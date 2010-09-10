Кокосовое масло

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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burunka
Гость RZN.info
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 30 апр 2010, 14:04

Кокосовое масло

Сообщение burunka » 27 авг 2012, 13:38

Доброго времени суток.
Подскажите, кто знает, где в Рязани можно купить кокосовое масло? Весовое или в жидком виде - не принципиально, но больше интересует весовое или твердое.
Заранее спасибо.
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КристинаЛогонова
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Сегодня, 01:49
Откуда: https://www.instagram.com/kokosovoe_maslo_ryazan/
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Re: Кокосовое масло

Сообщение КристинаЛогонова » Сегодня, 01:57

У вас немного не правильное понимание о кокосовом масле, твёрдым или жидким оно может быть только от температуры, например выше 25 оно становится жидким и прозрачным, ниже 25 градусов белым и твёрдым! И это кстати показатель его качества. Многие очень кричащие о качестве известные фирмы не могут похвастаться этим показателем.
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КристинаЛогонова
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Сегодня, 01:49
Откуда: https://www.instagram.com/kokosovoe_maslo_ryazan/
Контактная информация:
Контактная информация пользователя КристинаЛогонова

Re: Кокосовое масло

Сообщение КристинаЛогонова » Сегодня, 02:03

У меня в личной информации есть ссылка на кокосовое масло в Рязани , если есть вопросы пишите в сообщения. Знаю о кокосовом масле все.
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