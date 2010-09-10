Сообщение ФрекенСнорк » 29 мар 2016, 19:18

ну таки шо я снова имею сказть...время от времени сталкиваюсь с необходимостью перевести на карту Сбера некоторую сумму денег- оплата СП, в основном. так как своей карты нет, иду в Сбер к операционисту. и вот в очередной раз при оплате барышня говорит- а давайте мы вам оформим социальную карту, она бесплатная и трали-вали пассатижи. точно бесплатная? точно. ладно, заполнила заявление и обратила внимание о том, что подключается тариф экономный -уточняю, что за тариф- это оповещение, это БЕСПЛАТНО!сегодня пришла за картой, и при активации мне другая барышня подключает ПОЛНЫЙ тариф. это что еще за ерундень? спрашиваю. но вы же хотели платить Сберонлайн, а тут два месяца бесплатно...не-не, не надо онлайн, лучше так приду- рядом с домом несколько терминалов Сбера, дойти- делов на рыбью ногу.но ведь каковы, а?глаз да глаз нужон!