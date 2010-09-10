Антидождь!
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Re: Антидождь!
Недавано по телеку показывали, как заменить антидождь простым кондиционером для белья.
Был куплен за 61р. флакон кондиционера Вернель и залит один колпачок в бачок омывателя.
Еффект есть,правда не как у Аквапели.Для усиления эффекта добавил ещё два колпачка,- начали появляться небольшие разводы,как и предупреждали по телеку,но эффект усилился,к тому же разводы на скорости мгновенно пропадают. Личная рекомендация - найти кондиционер с приятным запахом (не нашел),т.к. в салоне нещадно пахнет свежевыстиранным бельём. как вариант,добавить какую-нибудь отдушку в бачок.
Был куплен за 61р. флакон кондиционера Вернель и залит один колпачок в бачок омывателя.
Еффект есть,правда не как у Аквапели.Для усиления эффекта добавил ещё два колпачка,- начали появляться небольшие разводы,как и предупреждали по телеку,но эффект усилился,к тому же разводы на скорости мгновенно пропадают. Личная рекомендация - найти кондиционер с приятным запахом (не нашел),т.к. в салоне нещадно пахнет свежевыстиранным бельём. как вариант,добавить какую-нибудь отдушку в бачок.
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