москвичи и приезжие все равно через о произносят. Нет уважения к месным названиям, сначала каверкаем слова, а после удивляемся, что исторические данные не состыкуются.