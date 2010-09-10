ДТП виновник скрылся
Обсуждения аварий, нововведений и пр., утрачивающего актуальность сравнительно быстро
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Re: ДТП виновник скрылся
Если я все правильно понимаю, и столкновения с опелем не было - тогда без вариантов. Нефиг уворачиваться! Он виноват - его и бить надо было. А теперь виноват тот, кто уворачивался.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 10 авг 2013, 17:11
Re: ДТП виновник скрылся
Если я все правильно понимаю, и столкновения с опелем не было - тогда без вариантов. Нефиг уворачиваться! Он виноват - его и бить надо было. А теперь виноват тот, кто уворачивался.
Столкновение было-данный факт зафиксирован.
Столкновение было-данный факт зафиксирован.
Re: ДТП виновник скрылся
А видео с веб-камер http://www.rzn.info/webcams/ у энлинка нигде не сохраняется? Если опель ехал с московского, то он должен был туда попасть.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 10 авг 2013, 17:11
Re: ДТП виновник скрылся
Все камеры ЭнЛинка работают только Онлайн. Камеры ТД "Барс" и Пенсионного фонда не захватывают центральную дорогу.
Цвет Опеля редкий - бирюзовый. Может кто-нибудь во дворах, гаражах или автостоянках увидит Опель Зафира с битой левой стороной просьба сообщить 8/910/506-01-66.
Цвет Опеля редкий - бирюзовый. Может кто-нибудь во дворах, гаражах или автостоянках увидит Опель Зафира с битой левой стороной просьба сообщить 8/910/506-01-66.
Re: ДТП виновник скрылся
Номер (хоть кусочек) вообще не запомнил никто?
Re: ДТП виновник скрылся
http://avto-nomer.ru/nomer2639192 не этот? Единственный более менее похожий по цвету опель на автономере
Re: ДТП виновник скрылся
В любом случае надо пробивать (разумеется - искать знакомых с базой; как поступит следователь/дознаватель - уже известно) и выискивать его с целью посмотреть. Хотя - не думаю, что второй раз попадется такой... ("изумных"), который будет ездить с повреждениями, полученными таким образом.
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2435
- Зарегистрирован: 12 июн 2006, 11:07
- Откуда: 3держинка, авенида МОгэс
Re: ДТП виновник скрылся
а как же он поступит ?salabus писал(а): как поступит следователь/дознаватель - уже известно
Re: ДТП виновник скрылся
Во хитробот! Банить!
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: ДТП виновник скрылся
UNCLE1911 писал(а):Во хитробот! Банить!
Это глупобот. Еще один в в онлайн играх про самолеты. Интересно, на что расчет? Или они так над модераторами посмеиваются?
То ли цветов и музыки хочется, то ли зарезать кого-то. (с)
Re: ДТП виновник скрылся
Типично, скажем так
- andreyko76
- Гость RZN.info
- Сообщения: 189
- Зарегистрирован: 06 ноя 2010, 22:30
Re: ДТП виновник скрылся
Приветствую Вас дамы и господа, сегодня со мной произошла новогодняя неприятность, один новогодний подонок на тёмном Фольксвагене, судя по задней части с круглыми фонарями, "пассат" или "джетта" протаранил моему авто левый бок своим левым боком и благополучно, не сбавляя скорости , ретировался с места ДТП. Убедительная просьба, если кто-нибудь увидит тёмный (скорее всего чёрный ) Фольц с разбитой левой стороной, скиньте номерок в личку, буду очень признателен. Спасибо за внимание
Всему своё время.
Re: ДТП виновник скрылся
и есть же такие люди... как так!? не понимаю... а вдруг на месте потерпевшего родственник будет или ребенок... с каждым такое может случиться, никто не застрахован от ДТП. хорошо что сейчас появился благотворительный фонд "Святой Христофор", который помогает таким потерпевшим.
Re: ДТП виновник скрылся
Просто не верится
Re: ДТП виновник скрылся
Это за поимку виновника ДТП? Мало!
Вообще оборзел!!!
Вообще оборзел!!!
Re: ДТП виновник скрылся
Привет, друзья! Долго молчал я, но надо было, вот только закончилось следствие. Итог-АМНИСТИЯ, ноги ей в руки!
Даже прав не лишили, извинений никаких! Нужен адвокат при дтп! Оплачу как надо! Только -опытный! Разводил-не нужно! С уважением-Пух.
Даже прав не лишили, извинений никаких! Нужен адвокат при дтп! Оплачу как надо! Только -опытный! Разводил-не нужно! С уважением-Пух.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 22 авг 2016, 14:17
ДТП виновник скрылся
Попал в ДТП, виновник скрылся. Шансов, что его привлекут немного. Как я понимаю с моим ОСАГО придется мне самостоятельно оплачивать ремонт.
Но, все-таки, хоть надежда и слабая, вдруг найдут...
Вопрос - если я хочу начать делать ремонт, мне до этого необходимо сделать независимую экспертизу ущерба, чтобы потом можно было это предъявить страховой? Вправе ли я выбрать сам такую контору или только по указанию страховой?
Но, все-таки, хоть надежда и слабая, вдруг найдут...
Вопрос - если я хочу начать делать ремонт, мне до этого необходимо сделать независимую экспертизу ущерба, чтобы потом можно было это предъявить страховой? Вправе ли я выбрать сам такую контору или только по указанию страховой?
http://osteomed.su/
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 30 ноя 2016, 17:29
Re: ДТП виновник скрылся
Да, по ущербу здоровью Вы в Российский союз автостраховщиков можете смело обращаться. В Законе 40-ФЗ по осаго http://www.inguru.ru/osago написано: Компенсационная выплата в счет возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью потерпевшего, осуществляется в случаях, если страховая выплата по обязательному страхованию не может быть осуществлена вследствие:
а) введения в отношении страховщика в соответствии с законодательством Российской Федерации процедур, применяемых в деле о банкротстве;
(пп. "а" в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 223-ФЗ)
б) отзыва у страховщика лицензии на осуществление страховой деятельности;
в) неизвестности лица, ответственного за причиненный потерпевшему вред;
Это как раз Ваш вариант. Можете Сами, можете через юристов.
Почитайте в законе :Статья 19. Осуществление компенсационных выплат
а) введения в отношении страховщика в соответствии с законодательством Российской Федерации процедур, применяемых в деле о банкротстве;
(пп. "а" в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 223-ФЗ)
б) отзыва у страховщика лицензии на осуществление страховой деятельности;
в) неизвестности лица, ответственного за причиненный потерпевшему вред;
Это как раз Ваш вариант. Можете Сами, можете через юристов.
Почитайте в законе :Статья 19. Осуществление компенсационных выплат
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 82
- Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
- Откуда: Russia
- Контактная информация:
ДТП виновник скрылся
Добрый вечер Подскажите пожалуйста по порядку действий. ДТП, стукнули стоящую машину, виновник скрылся. Есть свидетели и номер машины виновника. Вызвали полицию, составили протокол. Что делать дальше? ждать когда разыщут виновника? идти в ГИБДД с протоколом? Справок о ДТП они вроде уже не выписывают.Сразу делать независимую экспертизу для следствия? В страховую когда обращаться? когда найдут виновника? Страховка ОСАГО.
P.S. ремонт промышленной электроники https://prom-electric.ru/
P.S. ремонт промышленной электроники https://prom-electric.ru/
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