Кокосовое масло
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
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Кокосовое масло
Доброго времени суток.
Подскажите, кто знает, где в Рязани можно купить кокосовое масло? Весовое или в жидком виде - не принципиально, но больше интересует весовое или твердое.
Заранее спасибо.
Подскажите, кто знает, где в Рязани можно купить кокосовое масло? Весовое или в жидком виде - не принципиально, но больше интересует весовое или твердое.
Заранее спасибо.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: Сегодня, 01:49
- Откуда: https://www.instagram.com/kokosovoe_maslo_ryazan/
- Контактная информация:
Re: Кокосовое масло
У вас немного не правильное понимание о кокосовом масле, твёрдым или жидким оно может быть только от температуры, например выше 25 оно становится жидким и прозрачным, ниже 25 градусов белым и твёрдым! И это кстати показатель его качества. Многие очень кричащие о качестве известные фирмы не могут похвастаться этим показателем.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: Сегодня, 01:49
- Откуда: https://www.instagram.com/kokosovoe_maslo_ryazan/
- Контактная информация:
Re: Кокосовое масло
У меня в личной информации есть ссылка на кокосовое масло в Рязани , если есть вопросы пишите в сообщения. Знаю о кокосовом масле все.
3 сообщения • Страница 1 из 1
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