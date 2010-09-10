Антидождь!

Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 444
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Антидождь!

Сообщение listen10 » 23 сен 2016, 09:15

Недавано по телеку показывали, как заменить антидождь простым кондиционером для белья.
Был куплен за 61р. флакон кондиционера Вернель и залит один колпачок в бачок омывателя.
Еффект есть,правда не как у Аквапели.Для усиления эффекта добавил ещё два колпачка,- начали появляться небольшие разводы,как и предупреждали по телеку,но эффект усилился,к тому же разводы на скорости мгновенно пропадают. Личная рекомендация - найти кондиционер с приятным запахом (не нашел),т.к. в салоне нещадно пахнет свежевыстиранным бельём. как вариант,добавить какую-нибудь отдушку в бачок.
Вернуться к началу
Axcefova
Гость RZN.info
Сообщения: 23
Зарегистрирован: Сегодня, 10:48

Дешевая виагра! Удиви свою девушку выносливостью в постели!

Сообщение Axcefova » Сегодня, 11:32

Дешевая виагра! Порази свою девушку выносливостью в постели!
Цены от 75руб. за таблетку - http://joyson.ru/?wmid=501

продам сиалис
если ослабла эрекция
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Автомобили и эксплуатация»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей