Кредитная или дебетовая? Какую карту выбрать!

Обсуждаем работу банков в Рязани. Помогаем выбирать вклады и кредиты. Ипотека и автокредиты.

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pushiza
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 20 июл 2014, 14:01
Откуда: Москва
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Re: Кредитная или дебетовая? Какую карту выбрать!

Сообщение pushiza » 20 июл 2014, 14:56

если вы точно знаете их различия и, что более важно умеете следить за деньгами то берите кредитную, во всех остальных случаях только дебетовую
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Shoroh30
Гость RZN.info
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 15 авг 2014, 00:39

Re: Кредитная или дебетовая? Какую карту выбрать!

Сообщение Shoroh30 » 29 авг 2014, 19:09

а я б только дебетовую выбрал. с кредитовой и не заметишь как будешь добираться до дна лимита, к тому же за это процент еще платить...
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amalrik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 524
Зарегистрирован: 09 мар 2010, 11:59

Re: Кредитная или дебетовая? Какую карту выбрать!

Сообщение amalrik » 02 сен 2014, 09:30

Shoroh30 писал(а):а я б только дебетовую выбрал. с кредитовой и не заметишь как будешь добираться до дна лимита, к тому же за это процент еще платить...


Еще как заметишь. В каждой смс при оплате напоминает остаток.
Процент не платить до 50 дней в льготном периоде.
А плюсов масса, уже говорили про бронирование гостиниц, авто в аренду, когда по сути используются деньги банка. Тот же возврат билетов - там ждать нужно до 30 дней.
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gromigor
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 20 авг 2013, 11:19
Откуда: Рязань
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Re: Кредитная или дебетовая? Какую карту выбрать!

Сообщение gromigor » 19 сен 2014, 12:15

кредитку можно взять как запасную, мало ли когда могут срочно понадобиться деньги и кредитка сможет выручить
Сделаем лучшим будущее уже сегодня
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Слово_мастера
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 18 окт 2014, 19:25

Re: Кредитная или дебетовая? Какую карту выбрать!

Сообщение Слово_мастера » 01 ноя 2014, 17:05

Если не собираетесь пользоваться заемными средствами, то, как уже выше сказали, лучше взять дебетовую карту. Намного ниже вероятность остаться должным банку. :)
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Denata
Гость RZN.info
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 08 мар 2015, 14:42

Re: Кредитная или дебетовая? Какую карту выбрать!

Сообщение Denata » 14 мар 2015, 21:26

Хочу заметить, что дебетная обычно стоит денег, кредитную же дают бесплатно! )) Но и снимать деньги с дебетной обычно бесплатно, а с кредитной - з дополнительным процентом
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salabus
Знаток RZN.info
Сообщения: 8415
Зарегистрирован: 22 сен 2007, 01:31
Откуда: Рязань

Re: Кредитная или дебетовая? Какую карту выбрать!

Сообщение salabus » 15 мар 2015, 13:58

Denata, обширность Ваших познаний в области БК просто поражают. Предложение специально для Вас: можете начинать рекламировать то, за чем Вы сюда пришли, прямо сейчас, не набивая еще десяток таких же емких, содержательных и интересных сообщений.
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Серго
Гость RZN.info
Сообщения: 138
Зарегистрирован: 26 сен 2012, 10:21

Re: Кредитная или дебетовая? Какую карту выбрать!

Сообщение Серго » 16 июл 2015, 12:35

Taira писал(а):Всем привет! Форумчане, подскажите, пожалуйста: хочу взять банковскую карту. Есть кредитные и дебетовые, в чем отличия между ними? И какие тонкости при оформлении?


Берите дебетовую и чтоб годовое обслуживание было нулевое. А в каком банке тут уже смотрите под ваши нужды.
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кулик
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 23:50

Re: Кредитная или дебетовая? Какую карту выбрать!

Сообщение кулик » 06 мар 2016, 14:17

я б выбрала дебетовую...
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Sveta_Syper
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 16 мар 2016, 18:45

Re: Кредитная или дебетовая? Какую карту выбрать!

Сообщение Sveta_Syper » 16 мар 2016, 19:00

Можно оформить и дебетовую и кредитную карты. При этом кредитку использовать в крайних случаях и с умом :D
получу права. куплю танк. и заеду по нескольким адресам.так.чисто поздороваться
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Evgeny4747
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 06 июл 2015, 13:31

Re: Кредитная или дебетовая? Какую карту выбрать!

Сообщение Evgeny4747 » 19 мар 2016, 00:09

Sveta_Syper писал(а):Можно оформить и дебетовую и кредитную карты. При этом кредитку использовать в крайних случаях и с умом :D


При необходимости, я бы сказал. Многие мои знакомые по незнанию вгоняют её в беспросветный долг, снимают наличку и потом кричат, что их обманули. Если стоит вопрос о покупке какой-то техники, которую не смогу потянуть зарплатой - оформляю кредитку на 200 льготных дней и постепенно погашаю.
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24091
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Кредитная или дебетовая? Какую карту выбрать!

Сообщение ФрекенСнорк » 29 мар 2016, 19:18

ну таки шо я снова имею сказть...
время от времени сталкиваюсь с необходимостью перевести на карту Сбера некоторую сумму денег- оплата СП, в основном. так как своей карты нет, иду в Сбер к операционисту. и вот в очередной раз при оплате барышня говорит- а давайте мы вам оформим социальную карту, она бесплатная и трали-вали пассатижи. точно бесплатная? точно. ладно, заполнила заявление и обратила внимание о том, что подключается тариф экономный -уточняю, что за тариф- это оповещение, это БЕСПЛАТНО!
сегодня пришла за картой, и при активации мне другая барышня подключает ПОЛНЫЙ тариф. это что еще за ерундень? спрашиваю. но вы же хотели платить Сберонлайн, а тут два месяца бесплатно...не-не, не надо онлайн, лучше так приду- рядом с домом несколько терминалов Сбера, дойти- делов на рыбью ногу.
но ведь каковы, а? :) глаз да глаз нужон!
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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surgktov
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 20 апр 2016, 12:30

Re: Кредитная или дебетовая? Какую карту выбрать!

Сообщение surgktov » 21 апр 2016, 12:19

только не тинькофф
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6490
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Кредитная или дебетовая? Какую карту выбрать!

Сообщение ivanes » 02 май 2016, 13:26

ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Я Вас считал подкованной в банковской системе. У меня подобная карта. Мне выдают ежемесячно 20 паролей для входа в Сбонлайн. Не пользуюсь платежами с карты. Комиссия 1 % от суммы,но не менее 20 руб. Зря шлют пароли.
Оплачиваю ЖКХ-платежи через соцкарту в банке Москва. Значительно меньшая комиссия.
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24091
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Кредитная или дебетовая? Какую карту выбрать!

Сообщение ФрекенСнорк » 02 май 2016, 15:59

ivanes писал(а):ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Я Вас считал подкованной в банковской системе. У меня подобная карта. Мне выдают ежемесячно 20 паролей для входа в Сбонлайн. Не пользуюсь платежами с карты. Комиссия 1 % от суммы,но не менее 20 руб. Зря шлют пароли.
Оплачиваю ЖКХ-платежи через соцкарту в банке Москва. Значительно меньшая комиссия.

вы ошибались. :D
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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LitvinA
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 05 окт 2016, 16:48

Re: Кредитная или дебетовая? Какую карту выбрать!

Сообщение LitvinA » 13 окт 2016, 15:19

Shoroh30 писал(а):а я б только дебетовую выбрал. с кредитовой и не заметишь как будешь добираться до дна лимита, к тому же за это процент еще платить...

По кредитной процент платишь только если не укладываешься в льготный период. А так это довольно выгодный банковский продукт. Я бы сказала выгодный больше для банка, нежели для потребителя. :D
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MILAh
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 13 июл 2017, 01:55

Re: Кредитная или дебетовая? Какую карту выбрать!

Сообщение MILAh » 12 янв 2018, 20:07

ээм кредитка и дебитка для разных целей ведь?)) да и на дебитках не лежат деньги, выданные банком) Про кредитные не расскажу, не пользуюсь, а по выбору среди последних мне нравятся дебетовые карты Росбанка) пользуюсь Сверхкартой с 7% кб. Правда ради такого удовольствия приходятся поддерживать ежемесячный баланс в виде трехмесячной зп, но это ничего. Свои ништяки капают))
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Gera111
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 08 сен 2013, 20:46

Re: Кредитная или дебетовая? Какую карту выбрать!

Сообщение Gera111 » 17 мар 2018, 16:25

Никакую не советую, кредит это зло.
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Anatup
Гость RZN.info
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 09 апр 2010, 01:23
Откуда: Рязань
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Re: Кредитная или дебетовая? Какую карту выбрать!

Сообщение Anatup » Вчера, 23:26

Да чего тут гадать. Во-первых карты разные по своему предназначению, а во-вторых можно же глянуть условия получения тех или иных карт в том или ином банке и дальше уже заказывать себе. Тут http://infinance.biz, кстати, удобный сервис, который поможет сравнивать все условия в разных банках на данный момент, не бегая по сайтам разных банков.
Если я работаю по 14 часов в день и 7 дней в неделю, то мне определенно начинает везти.
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