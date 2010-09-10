Интернет за городом

Обсуждение всего что связанно с глобальной сетью в Рязани.
Провайдеры, подключение, тарифы.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Abettor
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 17 авг 2012, 01:31

Интернет за городом

Сообщение Abettor » 17 авг 2012, 01:35

Имеется дом в Ходынино, несколько км от черты города, 3км от Рыбного. Неплохо было бы провести туда интернет - одноклассники, новости, серфинг, если позволит качество - mmorpg, dota и т.д.). Какие вообще варианты есть? Спутниковая тарелка, 3G, еще что нибудь, и сколько все это будет стоить? Никто не сталкивался?
Вернуться к началу
Avrely
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 24 янв 2010, 22:24

Re: Интернет за городом

Сообщение Avrely » 17 авг 2012, 10:38

Насчет спутниковой тарелки могу сказать - ДОРОГО.
Сейчас на рынке есть предложения порядка 25000 рублей за комплект симметричного доступа. Плюс весьма недешевая абонентка.
Асимметричный на порядок дешевле, но тогда нужен будет канал исходящий - тот же самй 3G например.
Для новостей и одноклассников Вам будет вполне достаточно мобильного Интернета. Только узнайте у соседей, какой оператор из "большой тройки" лушче работает в Вашей местности по ГПРС.
(Вот это сообщение пишу Вам с МТС-Коннекта, вполне удовлетворяет для серфинга).
Вернуться к началу
R22
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 17 авг 2012, 11:01
Контактная информация:
Контактная информация пользователя R22

Re: Интернет за городом

Сообщение R22 » 17 авг 2012, 11:05

Недавно 3G билайн активировал, 150р. подключение 15 рупь ежедневно абон. плата. Скорость около 1 Мбит. Вполне прилично.
Zzz
Вернуться к началу
Аватара пользователя
GlebAl
Знаток RZN.info
Сообщения: 7846
Зарегистрирован: 26 ноя 2004, 14:12
Откуда: Рязань, центр

Re: Интернет за городом

Сообщение GlebAl » 17 авг 2012, 12:25

Что то мне подсказывает, что в случае несимметричного соединения (в одну сторону через мобильного оператора) сообщество пополнится ещё одним ругающим качество мобильного интернета ))
Вернуться к началу
sanekx
Гость RZN.info
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 28 мар 2012, 08:31

Re: Интернет за городом

Сообщение sanekx » 17 авг 2012, 13:45

Дык, насколько я в курсе, у Вас должен нормально работать Скайлинк. Зачем какой-то спутниковый инет - голая философия. У скайлинка щас по акции модем в подарок, вот и попробуйте, должно работать получше, чем 3g модемы. Но утверждать на 100% не буду.
Вернуться к началу
Олеся1984
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 13:17

Re: Интернет за городом

Сообщение Олеся1984 » 10 авг 2016, 13:33

Я живу в поселке Соколовка (частный сектор). Когда же в нашем районе появится нормальный интернет? живем в 21 веке в конце концов, прямо в городе (недалеко от ТЦ Зельгрос) В Рязани много провайдеров неужели все настолько трясуться за каждую копейку что не могут выделить чуть больше средств на подключение этого района, да им это окупится вдвойне. кому не звоню - все отвечают: нам это не выгодно. мне по работе часто приходится отправлять документы из дома через эл.почту, дети школьники - часто нужна какая-то информация, в итоге приходится мучится. У нас один вариант ставить спутниковое оборудование, стоимость которого порядка 10000 рублей и мизерная скорость. В городе подключение практически бесплатное, отличная скорость и доступные тарифы, а мы должны отдавать кучу денег за жалкую пародию нормального интернета. Мобильный интернет - тоже хеново тянет. Вот так и живет: вроде как в городе, но на самом деле не в нем. Кто-нибудь подскажите, что делать? есть варианты нормального интернета по доступной цене?
Вернуться к началу
ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6636
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Интернет за городом

Сообщение ivanes » 10 сен 2016, 16:25

У нас на даче Интернет с тарелками. Есть база и у каждого дома тарелка-антенна. Релейная линия к провайдеру,который расположен за 7 км по прямой. Скорость маленькая.При дожде и грозе Интернета нет.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
контакт
Гость RZN.info
Сообщения: 344
Зарегистрирован: 12 июл 2015, 10:29

Re: Интернет за городом

Сообщение контакт » 15 окт 2016, 21:48

Олеся1984 писал(а):Я живу в поселке Соколовка (частный сектор). Когда же в нашем районе появится нормальный интернет? живем в 21 веке в конце концов, прямо в городе (недалеко от ТЦ Зельгрос) В Рязани много провайдеров неужели все настолько трясуться за каждую копейку что не могут выделить чуть больше средств на подключение этого района, да им это окупится вдвойне. кому не звоню - все отвечают: нам это не выгодно. мне по работе часто приходится отправлять документы из дома через эл.почту, дети школьники - часто нужна какая-то информация, в итоге приходится мучится. У нас один вариант ставить спутниковое оборудование, стоимость которого порядка 10000 рублей и мизерная скорость. В городе подключение практически бесплатное, отличная скорость и доступные тарифы, а мы должны отдавать кучу денег за жалкую пародию нормального интернета. Мобильный интернет - тоже хеново тянет. Вот так и живет: вроде как в городе, но на самом деле не в нем. Кто-нибудь подскажите, что делать? есть варианты нормального интернета по доступной цене?

Если пяток абонентов будет,могу посоветовать одного провайдера в вашем районе.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Вернуться к началу
konst_rzn
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 12 фев 2017, 22:57

Re: Интернет за городом

Сообщение konst_rzn » 12 фев 2017, 22:59

Попробуйте обратиться в компанию Область Телеком. Работают по Рязанскому р-ну. Тел.: 503-703
Вернуться к началу
Аватара пользователя
контакт
Гость RZN.info
Сообщения: 344
Зарегистрирован: 12 июл 2015, 10:29

Re: Интернет за городом

Сообщение контакт » 28 сен 2017, 11:30

Олеся1984 писал(а):Я живу в поселке Соколовка (частный сектор). Когда же в нашем районе появится нормальный интернет? живем в 21 веке в конце концов, прямо в городе (недалеко от ТЦ Зельгрос) В Рязани много провайдеров неужели все настолько трясуться за каждую копейку что не могут выделить чуть больше средств на подключение этого района, да им это окупится вдвойне. кому не звоню - все отвечают: нам это не выгодно. мне по работе часто приходится отправлять документы из дома через эл.почту, дети школьники - часто нужна какая-то информация, в итоге приходится мучится. У нас один вариант ставить спутниковое оборудование, стоимость которого порядка 10000 рублей и мизерная скорость. В городе подключение практически бесплатное, отличная скорость и доступные тарифы, а мы должны отдавать кучу денег за жалкую пародию нормального интернета. Мобильный интернет - тоже хеново тянет. Вот так и живет: вроде как в городе, но на самом деле не в нем. Кто-нибудь подскажите, что делать? есть варианты нормального интернета по доступной цене?

Без лимита трафика,скоростной интернет еще нужен?В личку пишите.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Вернуться к началу
vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Re: Интернет за городом

Сообщение vorog58 » 26 май 2018, 14:12

Привет Я обычно за городом выхожу в инет через МТС
Вернуться к началу
Hijid
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 29 мар 2017, 09:11

Re: Интернет за городом

Сообщение Hijid » Сегодня, 08:41

А я специально, еду на дачу, что бы отдохнуть от интернета. По этому, забываю обо всем и вызываю массажистку, которую выбираю здесь http://voronezh.erotic-massage.rest/ и ни какой интернет мне не нужен.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Интернет в Рязани»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей