Сообщение listen10 » 23 сен 2016, 09:15

Недавано по телеку показывали, как заменить антидождь простым кондиционером для белья.

Был куплен за 61р. флакон кондиционера Вернель и залит один колпачок в бачок омывателя.

Еффект есть,правда не как у Аквапели.Для усиления эффекта добавил ещё два колпачка,- начали появляться небольшие разводы,как и предупреждали по телеку,но эффект усилился,к тому же разводы на скорости мгновенно пропадают. Личная рекомендация - найти кондиционер с приятным запахом (не нашел),т.к. в салоне нещадно пахнет свежевыстиранным бельём. как вариант,добавить какую-нибудь отдушку в бачок.