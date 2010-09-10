Антидождь!

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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 446
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Антидождь!

Сообщение listen10 » 23 сен 2016, 09:15

Недавано по телеку показывали, как заменить антидождь простым кондиционером для белья.
Был куплен за 61р. флакон кондиционера Вернель и залит один колпачок в бачок омывателя.
Еффект есть,правда не как у Аквапели.Для усиления эффекта добавил ещё два колпачка,- начали появляться небольшие разводы,как и предупреждали по телеку,но эффект усилился,к тому же разводы на скорости мгновенно пропадают. Личная рекомендация - найти кондиционер с приятным запахом (не нашел),т.к. в салоне нещадно пахнет свежевыстиранным бельём. как вариант,добавить какую-нибудь отдушку в бачок.
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JuristRobre
Гость RZN.info
Сообщения: 23
Зарегистрирован: Сегодня, 14:38

Кредиты малому, среднему бизнесу и частным лицам без обеспечения!

Сообщение JuristRobre » 29 минут назад

СКБ-Банк – один из крупнейших региональных российских банков, ровесник банковской системы современной России.

Банку присвоены высокие рейтинги агентств Fitch и Moody's. Сегодня СКБ-Банк – в пятерке крупнейших региональных банков России.

Условия получения кредита наличными в СКБ-Банк:

Сумма кредита - от 51 000 до 1 300 000 руб.

Срок кредитования - до 60 мес.

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Обеспечение - не требуется

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Требования к заемщикам:

Возраст - от 23 до 70 лет
Стаж работы на последнем месте работы - не менее 3 месяцев
Гражданство РФ
Регистрация и фактическое проживание на территории РФ

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JuristRobre
Гость RZN.info
Сообщения: 23
Зарегистрирован: Сегодня, 14:38

Кредиты малому, среднему бизнесу и частным лицам без обеспечения!

Сообщение JuristRobre » 24 минуты назад

СКБ-Банк – один из крупнейших региональных российских банков, ровесник банковской системы современной России.

Банку присвоены высокие рейтинги агентств Fitch и Moody's. Сегодня СКБ-Банк – в пятерке крупнейших региональных банков России.

Условия получения кредита наличными в СКБ-Банк:

Сумма кредита - от 51 000 до 1 300 000 руб.

Срок кредитования - до 60 мес.

Процентная ставка - от 15,9%

Обеспечение - не требуется

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Требования к заемщикам:

Возраст - от 23 до 70 лет
Стаж работы на последнем месте работы - не менее 3 месяцев
Гражданство РФ
Регистрация и фактическое проживание на территории РФ

Заполнить заявку

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