Интернет за городом
Обсуждение всего что связанно с глобальной сетью в Рязани.
Провайдеры, подключение, тарифы.
Провайдеры, подключение, тарифы.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
9 сообщений • Страница 1 из 1
Интернет за городом
Имеется дом в Ходынино, несколько км от черты города, 3км от Рыбного. Неплохо было бы провести туда интернет - одноклассники, новости, серфинг, если позволит качество - mmorpg, dota и т.д.). Какие вообще варианты есть? Спутниковая тарелка, 3G, еще что нибудь, и сколько все это будет стоить? Никто не сталкивался?
Re: Интернет за городом
Насчет спутниковой тарелки могу сказать - ДОРОГО.
Сейчас на рынке есть предложения порядка 25000 рублей за комплект симметричного доступа. Плюс весьма недешевая абонентка.
Асимметричный на порядок дешевле, но тогда нужен будет канал исходящий - тот же самй 3G например.
Для новостей и одноклассников Вам будет вполне достаточно мобильного Интернета. Только узнайте у соседей, какой оператор из "большой тройки" лушче работает в Вашей местности по ГПРС.
(Вот это сообщение пишу Вам с МТС-Коннекта, вполне удовлетворяет для серфинга).
Сейчас на рынке есть предложения порядка 25000 рублей за комплект симметричного доступа. Плюс весьма недешевая абонентка.
Асимметричный на порядок дешевле, но тогда нужен будет канал исходящий - тот же самй 3G например.
Для новостей и одноклассников Вам будет вполне достаточно мобильного Интернета. Только узнайте у соседей, какой оператор из "большой тройки" лушче работает в Вашей местности по ГПРС.
(Вот это сообщение пишу Вам с МТС-Коннекта, вполне удовлетворяет для серфинга).
Re: Интернет за городом
Недавно 3G билайн активировал, 150р. подключение 15 рупь ежедневно абон. плата. Скорость около 1 Мбит. Вполне прилично.
Zzz
Re: Интернет за городом
Что то мне подсказывает, что в случае несимметричного соединения (в одну сторону через мобильного оператора) сообщество пополнится ещё одним ругающим качество мобильного интернета ))
Re: Интернет за городом
Дык, насколько я в курсе, у Вас должен нормально работать Скайлинк. Зачем какой-то спутниковый инет - голая философия. У скайлинка щас по акции модем в подарок, вот и попробуйте, должно работать получше, чем 3g модемы. Но утверждать на 100% не буду.
Re: Интернет за городом
Я живу в поселке Соколовка (частный сектор). Когда же в нашем районе появится нормальный интернет? живем в 21 веке в конце концов, прямо в городе (недалеко от ТЦ Зельгрос) В Рязани много провайдеров неужели все настолько трясуться за каждую копейку что не могут выделить чуть больше средств на подключение этого района, да им это окупится вдвойне. кому не звоню - все отвечают: нам это не выгодно. мне по работе часто приходится отправлять документы из дома через эл.почту, дети школьники - часто нужна какая-то информация, в итоге приходится мучится. У нас один вариант ставить спутниковое оборудование, стоимость которого порядка 10000 рублей и мизерная скорость. В городе подключение практически бесплатное, отличная скорость и доступные тарифы, а мы должны отдавать кучу денег за жалкую пародию нормального интернета. Мобильный интернет - тоже хеново тянет. Вот так и живет: вроде как в городе, но на самом деле не в нем. Кто-нибудь подскажите, что делать? есть варианты нормального интернета по доступной цене?
Re: Интернет за городом
У нас на даче Интернет с тарелками. Есть база и у каждого дома тарелка-антенна. Релейная линия к провайдеру,который расположен за 7 км по прямой. Скорость маленькая.При дожде и грозе Интернета нет.
Re: Интернет за городом
Олеся1984 писал(а):Я живу в поселке Соколовка (частный сектор). Когда же в нашем районе появится нормальный интернет? живем в 21 веке в конце концов, прямо в городе (недалеко от ТЦ Зельгрос) В Рязани много провайдеров неужели все настолько трясуться за каждую копейку что не могут выделить чуть больше средств на подключение этого района, да им это окупится вдвойне. кому не звоню - все отвечают: нам это не выгодно. мне по работе часто приходится отправлять документы из дома через эл.почту, дети школьники - часто нужна какая-то информация, в итоге приходится мучится. У нас один вариант ставить спутниковое оборудование, стоимость которого порядка 10000 рублей и мизерная скорость. В городе подключение практически бесплатное, отличная скорость и доступные тарифы, а мы должны отдавать кучу денег за жалкую пародию нормального интернета. Мобильный интернет - тоже хеново тянет. Вот так и живет: вроде как в городе, но на самом деле не в нем. Кто-нибудь подскажите, что делать? есть варианты нормального интернета по доступной цене?
Если пяток абонентов будет,могу посоветовать одного провайдера в вашем районе.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Интернет за городом
Попробуйте обратиться в компанию Область Телеком. Работают по Рязанскому р-ну. Тел.: 503-703
9 сообщений • Страница 1 из 1
Вернуться в «Интернет в Рязани»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей