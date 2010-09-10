Кредитная или дебетовая? Какую карту выбрать!

Обсуждаем работу банков в Рязани. Помогаем выбирать вклады и кредиты. Ипотека и автокредиты.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Надежда 79
Гость RZN.info
Сообщения: 87
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00

Re: Кредитная или дебетовая? Какую карту выбрать!

Сообщение Надежда 79 » 19 ноя 2018, 12:17

а в чем вообще состоит преимущество дебетовой карты и у какого банка лучше всего ее оформлять?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
typical_ryazanets
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 30 ноя 2016, 05:34

Re: Кредитная или дебетовая? Какую карту выбрать!

Сообщение typical_ryazanets » 19 ноя 2018, 12:18

я думаю, что у Тинькофф можно оформлять. по крайней мере, у меня с этим банком не было никаких проблем.
Вернуться к началу
polpol
Гость RZN.info
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 18:02

Re: Кредитная или дебетовая? Какую карту выбрать!

Сообщение polpol » 50 минут назад

У меня и дебетовая карта и кредитная оформлены в Альфа банке. Плюс в том, что по дебетовой карте годовое обслуживание бесплатное, а кредитку при минимальном кредитном лимите, можно оформить не предоставляя сведений о работе и доходах (только паспорт). А через мобильное приложение Альфа банка (скачать можно здесь под ОС андроид) я оплачиваю покупки в интернет магазинах и коммунальные услуги, перевожу деньги с карты на карту и др.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Банковский форум»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя