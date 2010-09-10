Сообщение Walerywish » 22 авг 2016, 20:33

Попал в ДТП, виновник скрылся. Шансов, что его привлекут немного. Как я понимаю с моим ОСАГО придется мне самостоятельно оплачивать ремонт.

Но, все-таки, хоть надежда и слабая, вдруг найдут...

Вопрос - если я хочу начать делать ремонт, мне до этого необходимо сделать независимую экспертизу ущерба, чтобы потом можно было это предъявить страховой? Вправе ли я выбрать сам такую контору или только по указанию страховой?

http://osteomed.su/