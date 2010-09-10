Сообщение Олеся1984 » 10 авг 2016, 13:33

Я живу в поселке Соколовка (частный сектор). Когда же в нашем районе появится нормальный интернет? живем в 21 веке в конце концов, прямо в городе (недалеко от ТЦ Зельгрос) В Рязани много провайдеров неужели все настолько трясуться за каждую копейку что не могут выделить чуть больше средств на подключение этого района, да им это окупится вдвойне. кому не звоню - все отвечают: нам это не выгодно. мне по работе часто приходится отправлять документы из дома через эл.почту, дети школьники - часто нужна какая-то информация, в итоге приходится мучится. У нас один вариант ставить спутниковое оборудование, стоимость которого порядка 10000 рублей и мизерная скорость. В городе подключение практически бесплатное, отличная скорость и доступные тарифы, а мы должны отдавать кучу денег за жалкую пародию нормального интернета. Мобильный интернет - тоже хеново тянет. Вот так и живет: вроде как в городе, но на самом деле не в нем. Кто-нибудь подскажите, что делать? есть варианты нормального интернета по доступной цене?