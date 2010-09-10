Школа на готова к 1 сентября, как быть? Кому жалиться?
Обсуждение сферы образования нашего города.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
10 сообщений • Страница 1 из 1
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 31 авг 2012, 13:52
Школа на готова к 1 сентября, как быть? Кому жалиться?
В общем у нас в Спас-Клепиках получился неприятный фокус : деньги на ремонт школы вроде бы как выделили, но ремонт школы отстаёт от графика очень сильно. Первого сентября нам точно не светит в своей школе, грозятся к 3 сентября её принять комиссией, но верится в это с трудом. На вид отставание от графика на две недели-месяц. Боимся, что насильно загонят в свежепокрашенную школу и у детей будут обмороки. К тому же прямо в классах пару месяцев жили (спали, готовили и т.д., потому как санузлы демотнированы) граждане южного приграничья, после которых надо делать капитальную санобработку. Педагоги сопротивляться давлению РОНО не могут по понятным причинам, т.е. придётся тупо прогуливать.
Дело срочное, но куда податься со своей бедой непонятно, т.к. по "официальным слухам" областное правительство в курсе неготовности школы, но дали команду школу заселять, так как по селектору Премьеру Медведеву доложено немного другое и "матч состоится при любой погоде". Об отношении к коллективным обращениям министра образования области мы всё поняли по прошлогодней писанине когда пытались предотвратить закрытие школы № 2. Как всегда получим "ответ из ЖЭКа".
Писать письма дело бесполезное - сами знаете сроки рассмотрения, а учиться уже надо через 3 дня начинать. До прессы нам не дотянуться. Повесил я фоторепортаж на "репортере" RZN.info, но он уже второй день на модерации и когда станет доступен непонятно, т.е. тоже медленно действующее средство. В общем куда по электронке не ткнись - то одна модерация и модерирование: "Ждите ответа, ждите ответа, ждите ответа..."
У кого есть возможность, может поможете запустить эту беду ссылкой в какой нибудь Твиттер или Фэйсбук...? Сам я там не бываю и пользоваться не умею.
Это не "утка" или желание кому-то насолить. Есть фотографии свежести вчера-сегодня:
ссылыка на альбом
http://photo.qip.ru/users/kulinushkin.ivan/4123558/
несколько "говорящих" фотографий
Дело срочное, но куда податься со своей бедой непонятно, т.к. по "официальным слухам" областное правительство в курсе неготовности школы, но дали команду школу заселять, так как по селектору Премьеру Медведеву доложено немного другое и "матч состоится при любой погоде". Об отношении к коллективным обращениям министра образования области мы всё поняли по прошлогодней писанине когда пытались предотвратить закрытие школы № 2. Как всегда получим "ответ из ЖЭКа".
Писать письма дело бесполезное - сами знаете сроки рассмотрения, а учиться уже надо через 3 дня начинать. До прессы нам не дотянуться. Повесил я фоторепортаж на "репортере" RZN.info, но он уже второй день на модерации и когда станет доступен непонятно, т.е. тоже медленно действующее средство. В общем куда по электронке не ткнись - то одна модерация и модерирование: "Ждите ответа, ждите ответа, ждите ответа..."
У кого есть возможность, может поможете запустить эту беду ссылкой в какой нибудь Твиттер или Фэйсбук...? Сам я там не бываю и пользоваться не умею.
Это не "утка" или желание кому-то насолить. Есть фотографии свежести вчера-сегодня:
ссылыка на альбом
http://photo.qip.ru/users/kulinushkin.ivan/4123558/
несколько "говорящих" фотографий
Re: Школа на готова к 1 сентября, как быть? Кому жалиться?
Я в свое время красил парты в одной рязанской школе. Родители сбросились,купили краски.Кисти малярные купил каждый родитель. Каждый родитель после работы покрасил парту своего чада. Женщины оттирали ржавь с умывальников и унитазов. Соляной кислотой.Тогда в 60-е моющих средств не было. Но раствор солянки был. Сами подготовили класс к учебному году.
Даже два зам. директора крупных предприятий красили парты. Могли прислать маляров-профессионалов.
Даже два зам. директора крупных предприятий красили парты. Могли прислать маляров-профессионалов.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 31 авг 2012, 13:52
Re: Школа на готова к 1 сентября, как быть? Кому жалиться?
Вчера ситуация резко наладилась. Ремонт конечно не закончен, но хотя бы разрешили пожить в старой школе.
http://xn--80afgmqdietil.xn--p1ai/munob ... propid=591
http://xn--80afgmqdietil.xn--p1ai/munob ... propid=591
Re: Школа на готова к 1 сентября, как быть? Кому жалиться?
Родители у учеников есть? Помогите ремонтникам. Каждая рука при ремонте на вес золота.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 31 авг 2012, 13:52
Re: Школа на готова к 1 сентября, как быть? Кому жалиться?
nikols писал(а):Родители у учеников есть? Помогите ремонтникам. Каждая рука при ремонте на вес золота.
Во-во, руки наши, а золото - подрядчику
Re: Школа на готова к 1 сентября, как быть? Кому жалиться?
Тогда жалуйтесь на форуме,поститесь.Но деньги подрядчик получит через две недели,а может через месяц.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 86
- Зарегистрирован: 28 янв 2012, 01:37
- Откуда: Приокский
Re: Школа на готова к 1 сентября, как быть? Кому жалиться?
В Мосолове (Шиловский р-он) в прошлом году школу приняли с текущей крышей, трескающимися стенами. Один учитель ездил в Рязань жаловаться, но ему там сказали: хочешь работать - помалкивай!... Кто-то из детей даже руку ломал, подскользнувшись в луже, набежавшей с потолка.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 86
- Зарегистрирован: 28 янв 2012, 01:37
- Откуда: Приокский
Re: Школа на готова к 1 сентября, как быть? Кому жалиться?
И как сообщают местные, школа в этом году всё в том же состоянии...
Re: Школа на готова к 1 сентября, как быть? Кому жалиться?
nikols писал(а):Тогда жалуйтесь на форуме,поститесь.Но деньги подрядчик получит через две недели,а может через месяц.
Можно еще предложить родителям скинуться деньгами, помочь подрядчику так сказать материально.
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
Re: Школа на готова к 1 сентября, как быть? Кому жалиться?
Сейчас сын ходит в третий класс, я не всегда успеваю сделать с ним домашнее задание. Как можно его перепроверять чтобы оценки оставались хорошими?
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