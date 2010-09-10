Кредитная или дебетовая? Какую карту выбрать!

Обсуждаем работу банков в Рязани. Помогаем выбирать вклады и кредиты. Ипотека и автокредиты.

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inna8585v
Гость RZN.info
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 31 май 2018, 08:53

Re: Кредитная или дебетовая? Какую карту выбрать!

Сообщение inna8585v » 24 сен 2018, 14:40

Привет лично я пользуюсь дебитовой картой и для меня лично это очень удобно.
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щукин
Гость RZN.info
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 09 сен 2017, 16:16

Re: Кредитная или дебетовая? Какую карту выбрать!

Сообщение щукин » 03 ноя 2018, 19:36

А я все же за кредитную, что бы всегда иметь под рукой запас средств. Правда я еще студент, но иногда то же нужны деньги по зарез. Правда хорошо что есть вот такой вариант https://hold-credit.com/mikrozajmy/qiwi ... -studentam получение небольших средств в кредит. Пару раз этот вариант меня довольно неплохо выручал. Так что как говориться безвыходных положений не бывает.
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Надежда 79
Гость RZN.info
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00

Re: Кредитная или дебетовая? Какую карту выбрать!

Сообщение Надежда 79 » Сегодня, 12:17

а в чем вообще состоит преимущество дебетовой карты и у какого банка лучше всего ее оформлять?
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typical_ryazanets
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 30 ноя 2016, 05:34

Re: Кредитная или дебетовая? Какую карту выбрать!

Сообщение typical_ryazanets » Сегодня, 12:18

я думаю, что у Тинькофф можно оформлять. по крайней мере, у меня с этим банком не было никаких проблем.
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