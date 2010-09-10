Сообщение Nina56 » 20 июл 2016, 12:32

Намечается собрание с голосованием ; предполагаю по некоторым разговорам жильцов что на эту " брехаловку" как в прошлом году никто идти не желает толку не будет а это руководство мало кого устраивает уп компания работает не по закону а так как они считают выгодным для себя отлично умудряясь нас обворовывать. Фактоов море но доказать невозможно. Хотелось бы видеть их отчет в развернутой форме до собрания как сказала Яна он выложен где-то но где кто знает где можно найти?И ещё хотелось бы встретиться с неравнодушными людьми кто хочет жить в цивилизованном городке а не в деревне Радужный и не платить на карман чечену из собственного кошелька на красивую жизнь .Нигде нет такого тарифа за содержание жилья а что мы имеем?В 73 доме организовалась так называемая инициативная группа которая проводит детские мероприятия - группа дилетантов-веселушек желающих сделать веселье детям но кстати не учитывая возраст детей и собирая деньги с родителей. Задумки хорошие но начинать надо со взятия управления делами и финансами в свои руки а для этого отделиться от застройщика.Они тратят наши деньги на достройку и сдачу домов нанятые электрик и сантехник работают за наши деньги а мы все оплачиваем сами.Есть мысль съездить на прием к главе сельского поселения и попросить найти нам управляющую компанию обьяснить ситуацию пока мы молчим не вынося сора из избы ничего не изменится. Кто за? Есть кто согласен прекратить это безобразие и жить цивилизованно а не так как сейчас что"царь батюшка "- Салаудин захочет.Надоело слушать его обещания и безграмотные в смысле закона оправдания...