Сообщение КристинаЛогонова » Сегодня, 01:57

У вас немного не правильное понимание о кокосовом масле, твёрдым или жидким оно может быть только от температуры, например выше 25 оно становится жидким и прозрачным, ниже 25 градусов белым и твёрдым! И это кстати показатель его качества. Многие очень кричащие о качестве известные фирмы не могут похвастаться этим показателем.