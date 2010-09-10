Кредитная или дебетовая? Какую карту выбрать!
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Re: Кредитная или дебетовая? Какую карту выбрать!
Привет лично я пользуюсь дебитовой картой и для меня лично это очень удобно.
Re: Кредитная или дебетовая? Какую карту выбрать!
А я все же за кредитную, что бы всегда иметь под рукой запас средств. Правда я еще студент, но иногда то же нужны деньги по зарез. Правда хорошо что есть вот такой вариант https://hold-credit.com/mikrozajmy/qiwi ... -studentam получение небольших средств в кредит. Пару раз этот вариант меня довольно неплохо выручал. Так что как говориться безвыходных положений не бывает.
- Надежда 79
- Гость RZN.info
- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00
Re: Кредитная или дебетовая? Какую карту выбрать!
а в чем вообще состоит преимущество дебетовой карты и у какого банка лучше всего ее оформлять?
- typical_ryazanets
- Гость RZN.info
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 30 ноя 2016, 05:34
Re: Кредитная или дебетовая? Какую карту выбрать!
я думаю, что у Тинькофф можно оформлять. по крайней мере, у меня с этим банком не было никаких проблем.
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