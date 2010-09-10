Кредитная или дебетовая? Какую карту выбрать!
Обсуждаем работу банков в Рязани. Помогаем выбирать вклады и кредиты. Ипотека и автокредиты.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 20 июл 2014, 14:01
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Кредитная или дебетовая? Какую карту выбрать!
если вы точно знаете их различия и, что более важно умеете следить за деньгами то берите кредитную, во всех остальных случаях только дебетовую
Re: Кредитная или дебетовая? Какую карту выбрать!
а я б только дебетовую выбрал. с кредитовой и не заметишь как будешь добираться до дна лимита, к тому же за это процент еще платить...
Re: Кредитная или дебетовая? Какую карту выбрать!
Shoroh30 писал(а):а я б только дебетовую выбрал. с кредитовой и не заметишь как будешь добираться до дна лимита, к тому же за это процент еще платить...
Еще как заметишь. В каждой смс при оплате напоминает остаток.
Процент не платить до 50 дней в льготном периоде.
А плюсов масса, уже говорили про бронирование гостиниц, авто в аренду, когда по сути используются деньги банка. Тот же возврат билетов - там ждать нужно до 30 дней.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 20 авг 2013, 11:19
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Кредитная или дебетовая? Какую карту выбрать!
кредитку можно взять как запасную, мало ли когда могут срочно понадобиться деньги и кредитка сможет выручить
Сделаем лучшим будущее уже сегодня
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 18 окт 2014, 19:25
Re: Кредитная или дебетовая? Какую карту выбрать!
Если не собираетесь пользоваться заемными средствами, то, как уже выше сказали, лучше взять дебетовую карту. Намного ниже вероятность остаться должным банку.
Re: Кредитная или дебетовая? Какую карту выбрать!
Хочу заметить, что дебетная обычно стоит денег, кредитную же дают бесплатно! )) Но и снимать деньги с дебетной обычно бесплатно, а с кредитной - з дополнительным процентом
Re: Кредитная или дебетовая? Какую карту выбрать!
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Re: Кредитная или дебетовая? Какую карту выбрать!
Taira писал(а):Всем привет! Форумчане, подскажите, пожалуйста: хочу взять банковскую карту. Есть кредитные и дебетовые, в чем отличия между ними? И какие тонкости при оформлении?
Берите дебетовую и чтоб годовое обслуживание было нулевое. А в каком банке тут уже смотрите под ваши нужды.
Re: Кредитная или дебетовая? Какую карту выбрать!
я б выбрала дебетовую...
- Sveta_Syper
- Гость RZN.info
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 16 мар 2016, 18:45
Re: Кредитная или дебетовая? Какую карту выбрать!
Можно оформить и дебетовую и кредитную карты. При этом кредитку использовать в крайних случаях и с умом
получу права. куплю танк. и заеду по нескольким адресам.так.чисто поздороваться
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 06 июл 2015, 13:31
Re: Кредитная или дебетовая? Какую карту выбрать!
Sveta_Syper писал(а):Можно оформить и дебетовую и кредитную карты. При этом кредитку использовать в крайних случаях и с умом
При необходимости, я бы сказал. Многие мои знакомые по незнанию вгоняют её в беспросветный долг, снимают наличку и потом кричат, что их обманули. Если стоит вопрос о покупке какой-то техники, которую не смогу потянуть зарплатой - оформляю кредитку на 200 льготных дней и постепенно погашаю.
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24106
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Кредитная или дебетовая? Какую карту выбрать!
ну таки шо я снова имею сказть...
время от времени сталкиваюсь с необходимостью перевести на карту Сбера некоторую сумму денег- оплата СП, в основном. так как своей карты нет, иду в Сбер к операционисту. и вот в очередной раз при оплате барышня говорит- а давайте мы вам оформим социальную карту, она бесплатная и трали-вали пассатижи. точно бесплатная? точно. ладно, заполнила заявление и обратила внимание о том, что подключается тариф экономный -уточняю, что за тариф- это оповещение, это БЕСПЛАТНО!
сегодня пришла за картой, и при активации мне другая барышня подключает ПОЛНЫЙ тариф. это что еще за ерундень? спрашиваю. но вы же хотели платить Сберонлайн, а тут два месяца бесплатно...не-не, не надо онлайн, лучше так приду- рядом с домом несколько терминалов Сбера, дойти- делов на рыбью ногу.
но ведь каковы, а? глаз да глаз нужон!
время от времени сталкиваюсь с необходимостью перевести на карту Сбера некоторую сумму денег- оплата СП, в основном. так как своей карты нет, иду в Сбер к операционисту. и вот в очередной раз при оплате барышня говорит- а давайте мы вам оформим социальную карту, она бесплатная и трали-вали пассатижи. точно бесплатная? точно. ладно, заполнила заявление и обратила внимание о том, что подключается тариф экономный -уточняю, что за тариф- это оповещение, это БЕСПЛАТНО!
сегодня пришла за картой, и при активации мне другая барышня подключает ПОЛНЫЙ тариф. это что еще за ерундень? спрашиваю. но вы же хотели платить Сберонлайн, а тут два месяца бесплатно...не-не, не надо онлайн, лучше так приду- рядом с домом несколько терминалов Сбера, дойти- делов на рыбью ногу.
но ведь каковы, а? глаз да глаз нужон!
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Кредитная или дебетовая? Какую карту выбрать!
только не тинькофф
Re: Кредитная или дебетовая? Какую карту выбрать!
ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Я Вас считал подкованной в банковской системе. У меня подобная карта. Мне выдают ежемесячно 20 паролей для входа в Сбонлайн. Не пользуюсь платежами с карты. Комиссия 1 % от суммы,но не менее 20 руб. Зря шлют пароли.
Оплачиваю ЖКХ-платежи через соцкарту в банке Москва. Значительно меньшая комиссия.
Мега гуру RZN.info
Я Вас считал подкованной в банковской системе. У меня подобная карта. Мне выдают ежемесячно 20 паролей для входа в Сбонлайн. Не пользуюсь платежами с карты. Комиссия 1 % от суммы,но не менее 20 руб. Зря шлют пароли.
Оплачиваю ЖКХ-платежи через соцкарту в банке Москва. Значительно меньшая комиссия.
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24106
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Кредитная или дебетовая? Какую карту выбрать!
ivanes писал(а):ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Я Вас считал подкованной в банковской системе. У меня подобная карта. Мне выдают ежемесячно 20 паролей для входа в Сбонлайн. Не пользуюсь платежами с карты. Комиссия 1 % от суммы,но не менее 20 руб. Зря шлют пароли.
Оплачиваю ЖКХ-платежи через соцкарту в банке Москва. Значительно меньшая комиссия.
вы ошибались.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Кредитная или дебетовая? Какую карту выбрать!
Shoroh30 писал(а):а я б только дебетовую выбрал. с кредитовой и не заметишь как будешь добираться до дна лимита, к тому же за это процент еще платить...
По кредитной процент платишь только если не укладываешься в льготный период. А так это довольно выгодный банковский продукт. Я бы сказала выгодный больше для банка, нежели для потребителя.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 22 авг 2017, 01:43
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