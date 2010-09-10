СНТ Берёзка-1
Общаемся для обсуждения красивых мест отдыха в Рязанской области, охране леса, водоемов, Мещеры.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
11 сообщений • Страница 1 из 1
СНТ Берёзка-1
Здравствуйте уважаемые члены СНТ"Берёзка-1".
Вы можете оставлять сдесь любые комментарии, предложения по нашим вопросам, а так же обсуждать события в товариществе. Основываясь на них, я буду корректировать свою деятельность.
Для начала размещу сдесь важные объявления.
Вы можете оставлять сдесь любые комментарии, предложения по нашим вопросам, а так же обсуждать события в товариществе. Основываясь на них, я буду корректировать свою деятельность.
Для начала размещу сдесь важные объявления.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 05 сен 2012, 17:48
Re: СНТ Берёзка-1
Здравствуйте, хотим купить дачу или участок в вашем снт. Рассмотрим все предложения.
Re: СНТ Берёзка-1
Уважаемые члены товарищества «Берёзка-1».
За последнее время в нашем товариществе произошло много перемен, нововведений, поэтому многие люди в виду своей занятости, или других причин, не могут своевременно ознакамливаться с правилами.
Поэтому для таких людей и для всех остальных в данном объявлении я подвёл итоги и разъяснил наиболее часто задаваемые мне вопросы. Все правила приняты на общих собраниях и членами правления обжалованию не подлежат и обязательны к исполнению!!!
1. Установка счётчиков электроэнергии!!! (далее: (СЭЭ)
СЭЭ должен быть установлен до 01.06.2013года. Для этих целей каждую пятницу, субботу и воскресенье с момента включения электроснабжения в 2013м году будет производиться отключение электроэнергии (далее - ЭЭ) с 12.00 до 13.30.В период с момента включения элэнергии в товариществе в 2013м году - до установки СЭЭ будет расчитываться по тарифу 20руб/день. В ваших же интересах установить СЭЭ как можно быстрее, если вы этого не сделали в 2012м году. По истечении срока установки (01.06.2013) все кто не установил СЭЭ будут отключены от электроснабжения и при последующем подключении должны будут уплатить штраф в размере 300 рублей (за работы связанные с отключением/подключением к столбу произведенные электриком).
Установка производиться за счёт потребителя. Можете обратиться к нашему электрику или ко мне.
Взносы за пользование электроэнергией должны быть внесены так-же до 01.06.2013 в размере предполагаемого расхода ЭЭ из расчёта тарифа 5руб/кВт, но не менее 500 рублей, без учета периода без СЭЭ (т.е. 500р+20руб/день до установки СЭЭ). В последствии в течении сезона если Вы обнаружили что Ваш лимит ЭЭ исчерпан (500руб – 100кВт) необходимо в недельный срок внести дополнительно не менее 500 рублей на Ваш «счет». В противном случае если в результате проверки будет выявлено что вы потратили больше ЭЭ чем вы оплатили на Вас будет наложен штраф.
Пример: Вы установили СЭЭ 10го мая, ЭЭ в товариществе дали 21го апреля, Ваш приблизительный годовой расход 100кВт. До 01.06. Вы должны внести за период с 21.04 по 10.05 (20 дней*20руб) 400руб. + 500руб. за электричесво. Втечении сезона вы обнаружили что ваш расход составил 105 кВт. Не позднее 7ми дней необходимо внести ещё 500 рублей. По окончании сезона ВЫ (ИМЕННО ВЫ, а не я) должны позвонить (или написать смс сообщение) и сообщить номер участка и конечные показания СЭЭ.
Для тех кто зарегистрировал СЭЭ в 2012м году: до 01.06.2013 необходимо оплатить членский взнос и поинтересоваться о балансе счёта за ЭЭ на 2013 год. Если баланс менее 500 руб. необходимо пополнить его.
Тариф!!! Расчитывается из следующих составляющих:
- Оплата ЭЭ в МРЭСК (сбытовая компания) по тарифу 2.89руб по общему СЭЭ, за вычетом ЭЭ потраченной водным насосом (на котором так же стоит СЭЭ).
- Холостой ход трансформатора. Рассчётная величина потерь в тр-ре (ежемесячно оплачивается в МРЭСК, независимо от расхода ЭЭ).
- З/П электрику 1000 руб/мес
- Текущие расходы на содержание Наших электросетей. (аварийный ремонт электросетей, инструмент, материалы).
- Потери в Наших воздушных линиях. Расчитываются так: Расход по общему СЭЭ –(минус)- сумма расхода по СЭЭ в домах. В эти потери так же входят «сворованные» кВтЫ.
Так что просьба не пытаться съэкономить за счёт своих соседей. Если в процессе проверки я обнаружу факт «воровства» ЭЭ, на данного садовода налогается штраф в 5 000 рублей или немедленное отключение от электросетей.
По поводу закономерности моих требований и тарифа за ЭЭ. Все мои требования основаны на интересах общества, которое я представляю в лице председателя, все глобальные вопросы обсуждаются на общем собрании. Я не преследую ни каких личных интересов устанавливая правила и тарифы. Взносы за электричество идут только на расходы связанные с электроснабжением товарищества. Как я уже говорил на собрании 04.08.2012. о расходах на электроснабжение домов МЫ тратим примерно 250-300тыс. руб/год, а собрали в 2012м году(даже при взносе в 1500 руб) - примерно 220 000 (точнее буду знать зимой, когда буду подводить итоги года), разница будет погашаться из членских взносов. Чтоб такого впредь небыло необходимо учитывать расход каждого. И пользуясь ЭЭ все расходы на обслуживание будут ложиться на «плечи» потребителей. Т.е. цель данной реформы распределить расходы между потребителями ЭЭ и снять это бремя с членов товарищества, которые не пользуются ей.
Требование к установке СЭЭ:
- СЭЭ должен быть не старше 10 лет, иметь приличный внешний вид, заводскую пломбу, экран, закрывающий входа, иметь штатный болт для пломбировки.
- СЭЭ должен стоять в доступном для контроля месте.
- На доме в гидроизоляционном ящике, либо
- в доме, но один экземпляр ключей от дома и от калитки сдать председателю при регистрации СЭЭ.
- ПОСЛЕ СЭЭ должен стоять автомат (двойной) номиналом не более 16А.
- Электросеть в доме должна быть исправной, без открытых скруток, горелых проводов, потресковшейся изоляции. (Не исполнение данного пункта может послужить причиной отключения.)
- Провода подходящие к дому должны иметь цельную изоляцию, освобождены от растительности на расстоянии не менее 1го метра. Вход в дом должен быть в гофре, либо снабжен дополнительной резиновой изоляцией, исключающей перетирание провода. (Не исполнение данного пункта может послужить причиной отключения).
2. Выброс мусора!!!
На собрании 04.07.2012г. было принято решение о выбросе мусора, а именно:
- В контейнер выбрасывать только бытовой мусор. (стекло, пластик, текстиль и пр)
- горючие материалы (доски, деревья, ветки, дсп, фанера и пр). сжигать только в специально отведёных местах:
1-е- около мусорного контейнера у въезда в товарищество.
2-е – в конце центральной дороги
Или на своём участке по согласованию с соседями в небольших количествах.
В остальных местах сожжение мусора запрещено! Вывоз мусора обходится товариществу давольно дорого (3000руб/вывоз) старайтесь крупногабаритный горючий мусор (мебель, постельное бельё, и пр) сжигать, а не валить в контейнер.
Сожжение производить сразу, а не складировать мусор и ветки чтоб сжёг кто-нибудь другой. Других нет. Т.е. принёс, сжёг, ушёл.
-Растительный мусор складывать ТОЛЬКО на своих участках в силосных ямах. На территории товарищества (На бывших свалках, в оврагах) сваливать запрещено!(решение собрания)
3. Охрана!!! Внимание!!!
В течении сентября будет установлен шлагбаум. (в соседнем СТ «Автомобилист» тоже)
С 15 октября 2012 года в нашем товариществе будет перекрыт въезд на а/м Для въезда после 15.10.12 необходимо заранее заказать ключ от замка шлагбаума у председателя, позвонив мне по телефону (или написать смс сообщение с указанием номера участка и пометкой «ключ»).
Стоимость ключа – стоимость его изготовления оплачивать при получении (прим.50руб)
При въезде в товарищество каждый, независимо от время прибывания на участке (2,5,10 минут)? ОБЯЗАН будет 1-открыть шлагбаум, 2-проехать, 3-закрыть шлагбаум за собой на замок. Очерёдность выезда та же.
Если не соблюдать эти правила все усилия будут тщетны.
Если я организую сторожевую на уч.№106 и найму сторожа, то ключ можно будет преобрести у него за ту же стоимость изготовления при предъявлении членской книжки.
Подробности вывешу в виде объявления после установки шлагбаума и организации охраны.
4. Общее собрание 01.05.2013!!!
Заранее решил известить что 01.05.2013 года состоиться общее собрание.
Повестка дня :
- Итоги 2012 года (в том числе зимнего периода)
- Размер членских взносов в 2013м году
- Взнос за подключение эл-ва. Размер. Условия принятия в члены товарищества.
- Итоги организации охраны. Ваше мнение, предложения. Взносы на охрану в 2013г.(если нужна)
- Выборы нового состава правления
- Обсуждение вопроса об установке счётчиков электроэнергии.
- Уход эа территорией тов-ва. Должность «дворника».
- Исключение из членов СНТ «Берёзка-1» владельцев брошенных участков, злостных неплатильщиков.
- Ваши общественные вопросы, предложения. По личным вопросам просьба подготовить заявление в письменной форме на моё имя с указанием номера участка, ФИО, контактной информации (№ тел.сот.).
5. Должники!!!
В этом(2012м) году я вывешивал список должников на доски объявлений, в которых три категории неплатильщиков:
№ участков обведёные чёрным цветом – владельцы не оплатили взносы за эл-во и трансформатор. После того как я провёл работу по розыску и разъяснительную беседу, большинство оплатили задолженности , но на шестерых (145,161,205,216,223,224) членов товарищества (которые проигнорировали мои предупреждения) был наложен штраф в размере 500 рублей и участки были отключены от электроснабжения. Подключение только после оплаты всех задолженностей.
№ участков обведёные красным цветом – владельцы (не подключеные к электроснабжению),не оплатившие членский взнос, брошенные участки. Первые, если до конца сезона задолженности не будут погашены, в 2013м году - будут отключены от системы водоснабжения. Брошенные же участки облагаются взносом в р-ре 500руб/год, и в 2013м году будут вынесены на общем собрании на исключение из членов товарищества.
№ участков обведёные желтым цветом - владельцы не оплатили в полном объёме членские взносы до 01.08.2012. Объявляется предупреждение. Если в 2013м году задержка взносов повториться могут быть пременены штрафные санкции.
6. Сроки внесения взносов!!
Взнос за электричество необходимо оплатить до 1го июня (правила см.выше п.№1)
Членский взнос необходимо оплатить : до 1го августа текущего года
Взнос за охрану (если будет) до 1го августа
7. Общее
Надеюсь я достаточно подробно объяснил вышеизложенные вопросы. Этот экземпляр можно оставить у себя, или положить после прочтения обратно в лоток.
Если Вы хотите облегчить мне наладить достойный уровень быта в нашем товариществе - попрошу соблюдать все вышеизложенные правила, ведь время, потраченое на выявление нарушений и нарушителей, я бы мог потратить в созидательных целях.
За последнее время в нашем товариществе произошло много перемен, нововведений, поэтому многие люди в виду своей занятости, или других причин, не могут своевременно ознакамливаться с правилами.
Поэтому для таких людей и для всех остальных в данном объявлении я подвёл итоги и разъяснил наиболее часто задаваемые мне вопросы. Все правила приняты на общих собраниях и членами правления обжалованию не подлежат и обязательны к исполнению!!!
1. Установка счётчиков электроэнергии!!! (далее: (СЭЭ)
СЭЭ должен быть установлен до 01.06.2013года. Для этих целей каждую пятницу, субботу и воскресенье с момента включения электроснабжения в 2013м году будет производиться отключение электроэнергии (далее - ЭЭ) с 12.00 до 13.30.В период с момента включения элэнергии в товариществе в 2013м году - до установки СЭЭ будет расчитываться по тарифу 20руб/день. В ваших же интересах установить СЭЭ как можно быстрее, если вы этого не сделали в 2012м году. По истечении срока установки (01.06.2013) все кто не установил СЭЭ будут отключены от электроснабжения и при последующем подключении должны будут уплатить штраф в размере 300 рублей (за работы связанные с отключением/подключением к столбу произведенные электриком).
Установка производиться за счёт потребителя. Можете обратиться к нашему электрику или ко мне.
Взносы за пользование электроэнергией должны быть внесены так-же до 01.06.2013 в размере предполагаемого расхода ЭЭ из расчёта тарифа 5руб/кВт, но не менее 500 рублей, без учета периода без СЭЭ (т.е. 500р+20руб/день до установки СЭЭ). В последствии в течении сезона если Вы обнаружили что Ваш лимит ЭЭ исчерпан (500руб – 100кВт) необходимо в недельный срок внести дополнительно не менее 500 рублей на Ваш «счет». В противном случае если в результате проверки будет выявлено что вы потратили больше ЭЭ чем вы оплатили на Вас будет наложен штраф.
Пример: Вы установили СЭЭ 10го мая, ЭЭ в товариществе дали 21го апреля, Ваш приблизительный годовой расход 100кВт. До 01.06. Вы должны внести за период с 21.04 по 10.05 (20 дней*20руб) 400руб. + 500руб. за электричесво. Втечении сезона вы обнаружили что ваш расход составил 105 кВт. Не позднее 7ми дней необходимо внести ещё 500 рублей. По окончании сезона ВЫ (ИМЕННО ВЫ, а не я) должны позвонить (или написать смс сообщение) и сообщить номер участка и конечные показания СЭЭ.
Для тех кто зарегистрировал СЭЭ в 2012м году: до 01.06.2013 необходимо оплатить членский взнос и поинтересоваться о балансе счёта за ЭЭ на 2013 год. Если баланс менее 500 руб. необходимо пополнить его.
Тариф!!! Расчитывается из следующих составляющих:
- Оплата ЭЭ в МРЭСК (сбытовая компания) по тарифу 2.89руб по общему СЭЭ, за вычетом ЭЭ потраченной водным насосом (на котором так же стоит СЭЭ).
- Холостой ход трансформатора. Рассчётная величина потерь в тр-ре (ежемесячно оплачивается в МРЭСК, независимо от расхода ЭЭ).
- З/П электрику 1000 руб/мес
- Текущие расходы на содержание Наших электросетей. (аварийный ремонт электросетей, инструмент, материалы).
- Потери в Наших воздушных линиях. Расчитываются так: Расход по общему СЭЭ –(минус)- сумма расхода по СЭЭ в домах. В эти потери так же входят «сворованные» кВтЫ.
Так что просьба не пытаться съэкономить за счёт своих соседей. Если в процессе проверки я обнаружу факт «воровства» ЭЭ, на данного садовода налогается штраф в 5 000 рублей или немедленное отключение от электросетей.
По поводу закономерности моих требований и тарифа за ЭЭ. Все мои требования основаны на интересах общества, которое я представляю в лице председателя, все глобальные вопросы обсуждаются на общем собрании. Я не преследую ни каких личных интересов устанавливая правила и тарифы. Взносы за электричество идут только на расходы связанные с электроснабжением товарищества. Как я уже говорил на собрании 04.08.2012. о расходах на электроснабжение домов МЫ тратим примерно 250-300тыс. руб/год, а собрали в 2012м году(даже при взносе в 1500 руб) - примерно 220 000 (точнее буду знать зимой, когда буду подводить итоги года), разница будет погашаться из членских взносов. Чтоб такого впредь небыло необходимо учитывать расход каждого. И пользуясь ЭЭ все расходы на обслуживание будут ложиться на «плечи» потребителей. Т.е. цель данной реформы распределить расходы между потребителями ЭЭ и снять это бремя с членов товарищества, которые не пользуются ей.
Требование к установке СЭЭ:
- СЭЭ должен быть не старше 10 лет, иметь приличный внешний вид, заводскую пломбу, экран, закрывающий входа, иметь штатный болт для пломбировки.
- СЭЭ должен стоять в доступном для контроля месте.
- На доме в гидроизоляционном ящике, либо
- в доме, но один экземпляр ключей от дома и от калитки сдать председателю при регистрации СЭЭ.
- ПОСЛЕ СЭЭ должен стоять автомат (двойной) номиналом не более 16А.
- Электросеть в доме должна быть исправной, без открытых скруток, горелых проводов, потресковшейся изоляции. (Не исполнение данного пункта может послужить причиной отключения.)
- Провода подходящие к дому должны иметь цельную изоляцию, освобождены от растительности на расстоянии не менее 1го метра. Вход в дом должен быть в гофре, либо снабжен дополнительной резиновой изоляцией, исключающей перетирание провода. (Не исполнение данного пункта может послужить причиной отключения).
2. Выброс мусора!!!
На собрании 04.07.2012г. было принято решение о выбросе мусора, а именно:
- В контейнер выбрасывать только бытовой мусор. (стекло, пластик, текстиль и пр)
- горючие материалы (доски, деревья, ветки, дсп, фанера и пр). сжигать только в специально отведёных местах:
1-е- около мусорного контейнера у въезда в товарищество.
2-е – в конце центральной дороги
Или на своём участке по согласованию с соседями в небольших количествах.
В остальных местах сожжение мусора запрещено! Вывоз мусора обходится товариществу давольно дорого (3000руб/вывоз) старайтесь крупногабаритный горючий мусор (мебель, постельное бельё, и пр) сжигать, а не валить в контейнер.
Сожжение производить сразу, а не складировать мусор и ветки чтоб сжёг кто-нибудь другой. Других нет. Т.е. принёс, сжёг, ушёл.
-Растительный мусор складывать ТОЛЬКО на своих участках в силосных ямах. На территории товарищества (На бывших свалках, в оврагах) сваливать запрещено!(решение собрания)
3. Охрана!!! Внимание!!!
В течении сентября будет установлен шлагбаум. (в соседнем СТ «Автомобилист» тоже)
С 15 октября 2012 года в нашем товариществе будет перекрыт въезд на а/м Для въезда после 15.10.12 необходимо заранее заказать ключ от замка шлагбаума у председателя, позвонив мне по телефону (или написать смс сообщение с указанием номера участка и пометкой «ключ»).
Стоимость ключа – стоимость его изготовления оплачивать при получении (прим.50руб)
При въезде в товарищество каждый, независимо от время прибывания на участке (2,5,10 минут)? ОБЯЗАН будет 1-открыть шлагбаум, 2-проехать, 3-закрыть шлагбаум за собой на замок. Очерёдность выезда та же.
Если не соблюдать эти правила все усилия будут тщетны.
Если я организую сторожевую на уч.№106 и найму сторожа, то ключ можно будет преобрести у него за ту же стоимость изготовления при предъявлении членской книжки.
Подробности вывешу в виде объявления после установки шлагбаума и организации охраны.
4. Общее собрание 01.05.2013!!!
Заранее решил известить что 01.05.2013 года состоиться общее собрание.
Повестка дня :
- Итоги 2012 года (в том числе зимнего периода)
- Размер членских взносов в 2013м году
- Взнос за подключение эл-ва. Размер. Условия принятия в члены товарищества.
- Итоги организации охраны. Ваше мнение, предложения. Взносы на охрану в 2013г.(если нужна)
- Выборы нового состава правления
- Обсуждение вопроса об установке счётчиков электроэнергии.
- Уход эа территорией тов-ва. Должность «дворника».
- Исключение из членов СНТ «Берёзка-1» владельцев брошенных участков, злостных неплатильщиков.
- Ваши общественные вопросы, предложения. По личным вопросам просьба подготовить заявление в письменной форме на моё имя с указанием номера участка, ФИО, контактной информации (№ тел.сот.).
5. Должники!!!
В этом(2012м) году я вывешивал список должников на доски объявлений, в которых три категории неплатильщиков:
№ участков обведёные чёрным цветом – владельцы не оплатили взносы за эл-во и трансформатор. После того как я провёл работу по розыску и разъяснительную беседу, большинство оплатили задолженности , но на шестерых (145,161,205,216,223,224) членов товарищества (которые проигнорировали мои предупреждения) был наложен штраф в размере 500 рублей и участки были отключены от электроснабжения. Подключение только после оплаты всех задолженностей.
№ участков обведёные красным цветом – владельцы (не подключеные к электроснабжению),не оплатившие членский взнос, брошенные участки. Первые, если до конца сезона задолженности не будут погашены, в 2013м году - будут отключены от системы водоснабжения. Брошенные же участки облагаются взносом в р-ре 500руб/год, и в 2013м году будут вынесены на общем собрании на исключение из членов товарищества.
№ участков обведёные желтым цветом - владельцы не оплатили в полном объёме членские взносы до 01.08.2012. Объявляется предупреждение. Если в 2013м году задержка взносов повториться могут быть пременены штрафные санкции.
6. Сроки внесения взносов!!
Взнос за электричество необходимо оплатить до 1го июня (правила см.выше п.№1)
Членский взнос необходимо оплатить : до 1го августа текущего года
Взнос за охрану (если будет) до 1го августа
7. Общее
Надеюсь я достаточно подробно объяснил вышеизложенные вопросы. Этот экземпляр можно оставить у себя, или положить после прочтения обратно в лоток.
Если Вы хотите облегчить мне наладить достойный уровень быта в нашем товариществе - попрошу соблюдать все вышеизложенные правила, ведь время, потраченое на выявление нарушений и нарушителей, я бы мог потратить в созидательных целях.
Re: СНТ Берёзка-1
В пункте №3 "Охрана" произошли некоторые изменения, а именно:
Пункт охраны будет установлен на въезде в товарищество.
После 15.10.2012г. въезд в товарищество будет производиться при предъявлении документа удостоверяющего личность и членской книжки. Охранник в праве отказать в проезде на территорию при отсутствии этих документов. Все конфликтные ситуации решаются через меня.(не надо спорить с охранником, он выполняет мои распоряжения ).
Пункт охраны будет установлен на въезде в товарищество.
После 15.10.2012г. въезд в товарищество будет производиться при предъявлении документа удостоверяющего личность и членской книжки. Охранник в праве отказать в проезде на территорию при отсутствии этих документов. Все конфликтные ситуации решаются через меня.(не надо спорить с охранником, он выполняет мои распоряжения ).
Re: СНТ Берёзка-1
Сегодня привёз Щебень предназначенный для ремонта центральной и проулочных дорог 8,9 и 10 линий. Просьба использовать по назначению, а не в личных целях.
Так же хочу попросить помоч с покупкой сторожевой будки. У кого есть возможность, информация, варианты просьба сообщить мне. Срочно!!!
Хватит валить растительный мусор около контейнера!!!
Так же хочу попросить помоч с покупкой сторожевой будки. У кого есть возможность, информация, варианты просьба сообщить мне. Срочно!!!
Хватит валить растительный мусор около контейнера!!!
Re: СНТ Берёзка-1
В связи с приближением закрытия сезона: сообщаю:
1го октября прекратиться подача воды в товариществе! В связи с этим прошу и требую : до ноября открыть все вентиля на трубах водоснабжения для исключения размораживания. Соседи заброшенных участков - на вас ложиться ответственность открыть вентиля на этих участках.
В начале 2013го года планирую провести частичный ремонт трубопровода. Просьба сообщить мне о "свищах", "хомутах". На основании этих данных буду планировать ремонт.
Не забудьте весной по прибытии на участок закрыть все вентиля. 28го апреля (воскресенье) будет производиться пуск системы!!!
15 го октября будет прекращена подача электроэнергии. Не забудте выключить входные автоматы в доме!!! В следующем году подача эл-ва будет возобновлена сразу после таяния снега.
В этот период можете произвести ремонт, замену электропроводки. В 2013м году состоянию электропроводки будет уделяться очень жёсткие требования.
1го октября прекратиться подача воды в товариществе! В связи с этим прошу и требую : до ноября открыть все вентиля на трубах водоснабжения для исключения размораживания. Соседи заброшенных участков - на вас ложиться ответственность открыть вентиля на этих участках.
В начале 2013го года планирую провести частичный ремонт трубопровода. Просьба сообщить мне о "свищах", "хомутах". На основании этих данных буду планировать ремонт.
Не забудьте весной по прибытии на участок закрыть все вентиля. 28го апреля (воскресенье) будет производиться пуск системы!!!
15 го октября будет прекращена подача электроэнергии. Не забудте выключить входные автоматы в доме!!! В следующем году подача эл-ва будет возобновлена сразу после таяния снега.
В этот период можете произвести ремонт, замену электропроводки. В 2013м году состоянию электропроводки будет уделяться очень жёсткие требования.
Re: СНТ Берёзка-1
Продаётся Участок № 28 Центральная дорога рядом со въездом в товарищество. Дом 2х этажный 3*4 метра,(без внутренней отделки), балкон . Металлический "гараж" 1.5*2м. удобный въезд для авто. Рядом сторожевая будка. Электричество, вода. Плодоносящие яблони.
150 000 руб. обращаться по тел: 8-953-734-26-29 (Максим)
150 000 руб. обращаться по тел: 8-953-734-26-29 (Максим)
Планировка и застройка
СНиП 30-02-97 «Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, здания и сооружения»
6.7. Минимальные расстояния до границы соседнего садового участка по санитарно-бытовым условиям должны быть, м:
от садового дома - 3;
от постройки для содержания мелкого скота и птицы - 4;
от других построек - 1;
от стволов высокорослых деревьев - 4, среднерослых - 2;
от кустарника - 1.
6.8. Минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым условиям должны быть, м:
от садового дома и погреба до уборной - 12;
до душа, бани и сауны - 8;
от колодца до уборной и компостного устройства - 8;
до постройки для содержания мелкого скота и птицы, душа, бани, сауны - 12;
от погреба до компостного устройства и постройки для содержания мелкого скота и птицы - 7.
Указанные расстояния должны соблюдаться как между постройками на одном участке, так и между постройками, расположенными на смежных участках.
Отметим, что кровлю нужно обустроить таким образом, чтобы стекающая вода или снег ни в коем случае не попадали на территорию соседа.
Отступления от данных нормативов допускаются, если не ущемляют интересов соседей и товарищества, О чём (во избежании дальнейших споров и конфликтов) можно составить договор с совместным его подписанием.
6.7. Минимальные расстояния до границы соседнего садового участка по санитарно-бытовым условиям должны быть, м:
от садового дома - 3;
от постройки для содержания мелкого скота и птицы - 4;
от других построек - 1;
от стволов высокорослых деревьев - 4, среднерослых - 2;
от кустарника - 1.
6.8. Минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым условиям должны быть, м:
от садового дома и погреба до уборной - 12;
до душа, бани и сауны - 8;
от колодца до уборной и компостного устройства - 8;
до постройки для содержания мелкого скота и птицы, душа, бани, сауны - 12;
от погреба до компостного устройства и постройки для содержания мелкого скота и птицы - 7.
Указанные расстояния должны соблюдаться как между постройками на одном участке, так и между постройками, расположенными на смежных участках.
Отметим, что кровлю нужно обустроить таким образом, чтобы стекающая вода или снег ни в коем случае не попадали на территорию соседа.
Отступления от данных нормативов допускаются, если не ущемляют интересов соседей и товарищества, О чём (во избежании дальнейших споров и конфликтов) можно составить договор с совместным его подписанием.
Последний раз редактировалось maxximka 22 ноя 2012, 23:17, всего редактировалось 2 раза.
Re: СНТ Берёзка-1
Требуется охранник (сторож) З.П. - 10 000 руб. срочно!!!
Re: СНТ Берёзка-1
...а что охраняют наши охранники- свою будку?! Опять, в который раз, залезли в домик и не только к нам. Набезобразили...выбили окно...срезали провода в доме. За что платим охранникам?? За то,что они сидят в тёплой будке и охраняют новый шлагбаум?
А помойка при въезде,прямо на повороте дороги на Денежниково к нашему СНТ? Стыдно! Пора и там навести порядок.
ОТДЕЛЬНОЕ Спасибо за контейнер при въезде в СНТ! Хоть какой - то порядок стало видно.Согласны участвовать в субботниках!
Хочется поднять вопрос о дорогах начиная с Денежниковской дороги к СНТ "Берёзка", между участками и не только по центральной улице.
Есть предложение:почему бы не организовать при въезде в СНТ торговлю: продуктами, дровами,удобрениями, с/х орудиями труда и т.п. Думаю что спрос будет неплохой.Ведь летом многие живут на дачах постоянно (с детьми),а магазина рядом нет.
Надеемся, что вода и в этом году будет круглосуточно.СПАСИБО!
Если есть возможность опубликуйте пожалуйста реквизиты и расчётный счёт СНТ "Берёзка" для оплаты счетов по интернету.
А помойка при въезде,прямо на повороте дороги на Денежниково к нашему СНТ? Стыдно! Пора и там навести порядок.
ОТДЕЛЬНОЕ Спасибо за контейнер при въезде в СНТ! Хоть какой - то порядок стало видно.Согласны участвовать в субботниках!
Хочется поднять вопрос о дорогах начиная с Денежниковской дороги к СНТ "Берёзка", между участками и не только по центральной улице.
Есть предложение:почему бы не организовать при въезде в СНТ торговлю: продуктами, дровами,удобрениями, с/х орудиями труда и т.п. Думаю что спрос будет неплохой.Ведь летом многие живут на дачах постоянно (с детьми),а магазина рядом нет.
Надеемся, что вода и в этом году будет круглосуточно.СПАСИБО!
Если есть возможность опубликуйте пожалуйста реквизиты и расчётный счёт СНТ "Берёзка" для оплаты счетов по интернету.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 121
- Зарегистрирован: 24 фев 2017, 02:34
как быстро продать квартиру заговоры
заговор на здоровье ребенка
кладбищенский приворот кто делал отзывы
приворот без предоплаты
2 чакра как снять порчу
заговор на любовь девушки
заговор чтобы любимый скучал
заговор на деньги в рождественскую ночь
признаки приворота у женщины
как провести диагностику на приворот
заговор от сглаза
кладбищенский приворот кто делал отзывы
приворот без предоплаты
2 чакра как снять порчу
заговор на любовь девушки
заговор чтобы любимый скучал
заговор на деньги в рождественскую ночь
признаки приворота у женщины
как провести диагностику на приворот
заговор от сглаза
11 сообщений • Страница 1 из 1
Вернуться в «Природа, лес, водоемы, Мещера»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Malcolmcouth и 0 гостей