Сообщение maxximka » 09 сен 2012, 18:57

Уважаемые члены товарищества «Берёзка-1».

За последнее время в нашем товариществе произошло много перемен, нововведений, поэтому многие люди в виду своей занятости, или других причин, не могут своевременно ознакамливаться с правилами.

Поэтому для таких людей и для всех остальных в данном объявлении я подвёл итоги и разъяснил наиболее часто задаваемые мне вопросы. Все правила приняты на общих собраниях и членами правления обжалованию не подлежат и обязательны к исполнению!!!

1. Установка счётчиков электроэнергии!!! (далее: (СЭЭ)

СЭЭ должен быть установлен до 01.06.2013года. Для этих целей каждую пятницу, субботу и воскресенье с момента включения электроснабжения в 2013м году будет производиться отключение электроэнергии (далее - ЭЭ) с 12.00 до 13.30.В период с момента включения элэнергии в товариществе в 2013м году - до установки СЭЭ будет расчитываться по тарифу 20руб/день. В ваших же интересах установить СЭЭ как можно быстрее, если вы этого не сделали в 2012м году. По истечении срока установки (01.06.2013) все кто не установил СЭЭ будут отключены от электроснабжения и при последующем подключении должны будут уплатить штраф в размере 300 рублей (за работы связанные с отключением/подключением к столбу произведенные электриком).

Установка производиться за счёт потребителя. Можете обратиться к нашему электрику или ко мне.

Взносы за пользование электроэнергией должны быть внесены так-же до 01.06.2013 в размере предполагаемого расхода ЭЭ из расчёта тарифа 5руб/кВт, но не менее 500 рублей, без учета периода без СЭЭ (т.е. 500р+20руб/день до установки СЭЭ). В последствии в течении сезона если Вы обнаружили что Ваш лимит ЭЭ исчерпан (500руб – 100кВт) необходимо в недельный срок внести дополнительно не менее 500 рублей на Ваш «счет». В противном случае если в результате проверки будет выявлено что вы потратили больше ЭЭ чем вы оплатили на Вас будет наложен штраф.

Пример: Вы установили СЭЭ 10го мая, ЭЭ в товариществе дали 21го апреля, Ваш приблизительный годовой расход 100кВт. До 01.06. Вы должны внести за период с 21.04 по 10.05 (20 дней*20руб) 400руб. + 500руб. за электричесво. Втечении сезона вы обнаружили что ваш расход составил 105 кВт. Не позднее 7ми дней необходимо внести ещё 500 рублей. По окончании сезона ВЫ (ИМЕННО ВЫ, а не я) должны позвонить (или написать смс сообщение) и сообщить номер участка и конечные показания СЭЭ.

Для тех кто зарегистрировал СЭЭ в 2012м году: до 01.06.2013 необходимо оплатить членский взнос и поинтересоваться о балансе счёта за ЭЭ на 2013 год. Если баланс менее 500 руб. необходимо пополнить его.

Тариф!!! Расчитывается из следующих составляющих:

- Оплата ЭЭ в МРЭСК (сбытовая компания) по тарифу 2.89руб по общему СЭЭ, за вычетом ЭЭ потраченной водным насосом (на котором так же стоит СЭЭ).

- Холостой ход трансформатора. Рассчётная величина потерь в тр-ре (ежемесячно оплачивается в МРЭСК, независимо от расхода ЭЭ).

- З/П электрику 1000 руб/мес

- Текущие расходы на содержание Наших электросетей. (аварийный ремонт электросетей, инструмент, материалы).

- Потери в Наших воздушных линиях. Расчитываются так: Расход по общему СЭЭ –(минус)- сумма расхода по СЭЭ в домах. В эти потери так же входят «сворованные» кВтЫ.

Так что просьба не пытаться съэкономить за счёт своих соседей. Если в процессе проверки я обнаружу факт «воровства» ЭЭ, на данного садовода налогается штраф в 5 000 рублей или немедленное отключение от электросетей.

По поводу закономерности моих требований и тарифа за ЭЭ. Все мои требования основаны на интересах общества, которое я представляю в лице председателя, все глобальные вопросы обсуждаются на общем собрании. Я не преследую ни каких личных интересов устанавливая правила и тарифы. Взносы за электричество идут только на расходы связанные с электроснабжением товарищества. Как я уже говорил на собрании 04.08.2012. о расходах на электроснабжение домов МЫ тратим примерно 250-300тыс. руб/год, а собрали в 2012м году(даже при взносе в 1500 руб) - примерно 220 000 (точнее буду знать зимой, когда буду подводить итоги года), разница будет погашаться из членских взносов. Чтоб такого впредь небыло необходимо учитывать расход каждого. И пользуясь ЭЭ все расходы на обслуживание будут ложиться на «плечи» потребителей. Т.е. цель данной реформы распределить расходы между потребителями ЭЭ и снять это бремя с членов товарищества, которые не пользуются ей.



Требование к установке СЭЭ:

- СЭЭ должен быть не старше 10 лет, иметь приличный внешний вид, заводскую пломбу, экран, закрывающий входа, иметь штатный болт для пломбировки.

- СЭЭ должен стоять в доступном для контроля месте.

- На доме в гидроизоляционном ящике, либо

- в доме, но один экземпляр ключей от дома и от калитки сдать председателю при регистрации СЭЭ.

- ПОСЛЕ СЭЭ должен стоять автомат (двойной) номиналом не более 16А.

- Электросеть в доме должна быть исправной, без открытых скруток, горелых проводов, потресковшейся изоляции. (Не исполнение данного пункта может послужить причиной отключения.)

- Провода подходящие к дому должны иметь цельную изоляцию, освобождены от растительности на расстоянии не менее 1го метра. Вход в дом должен быть в гофре, либо снабжен дополнительной резиновой изоляцией, исключающей перетирание провода. (Не исполнение данного пункта может послужить причиной отключения).

2. Выброс мусора!!!

На собрании 04.07.2012г. было принято решение о выбросе мусора, а именно:

- В контейнер выбрасывать только бытовой мусор. (стекло, пластик, текстиль и пр)

- горючие материалы (доски, деревья, ветки, дсп, фанера и пр). сжигать только в специально отведёных местах:

1-е- около мусорного контейнера у въезда в товарищество.

2-е – в конце центральной дороги

Или на своём участке по согласованию с соседями в небольших количествах.

В остальных местах сожжение мусора запрещено! Вывоз мусора обходится товариществу давольно дорого (3000руб/вывоз) старайтесь крупногабаритный горючий мусор (мебель, постельное бельё, и пр) сжигать, а не валить в контейнер.

Сожжение производить сразу, а не складировать мусор и ветки чтоб сжёг кто-нибудь другой. Других нет. Т.е. принёс, сжёг, ушёл.

-Растительный мусор складывать ТОЛЬКО на своих участках в силосных ямах. На территории товарищества (На бывших свалках, в оврагах) сваливать запрещено!(решение собрания)



3. Охрана!!! Внимание!!!

В течении сентября будет установлен шлагбаум. (в соседнем СТ «Автомобилист» тоже)

С 15 октября 2012 года в нашем товариществе будет перекрыт въезд на а/м Для въезда после 15.10.12 необходимо заранее заказать ключ от замка шлагбаума у председателя, позвонив мне по телефону (или написать смс сообщение с указанием номера участка и пометкой «ключ»).

Стоимость ключа – стоимость его изготовления оплачивать при получении (прим.50руб)

При въезде в товарищество каждый, независимо от время прибывания на участке (2,5,10 минут)? ОБЯЗАН будет 1-открыть шлагбаум, 2-проехать, 3-закрыть шлагбаум за собой на замок. Очерёдность выезда та же.

Если не соблюдать эти правила все усилия будут тщетны.

Если я организую сторожевую на уч.№106 и найму сторожа, то ключ можно будет преобрести у него за ту же стоимость изготовления при предъявлении членской книжки.

Подробности вывешу в виде объявления после установки шлагбаума и организации охраны.



4. Общее собрание 01.05.2013!!!

Заранее решил известить что 01.05.2013 года состоиться общее собрание.

Повестка дня :

- Итоги 2012 года (в том числе зимнего периода)

- Размер членских взносов в 2013м году

- Взнос за подключение эл-ва. Размер. Условия принятия в члены товарищества.

- Итоги организации охраны. Ваше мнение, предложения. Взносы на охрану в 2013г.(если нужна)

- Выборы нового состава правления

- Обсуждение вопроса об установке счётчиков электроэнергии.

- Уход эа территорией тов-ва. Должность «дворника».

- Исключение из членов СНТ «Берёзка-1» владельцев брошенных участков, злостных неплатильщиков.

- Ваши общественные вопросы, предложения. По личным вопросам просьба подготовить заявление в письменной форме на моё имя с указанием номера участка, ФИО, контактной информации (№ тел.сот.).



5. Должники!!!

В этом(2012м) году я вывешивал список должников на доски объявлений, в которых три категории неплатильщиков:

№ участков обведёные чёрным цветом – владельцы не оплатили взносы за эл-во и трансформатор. После того как я провёл работу по розыску и разъяснительную беседу, большинство оплатили задолженности , но на шестерых (145,161,205,216,223,224) членов товарищества (которые проигнорировали мои предупреждения) был наложен штраф в размере 500 рублей и участки были отключены от электроснабжения. Подключение только после оплаты всех задолженностей.

№ участков обведёные красным цветом – владельцы (не подключеные к электроснабжению),не оплатившие членский взнос, брошенные участки. Первые, если до конца сезона задолженности не будут погашены, в 2013м году - будут отключены от системы водоснабжения. Брошенные же участки облагаются взносом в р-ре 500руб/год, и в 2013м году будут вынесены на общем собрании на исключение из членов товарищества.

№ участков обведёные желтым цветом - владельцы не оплатили в полном объёме членские взносы до 01.08.2012. Объявляется предупреждение. Если в 2013м году задержка взносов повториться могут быть пременены штрафные санкции.



6. Сроки внесения взносов!!

Взнос за электричество необходимо оплатить до 1го июня (правила см.выше п.№1)

Членский взнос необходимо оплатить : до 1го августа текущего года

Взнос за охрану (если будет) до 1го августа



7. Общее

Надеюсь я достаточно подробно объяснил вышеизложенные вопросы. Этот экземпляр можно оставить у себя, или положить после прочтения обратно в лоток.

Если Вы хотите облегчить мне наладить достойный уровень быта в нашем товариществе - попрошу соблюдать все вышеизложенные правила, ведь время, потраченое на выявление нарушений и нарушителей, я бы мог потратить в созидательных целях.