Сообщение Иван_Кулинушкин » 31 авг 2012, 14:40

может поможете запустить эту беду ссылкой в какой нибудь Твиттер или Фэйсбук...?

В общем у нас в Спас-Клепиках получился неприятный фокус : деньги на ремонт школы вроде бы как выделили, но ремонт школы отстаёт от графика очень сильно. Первого сентября нам точно не светит в своей школе, грозятся к 3 сентября её принять комиссией, но верится в это с трудом. На вид отставание от графика на две недели-месяц. Боимся, что насильно загонят в свежепокрашенную школу и у детей будут обмороки. К тому же прямо в классах пару месяцев жили (спали, готовили и т.д., потому как санузлы демотнированы) граждане южного приграничья, после которых надо делать капитальную санобработку. Педагоги сопротивляться давлению РОНО не могут по понятным причинам, т.е. придётся тупо прогуливать.Дело срочное, но куда податься со своей бедой непонятно, т.к. по "официальным слухам" областное правительство в курсе неготовности школы, но дали команду школу заселять, так как по селектору Премьеру Медведеву доложено немного другое и "матч состоится при любой погоде". Об отношении к коллективным обращениям министра образования области мы всё поняли по прошлогодней писанине когда пытались предотвратить закрытие школы № 2. Как всегда получим "ответ из ЖЭКа".Писать письма дело бесполезное - сами знаете сроки рассмотрения, а учиться уже надо через 3 дня начинать. До прессы нам не дотянуться. Повесил я фоторепортаж на "репортере" RZN.info, но он уже второй день на модерации и когда станет доступен непонятно, т.е. тоже медленно действующее средство. В общем куда по электронке не ткнись - то одна модерация и модерирование: "Ждите ответа, ждите ответа, ждите ответа..."У кого есть возможность,Сам я там не бываю и пользоваться не умею.Это не "утка" или желание кому-то насолить. Есть фотографии свежести вчера-сегодня:ссылыка на альбомнесколько "говорящих" фотографий