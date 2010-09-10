СНТ Берёзка-1

Общаемся для обсуждения красивых мест отдыха в Рязанской области, охране леса, водоемов, Мещеры.

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maxximka
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 19 дек 2009, 15:27

СНТ Берёзка-1

Сообщение maxximka » 27 авг 2012, 23:06

Здравствуйте уважаемые члены СНТ"Берёзка-1". :P
Вы можете оставлять сдесь любые комментарии, предложения по нашим вопросам, а так же обсуждать события в товариществе. Основываясь на них, я буду корректировать свою деятельность.
Для начала размещу сдесь важные объявления.
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yaltsevaekaterina
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 05 сен 2012, 17:48

Re: СНТ Берёзка-1

Сообщение yaltsevaekaterina » 05 сен 2012, 18:43

Здравствуйте, хотим купить дачу или участок в вашем снт. Рассмотрим все предложения.
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maxximka
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 19 дек 2009, 15:27

Re: СНТ Берёзка-1

Сообщение maxximka » 09 сен 2012, 18:57

Уважаемые члены товарищества «Берёзка-1».
За последнее время в нашем товариществе произошло много перемен, нововведений, поэтому многие люди в виду своей занятости, или других причин, не могут своевременно ознакамливаться с правилами.
Поэтому для таких людей и для всех остальных в данном объявлении я подвёл итоги и разъяснил наиболее часто задаваемые мне вопросы. Все правила приняты на общих собраниях и членами правления обжалованию не подлежат и обязательны к исполнению!!!
1. Установка счётчиков электроэнергии!!! (далее: (СЭЭ)
СЭЭ должен быть установлен до 01.06.2013года. Для этих целей каждую пятницу, субботу и воскресенье с момента включения электроснабжения в 2013м году будет производиться отключение электроэнергии (далее - ЭЭ) с 12.00 до 13.30.В период с момента включения элэнергии в товариществе в 2013м году - до установки СЭЭ будет расчитываться по тарифу 20руб/день. В ваших же интересах установить СЭЭ как можно быстрее, если вы этого не сделали в 2012м году. По истечении срока установки (01.06.2013) все кто не установил СЭЭ будут отключены от электроснабжения и при последующем подключении должны будут уплатить штраф в размере 300 рублей (за работы связанные с отключением/подключением к столбу произведенные электриком).
Установка производиться за счёт потребителя. Можете обратиться к нашему электрику или ко мне.
Взносы за пользование электроэнергией должны быть внесены так-же до 01.06.2013 в размере предполагаемого расхода ЭЭ из расчёта тарифа 5руб/кВт, но не менее 500 рублей, без учета периода без СЭЭ (т.е. 500р+20руб/день до установки СЭЭ). В последствии в течении сезона если Вы обнаружили что Ваш лимит ЭЭ исчерпан (500руб – 100кВт) необходимо в недельный срок внести дополнительно не менее 500 рублей на Ваш «счет». В противном случае если в результате проверки будет выявлено что вы потратили больше ЭЭ чем вы оплатили на Вас будет наложен штраф.
Пример: Вы установили СЭЭ 10го мая, ЭЭ в товариществе дали 21го апреля, Ваш приблизительный годовой расход 100кВт. До 01.06. Вы должны внести за период с 21.04 по 10.05 (20 дней*20руб) 400руб. + 500руб. за электричесво. Втечении сезона вы обнаружили что ваш расход составил 105 кВт. Не позднее 7ми дней необходимо внести ещё 500 рублей. По окончании сезона ВЫ (ИМЕННО ВЫ, а не я) должны позвонить (или написать смс сообщение) и сообщить номер участка и конечные показания СЭЭ.
Для тех кто зарегистрировал СЭЭ в 2012м году: до 01.06.2013 необходимо оплатить членский взнос и поинтересоваться о балансе счёта за ЭЭ на 2013 год. Если баланс менее 500 руб. необходимо пополнить его.
Тариф!!! Расчитывается из следующих составляющих:
- Оплата ЭЭ в МРЭСК (сбытовая компания) по тарифу 2.89руб по общему СЭЭ, за вычетом ЭЭ потраченной водным насосом (на котором так же стоит СЭЭ).
- Холостой ход трансформатора. Рассчётная величина потерь в тр-ре (ежемесячно оплачивается в МРЭСК, независимо от расхода ЭЭ).
- З/П электрику 1000 руб/мес
- Текущие расходы на содержание Наших электросетей. (аварийный ремонт электросетей, инструмент, материалы).
- Потери в Наших воздушных линиях. Расчитываются так: Расход по общему СЭЭ –(минус)- сумма расхода по СЭЭ в домах. В эти потери так же входят «сворованные» кВтЫ.
Так что просьба не пытаться съэкономить за счёт своих соседей. Если в процессе проверки я обнаружу факт «воровства» ЭЭ, на данного садовода налогается штраф в 5 000 рублей или немедленное отключение от электросетей.
По поводу закономерности моих требований и тарифа за ЭЭ. Все мои требования основаны на интересах общества, которое я представляю в лице председателя, все глобальные вопросы обсуждаются на общем собрании. Я не преследую ни каких личных интересов устанавливая правила и тарифы. Взносы за электричество идут только на расходы связанные с электроснабжением товарищества. Как я уже говорил на собрании 04.08.2012. о расходах на электроснабжение домов МЫ тратим примерно 250-300тыс. руб/год, а собрали в 2012м году(даже при взносе в 1500 руб) - примерно 220 000 (точнее буду знать зимой, когда буду подводить итоги года), разница будет погашаться из членских взносов. Чтоб такого впредь небыло необходимо учитывать расход каждого. И пользуясь ЭЭ все расходы на обслуживание будут ложиться на «плечи» потребителей. Т.е. цель данной реформы распределить расходы между потребителями ЭЭ и снять это бремя с членов товарищества, которые не пользуются ей.

Требование к установке СЭЭ:
- СЭЭ должен быть не старше 10 лет, иметь приличный внешний вид, заводскую пломбу, экран, закрывающий входа, иметь штатный болт для пломбировки.
- СЭЭ должен стоять в доступном для контроля месте.
- На доме в гидроизоляционном ящике, либо
- в доме, но один экземпляр ключей от дома и от калитки сдать председателю при регистрации СЭЭ.
- ПОСЛЕ СЭЭ должен стоять автомат (двойной) номиналом не более 16А.
- Электросеть в доме должна быть исправной, без открытых скруток, горелых проводов, потресковшейся изоляции. (Не исполнение данного пункта может послужить причиной отключения.)
- Провода подходящие к дому должны иметь цельную изоляцию, освобождены от растительности на расстоянии не менее 1го метра. Вход в дом должен быть в гофре, либо снабжен дополнительной резиновой изоляцией, исключающей перетирание провода. (Не исполнение данного пункта может послужить причиной отключения).
2. Выброс мусора!!!
На собрании 04.07.2012г. было принято решение о выбросе мусора, а именно:
- В контейнер выбрасывать только бытовой мусор. (стекло, пластик, текстиль и пр)
- горючие материалы (доски, деревья, ветки, дсп, фанера и пр). сжигать только в специально отведёных местах:
1-е- около мусорного контейнера у въезда в товарищество.
2-е – в конце центральной дороги
Или на своём участке по согласованию с соседями в небольших количествах.
В остальных местах сожжение мусора запрещено! Вывоз мусора обходится товариществу давольно дорого (3000руб/вывоз) старайтесь крупногабаритный горючий мусор (мебель, постельное бельё, и пр) сжигать, а не валить в контейнер.
Сожжение производить сразу, а не складировать мусор и ветки чтоб сжёг кто-нибудь другой. Других нет. Т.е. принёс, сжёг, ушёл.
-Растительный мусор складывать ТОЛЬКО на своих участках в силосных ямах. На территории товарищества (На бывших свалках, в оврагах) сваливать запрещено!(решение собрания)

3. Охрана!!! Внимание!!!
В течении сентября будет установлен шлагбаум. (в соседнем СТ «Автомобилист» тоже)
С 15 октября 2012 года в нашем товариществе будет перекрыт въезд на а/м Для въезда после 15.10.12 необходимо заранее заказать ключ от замка шлагбаума у председателя, позвонив мне по телефону (или написать смс сообщение с указанием номера участка и пометкой «ключ»).
Стоимость ключа – стоимость его изготовления оплачивать при получении (прим.50руб)
При въезде в товарищество каждый, независимо от время прибывания на участке (2,5,10 минут)? ОБЯЗАН будет 1-открыть шлагбаум, 2-проехать, 3-закрыть шлагбаум за собой на замок. Очерёдность выезда та же.
Если не соблюдать эти правила все усилия будут тщетны.
Если я организую сторожевую на уч.№106 и найму сторожа, то ключ можно будет преобрести у него за ту же стоимость изготовления при предъявлении членской книжки.
Подробности вывешу в виде объявления после установки шлагбаума и организации охраны.

4. Общее собрание 01.05.2013!!!
Заранее решил известить что 01.05.2013 года состоиться общее собрание.
Повестка дня :
- Итоги 2012 года (в том числе зимнего периода)
- Размер членских взносов в 2013м году
- Взнос за подключение эл-ва. Размер. Условия принятия в члены товарищества.
- Итоги организации охраны. Ваше мнение, предложения. Взносы на охрану в 2013г.(если нужна)
- Выборы нового состава правления
- Обсуждение вопроса об установке счётчиков электроэнергии.
- Уход эа территорией тов-ва. Должность «дворника».
- Исключение из членов СНТ «Берёзка-1» владельцев брошенных участков, злостных неплатильщиков.
- Ваши общественные вопросы, предложения. По личным вопросам просьба подготовить заявление в письменной форме на моё имя с указанием номера участка, ФИО, контактной информации (№ тел.сот.).

5. Должники!!!
В этом(2012м) году я вывешивал список должников на доски объявлений, в которых три категории неплатильщиков:
№ участков обведёные чёрным цветом – владельцы не оплатили взносы за эл-во и трансформатор. После того как я провёл работу по розыску и разъяснительную беседу, большинство оплатили задолженности , но на шестерых (145,161,205,216,223,224) членов товарищества (которые проигнорировали мои предупреждения) был наложен штраф в размере 500 рублей и участки были отключены от электроснабжения. Подключение только после оплаты всех задолженностей.
№ участков обведёные красным цветом – владельцы (не подключеные к электроснабжению),не оплатившие членский взнос, брошенные участки. Первые, если до конца сезона задолженности не будут погашены, в 2013м году - будут отключены от системы водоснабжения. Брошенные же участки облагаются взносом в р-ре 500руб/год, и в 2013м году будут вынесены на общем собрании на исключение из членов товарищества.
№ участков обведёные желтым цветом - владельцы не оплатили в полном объёме членские взносы до 01.08.2012. Объявляется предупреждение. Если в 2013м году задержка взносов повториться могут быть пременены штрафные санкции.

6. Сроки внесения взносов!!
Взнос за электричество необходимо оплатить до 1го июня (правила см.выше п.№1)
Членский взнос необходимо оплатить : до 1го августа текущего года
Взнос за охрану (если будет) до 1го августа

7. Общее
Надеюсь я достаточно подробно объяснил вышеизложенные вопросы. Этот экземпляр можно оставить у себя, или положить после прочтения обратно в лоток.
Если Вы хотите облегчить мне наладить достойный уровень быта в нашем товариществе - попрошу соблюдать все вышеизложенные правила, ведь время, потраченое на выявление нарушений и нарушителей, я бы мог потратить в созидательных целях.
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maxximka
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 19 дек 2009, 15:27

Re: СНТ Берёзка-1

Сообщение maxximka » 09 сен 2012, 21:10

:arrow: В пункте №3 "Охрана" произошли некоторые изменения, а именно:
Пункт охраны будет установлен на въезде в товарищество.
После 15.10.2012г. въезд в товарищество будет производиться при предъявлении документа удостоверяющего личность и членской книжки. Охранник в праве отказать в проезде на территорию при отсутствии этих документов. Все конфликтные ситуации решаются через меня.(не надо спорить с охранником, он выполняет мои распоряжения :!: ).
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maxximka
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 19 дек 2009, 15:27

Re: СНТ Берёзка-1

Сообщение maxximka » 21 сен 2012, 23:10

Сегодня привёз Щебень предназначенный для ремонта центральной и проулочных дорог 8,9 и 10 линий. Просьба использовать по назначению, а не в личных целях.
Так же хочу попросить помоч с покупкой сторожевой будки. У кого есть возможность, информация, варианты просьба сообщить мне. Срочно!!!
Хватит валить растительный мусор около контейнера!!!
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maxximka
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 19 дек 2009, 15:27

Re: СНТ Берёзка-1

Сообщение maxximka » 21 сен 2012, 23:53

В связи с приближением закрытия сезона: сообщаю:
:arrow: 1го октября прекратиться подача воды в товариществе! В связи с этим прошу и требую : до ноября открыть все вентиля на трубах водоснабжения для исключения размораживания. Соседи заброшенных участков - на вас ложиться ответственность открыть вентиля на этих участках.
В начале 2013го года планирую провести частичный ремонт трубопровода. Просьба сообщить мне о "свищах", "хомутах". На основании этих данных буду планировать ремонт.
Не забудьте весной по прибытии на участок закрыть все вентиля. :!: 28го апреля (воскресенье) будет производиться пуск системы!!!
15 го октября будет прекращена подача электроэнергии. Не забудте выключить входные автоматы в доме!!! В следующем году подача эл-ва будет возобновлена сразу после таяния снега.
В этот период можете произвести ремонт, замену электропроводки. В 2013м году состоянию электропроводки будет уделяться очень жёсткие требования. :evil:
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maxximka
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 19 дек 2009, 15:27

Re: СНТ Берёзка-1

Сообщение maxximka » 22 ноя 2012, 22:51

Продаётся Участок № 28 Центральная дорога рядом со въездом в товарищество. Дом 2х этажный 3*4 метра,(без внутренней отделки), балкон . Металлический "гараж" 1.5*2м. удобный въезд для авто. Рядом сторожевая будка. Электричество, вода. Плодоносящие яблони.
150 000 руб. обращаться по тел: 8-953-734-26-29 (Максим)
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maxximka
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 19 дек 2009, 15:27

Планировка и застройка

Сообщение maxximka » 22 ноя 2012, 23:08

СНиП 30-02-97 «Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, здания и сооружения»

6.7. Минимальные расстояния до границы соседнего садового участка по санитарно-бытовым условиям должны быть, м:
от садового дома - 3;
от постройки для содержания мелкого скота и птицы - 4;
от других построек - 1;
от стволов высокорослых деревьев - 4, среднерослых - 2;
от кустарника - 1.
6.8. Минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым условиям должны быть, м:
от садового дома и погреба до уборной - 12;
до душа, бани и сауны - 8;
от колодца до уборной и компостного устройства - 8;
до постройки для содержания мелкого скота и птицы, душа, бани, сауны - 12;
от погреба до компостного устройства и постройки для содержания мелкого скота и птицы - 7.
Указанные расстояния должны соблюдаться как между постройками на одном участке, так и между постройками, расположенными на смежных участках.
Отметим, что кровлю нужно обустроить таким образом, чтобы стекающая вода или снег ни в коем случае не попадали на территорию соседа.



Отступления от данных нормативов допускаются, если не ущемляют интересов соседей и товарищества, О чём (во избежании дальнейших споров и конфликтов) можно составить договор с совместным его подписанием.
Последний раз редактировалось maxximka 22 ноя 2012, 23:17, всего редактировалось 2 раза.
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maxximka
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 19 дек 2009, 15:27

Re: СНТ Берёзка-1

Сообщение maxximka » 22 ноя 2012, 23:13

Требуется охранник (сторож) З.П. - 10 000 руб. срочно!!!
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OZZ
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 14 апр 2013, 11:19

Re: СНТ Берёзка-1

Сообщение OZZ » 14 апр 2013, 11:50

...а что охраняют наши охранники- свою будку?! Опять, в который раз, залезли в домик и не только к нам. Набезобразили...выбили окно...срезали провода в доме. За что платим охранникам?? За то,что они сидят в тёплой будке и охраняют новый шлагбаум?
А помойка при въезде,прямо на повороте дороги на Денежниково к нашему СНТ? Стыдно! Пора и там навести порядок.
ОТДЕЛЬНОЕ Спасибо за контейнер при въезде в СНТ! Хоть какой - то порядок стало видно.Согласны участвовать в субботниках!
Хочется поднять вопрос о дорогах начиная с Денежниковской дороги к СНТ "Берёзка", между участками и не только по центральной улице.
Есть предложение:почему бы не организовать при въезде в СНТ торговлю: продуктами, дровами,удобрениями, с/х орудиями труда и т.п. Думаю что спрос будет неплохой.Ведь летом многие живут на дачах постоянно (с детьми),а магазина рядом нет.
Надеемся, что вода и в этом году будет круглосуточно.СПАСИБО!
Если есть возможность опубликуйте пожалуйста реквизиты и расчётный счёт СНТ "Берёзка" для оплаты счетов по интернету.
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Scottsmalf
Гость RZN.info
Сообщения: 121
Зарегистрирован: 24 фев 2017, 02:34

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