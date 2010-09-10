На Дону, на Доне...
Общаемся для обсуждения красивых мест отдыха в Рязанской области, охране леса, водоемов, Мещеры.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: На Дону, на Доне...
На Дону хорошо
Правда, на картинке показан нижний Дон, Ростовская область - далеко от Рязани.
А поближе к нам, в верхней части бассейна Дона, такие пейзажи встречаются:
Железной дороги нет давно, только степи бескрайние - а мост стоИт Фотка с мостом взята с "Паровоза ИС"
http://www.parovoz.com/newgallery/pg_vi ... RU#picture
Район Куликова Поля. Может даже, до революции, это была территория Данковского уезда Рязанской губернии. Или около того - по крайней мере тогдашние владельцы моста - фон Дервизы, из наших, рязанских
Правда, на картинке показан нижний Дон, Ростовская область - далеко от Рязани.
А поближе к нам, в верхней части бассейна Дона, такие пейзажи встречаются:
Железной дороги нет давно, только степи бескрайние - а мост стоИт Фотка с мостом взята с "Паровоза ИС"
http://www.parovoz.com/newgallery/pg_vi ... RU#picture
Район Куликова Поля. Может даже, до революции, это была территория Данковского уезда Рязанской губернии. Или около того - по крайней мере тогдашние владельцы моста - фон Дервизы, из наших, рязанских
Re: На Дону, на Доне...
Я на счет правильности произношения д. Гаи. У меня мама оттуда и по-этому точно могу сказать, что правильно ГаИ с ударением на последнюю гласную И. Да и кто сказал что слово должно быть русским? Может оно татарское? Или мангольское? Это так же как с городом Скопин. Все месные знают что через и, но москвичи и приезжие все равно через о произносят. Нет уважения к месным названиям, сначала каверкаем слова, а после удивляемся, что исторические данные не состыкуются.
Re: На Дону, на Доне...
А вообще в тюркском языке есть сложные слова корнем которых является ГАШ, ГАИ. Основной смысл данного корня- дерево, лес(что очень даже подходит под географию времен орды.
Re: На Дону, на Доне...
Красота) скоро уже тепло станет хорошо, на байдарках можно сплавляться)
Re: На Дону, на Доне...
Фролова писал(а):А вообще в тюркском языке есть сложные слова корнем которых является ГАШ, ГАИ. Основной смысл данного корня- дерево, лес(что очень даже подходит под географию времен орды.
Не, ну последнее то понятно, от древенеарамейского ГИБДД-МВД произошло. А вот откуда Гаш?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: На Дону, на Доне...
Кстати мы в этом уходящем году, в феврале с другом удачно порыбачили на Дону. Прихватив с собой на пробу подкормку: https://agrozrk.ru/winter2015/khalva-winter/ рыболовную халву для зимней рыбалки. Классная штука. Наловили столько, что летом столько не ловил
Вернуться в «Природа, лес, водоемы, Мещера»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей