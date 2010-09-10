Сообщение ВРУНГЕЛЬ » 03 сен 2015, 22:13

Объясняю, камеры ставят, сотрудников сокращают, уже как года 3 я уезжаю в 4 утра, за последние 2 года в это время можно кататься хоть пьяным, хоть обкуренным, ДПС- ков за все время видел 4 раза, 2 раза меня тормозили и то за грязный номер. А раз нет ДПС-ков, залепил номера и гоняй. А вот 3 года назад, дежурило их много... пока до выезда из Рязани доезжал на 3 патруля натыкался

Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!

Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...