Антидождь!
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Re: Антидождь!
Недавано по телеку показывали, как заменить антидождь простым кондиционером для белья.
Был куплен за 61р. флакон кондиционера Вернель и залит один колпачок в бачок омывателя.
Еффект есть,правда не как у Аквапели.Для усиления эффекта добавил ещё два колпачка,- начали появляться небольшие разводы,как и предупреждали по телеку,но эффект усилился,к тому же разводы на скорости мгновенно пропадают. Личная рекомендация - найти кондиционер с приятным запахом (не нашел),т.к. в салоне нещадно пахнет свежевыстиранным бельём. как вариант,добавить какую-нибудь отдушку в бачок.
Был куплен за 61р. флакон кондиционера Вернель и залит один колпачок в бачок омывателя.
Еффект есть,правда не как у Аквапели.Для усиления эффекта добавил ещё два колпачка,- начали появляться небольшие разводы,как и предупреждали по телеку,но эффект усилился,к тому же разводы на скорости мгновенно пропадают. Личная рекомендация - найти кондиционер с приятным запахом (не нашел),т.к. в салоне нещадно пахнет свежевыстиранным бельём. как вариант,добавить какую-нибудь отдушку в бачок.
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Банку присвоены высокие рейтинги агентств Fitch и Moody's. Сегодня СКБ-Банк – в пятерке крупнейших региональных банков России.
Условия получения кредита наличными в СКБ-Банк:
Сумма кредита - от 51 000 до 1 300 000 руб.
Срок кредитования - до 60 мес.
Процентная ставка - от 15,9%
Обеспечение - не требуется
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Требования к заемщикам:
Возраст - от 23 до 70 лет
Стаж работы на последнем месте работы - не менее 3 месяцев
Гражданство РФ
Регистрация и фактическое проживание на территории РФ
Заполнить заявку
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