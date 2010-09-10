Кредитная или дебетовая? Какую карту выбрать!
Обсуждаем работу банков в Рязани. Помогаем выбирать вклады и кредиты. Ипотека и автокредиты.
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- Надежда 79
- Гость RZN.info
- Сообщения: 87
- Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00
Re: Кредитная или дебетовая? Какую карту выбрать!
а в чем вообще состоит преимущество дебетовой карты и у какого банка лучше всего ее оформлять?
- typical_ryazanets
- Гость RZN.info
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 30 ноя 2016, 05:34
Re: Кредитная или дебетовая? Какую карту выбрать!
я думаю, что у Тинькофф можно оформлять. по крайней мере, у меня с этим банком не было никаких проблем.
Re: Кредитная или дебетовая? Какую карту выбрать!
У меня и дебетовая карта и кредитная оформлены в Альфа банке. Плюс в том, что по дебетовой карте годовое обслуживание бесплатное, а кредитку при минимальном кредитном лимите, можно оформить не предоставляя сведений о работе и доходах (только паспорт). А через мобильное приложение Альфа банка (скачать можно здесь под ОС андроид) я оплачиваю покупки в интернет магазинах и коммунальные услуги, перевожу деньги с карты на карту и др.
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