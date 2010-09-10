ЖК Радужный
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: ЖК Радужный
Соседи кто-нибудь заметил новую графу в квитанции ОДН (водосн.водоотв.) это за что мы должны платить ещё? У нас в подъездах уборщица что ли моет? И сэлектроэнергией ерунда постоянно в графе цифра с индивидуального счетчика ниже чкм та на которую умножает упр. компания ? Никто не сравнивал?
Re: ЖК Радужный
Хочу еще преложить контролировать какие цифры списывает со счетчиков какой-то дядя по закону он при одном из жильцов должен показания снимать .Когда мы попробовали разобраться почему показания 3 квартир (а счетчики стоящие в коридоре они списывают почему -то входя самовольно в подъезд хотя мы ежемесячно25 числа передаем сами) не совпадают с общими данными по подъезду. Может кого-то ещё волнует это безобразие почему мы позволяем упр.комп. творить беспредел ведь мы хозяева?
Re: ЖК Радужный
Видимо всех все устраивает, форум не посещаемый, нужен свой форум ( сайт)
УК все свои затраты описывает за счёт жильцов, ОДН и т.д. с миру по нитке директору на бензин и дачу. А что удобно, снег жители сами уберут, строительные недоделки тоже сами исправляют, хотя УК от застройщика, ничего не делают, а деньги собирают. Нужен нормальный хозяин в посёлке
УК все свои затраты описывает за счёт жильцов, ОДН и т.д. с миру по нитке директору на бензин и дачу. А что удобно, снег жители сами уберут, строительные недоделки тоже сами исправляют, хотя УК от застройщика, ничего не делают, а деньги собирают. Нужен нормальный хозяин в посёлке
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 13 мар 2015, 13:12
Re: ЖК Радужный
Так давайте соберем собрание собственников - Представительство УК. Пусть разложат нам все затраты, запланированные на 2016 год. И Все затраты, произведенные в 2015 году. Спросим откуда берутся новые строчки, и почему нас никто о них не информирует. Либо ставить вопрос боком. (Сообщество есть и в соц. сети контакт, кроме этого форума)
Re: ЖК Радужный
Бросьте ссылку в контакте
Re: ЖК Радужный
Намечается собрание с голосованием ; предполагаю по некоторым разговорам жильцов что на эту " брехаловку" как в прошлом году никто идти не желает толку не будет а это руководство мало кого устраивает уп компания работает не по закону а так как они считают выгодным для себя отлично умудряясь нас обворовывать. Фактоов море но доказать невозможно. Хотелось бы видеть их отчет в развернутой форме до собрания как сказала Яна он выложен где-то но где кто знает где можно найти?И ещё хотелось бы встретиться с неравнодушными людьми кто хочет жить в цивилизованном городке а не в деревне Радужный и не платить на карман чечену из собственного кошелька на красивую жизнь .Нигде нет такого тарифа за содержание жилья а что мы имеем?В 73 доме организовалась так называемая инициативная группа которая проводит детские мероприятия - группа дилетантов-веселушек желающих сделать веселье детям но кстати не учитывая возраст детей и собирая деньги с родителей. Задумки хорошие но начинать надо со взятия управления делами и финансами в свои руки а для этого отделиться от застройщика.Они тратят наши деньги на достройку и сдачу домов нанятые электрик и сантехник работают за наши деньги а мы все оплачиваем сами.Есть мысль съездить на прием к главе сельского поселения и попросить найти нам управляющую компанию обьяснить ситуацию пока мы молчим не вынося сора из избы ничего не изменится. Кто за? Есть кто согласен прекратить это безобразие и жить цивилизованно а не так как сейчас что"царь батюшка "- Салаудин захочет.Надоело слушать его обещания и безграмотные в смысле закона оправдания...
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 17 авг 2016, 14:03
Re: ЖК Радужный
Жители ЖК Радужный расскажите как дела, как впечатления, как жизнь))) смотрели квартиру,все в раздумьях...как обстоят дела с инфраструктурой-магазин, поликлиника, школа, детский сад...вопрос общественного транспорта тоже конечно интересует, машина имеется, но думаю у всех может возникнуть ситуация, когда по определенным причинам приходится воспользоваться общественным транспортом...
Re: ЖК Радужный
Общее впечатление хорошее очень тихо т.е.шума от транспорта но зато мусорная машина приезжает в 2-3 часа ночи и гремит как танк если квартира или котедж далеко от мусорки то не услышите при закрытых окнах Свежий воздух особенно летом - пахнет полевыми травами .Территория чистая-убирают узбеки дворники НО кошмар зимой. Если снегопад утром придется откапывать машину самому встав на часик пораньше Ответственый за это приезжает на работу к 9.00 и напрвляет тракториста чистить к 10 в лучшем случае а если машины мешают подъехать ближе то придется для тракториста снежок столкать к проезду а то так и останется там где был.С парковкой около дома - люди решают проблемы сами за свой счет Магазин первой необходимости через дорогу от городка .Детский сад в Новоселках . Школа в Дядьково и в Новоселках .Транспорт вроде ходит неплохо но идти зимой до остановки по сугробам и в темноте особенно ребенку вообщем люди просили на собрании чтоб УК сделала калитку возле остановки Будет ли услышана просьба посмотрим Поликлиника наша по прописке №11 .В Дядьковском сельовете и совместно Доме Культуры уйма кружков и замечательные люди занимаются детьми но ехать на автобусе несколько остановок есть библиотека Там же принимает Глава с\поселения и депутат. Ну а по постройке дома и качеству у вас вопросов не возникло? Обозначте какой у вас дом Дам небольшую информацию или поинтересуйтесь у живущих.У нас промерзает одна из стен так как пустая заделывали стыковочный шов дуло мама не горюй. А есть квартиры без проблем как повезет
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 17 авг 2016, 14:03
Re: ЖК Радужный
Спасибо огромное за ответ! Сейчас рассматриваем таунхаус, так как очень заманчивые скидки... а до этого ездили смотрели двухкомнатную квартиру в 81 доме...лестница конечно страшный вид имеет, а в остальном снаружи выглядит всё довольно прилично)...с утра пробка большая стоит у глобуса?
Re: ЖК Радужный
Странно к нам Новые технологии приехали и сразу провели договор подписали даже подарок сделали к 8 марта - 1 месяц бесплатно. Работает неплохо бывают иногда отключения ненадолго звоним говорят по тех. причинам. Помоему кроме Н Т никто не берется проводить Говорят не выгодно Вы в каком доме живете?
Re: ЖК Радужный
Добрый день, жители ЖК Радужный
Кто что может рассказать про дом № 69? Есть какая-то информация?
Заранее спасибо за ответ
Кто что может рассказать про дом № 69? Есть какая-то информация?
Заранее спасибо за ответ
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