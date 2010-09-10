На Дону, на Доне...

Общаемся для обсуждения красивых мест отдыха в Рязанской области, охране леса, водоемов, Мещеры.

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АЛСНщик
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1759
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 20:37

Re: На Дону, на Доне...

Сообщение АЛСНщик » 02 май 2015, 11:05

На Дону хорошо :) :P
Изображение
Правда, на картинке показан нижний Дон, Ростовская область - далеко от Рязани.

А поближе к нам, в верхней части бассейна Дона, такие пейзажи встречаются:
Изображение
Железной дороги нет давно, только степи бескрайние - а мост стоИт 8) :wink: Фотка с мостом взята с "Паровоза ИС"
http://www.parovoz.com/newgallery/pg_vi ... RU#picture
Район Куликова Поля. Может даже, до революции, это была территория Данковского уезда Рязанской губернии. Или около того - по крайней мере тогдашние владельцы моста - фон Дервизы, из наших, рязанских :wink:
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Фролова
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 08 ноя 2016, 12:16

Re: На Дону, на Доне...

Сообщение Фролова » 08 ноя 2016, 12:32

Я на счет правильности произношения д. Гаи. У меня мама оттуда и по-этому точно могу сказать, что правильно ГаИ с ударением на последнюю гласную И. Да и кто сказал что слово должно быть русским? Может оно татарское? Или мангольское? Это так же как с городом Скопин. Все месные знают что через и, но москвичи и приезжие все равно через о произносят. Нет уважения к месным названиям, сначала каверкаем слова, а после удивляемся, что исторические данные не состыкуются.
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Фролова
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 08 ноя 2016, 12:16

Re: На Дону, на Доне...

Сообщение Фролова » 08 ноя 2016, 12:52

А вообще в тюркском языке есть сложные слова корнем которых является ГАШ, ГАИ. Основной смысл данного корня- дерево, лес(что очень даже подходит под географию времен орды.
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Alokyn
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Сегодня, 19:35

Re: На Дону, на Доне...

Сообщение Alokyn » Сегодня, 19:40

Красота) скоро уже тепло станет хорошо, на байдарках можно сплавляться)
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11108
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: На Дону, на Доне...

Сообщение UNCLE1911 » Сегодня, 21:54

Фролова писал(а):А вообще в тюркском языке есть сложные слова корнем которых является ГАШ, ГАИ. Основной смысл данного корня- дерево, лес(что очень даже подходит под географию времен орды.

Не, ну последнее то понятно, от древенеарамейского ГИБДД-МВД произошло. А вот откуда Гаш?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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