Кредитная или дебетовая? Какую карту выбрать!
Обсуждаем работу банков в Рязани. Помогаем выбирать вклады и кредиты. Ипотека и автокредиты.
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Re: Кредитная или дебетовая? Какую карту выбрать!
Привет лично я пользуюсь дебитовой картой и для меня лично это очень удобно.
Re: Кредитная или дебетовая? Какую карту выбрать!
А я все же за кредитную, что бы всегда иметь под рукой запас средств. Правда я еще студент, но иногда то же нужны деньги по зарез. Правда хорошо что есть вот такой вариант https://hold-credit.com/mikrozajmy/qiwi ... -studentam получение небольших средств в кредит. Пару раз этот вариант меня довольно неплохо выручал. Так что как говориться безвыходных положений не бывает.
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