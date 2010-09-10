На Северной окружной камеры

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salabus
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 8418
Зарегистрирован: 22 сен 2007, 01:31
Откуда: Рязань

Re: На Северной окружной камеры

Сообщение salabus » 03 сен 2015, 03:00

Прикольно будет, если в Дубровичах настоящую повесят. Впрочем - кажется, все и так уверены, что она настоящая...
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sva
Пользователь RZN.info
Сообщения: 773
Зарегистрирован: 23 ноя 2009, 12:40

Re: На Северной окружной камеры

Сообщение sva » 03 сен 2015, 15:13

Vredtech писал(а):А что все так боятся этих камер?

Потому что если раньше за нарушения ничего не было, то теперь будут наказывать рублём.
Я например не только не боюсь, но и поддерживаю массовую установку камер.
Даже если господа всегда отмажутся, то хоть чернь борзеть не будет. Опасно стало в городе, особенно в темное время.
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ВРУНГЕЛЬ
Пользователь RZN.info
Сообщения: 624
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 22:43
Откуда: Из Рязани

Re: На Северной окружной камеры

Сообщение ВРУНГЕЛЬ » 03 сен 2015, 22:13

Объясняю, камеры ставят, сотрудников сокращают, уже как года 3 я уезжаю в 4 утра, за последние 2 года в это время можно кататься хоть пьяным, хоть обкуренным, ДПС- ков за все время видел 4 раза, 2 раза меня тормозили и то за грязный номер. А раз нет ДПС-ков, залепил номера и гоняй. А вот 3 года назад, дежурило их много... пока до выезда из Рязани доезжал на 3 патруля натыкался
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
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koten
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1351
Зарегистрирован: 18 дек 2005, 12:43

Re: На Северной окружной камеры

Сообщение koten » 16 сен 2015, 17:03

Если кто еще не в курсе, то на северном обходе повесили 4 "Кордона" - 1 На въезеде в канищево (он уже давно висит), 1 - перед разводным мостом, как к глобусу ехать, и 2 в районе моста через солотчинское шоссе. Все они палят в оба направления - т.е. и в хвост и в лоб.
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3428
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Vredtech

Re: На Северной окружной камеры

Сообщение Vredtech » 17 сен 2015, 23:01

sva писал(а):
Vredtech писал(а):А что все так боятся этих камер?

Потому что если раньше за нарушения ничего не было, то теперь будут наказывать рублём.


А нельзя не нарушать?
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Avrely
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 24 янв 2010, 22:24

Re: На Северной окружной камеры

Сообщение Avrely » 18 сен 2015, 00:18

Vredtech писал(а):А нельзя не нарушать?

:D
https://youtu.be/airw-soPM6o
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11146
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: На Северной окружной камеры

Сообщение UNCLE1911 » 30 сен 2015, 11:42

Юрист доказал, что штрафы с передвижных камер можно не платить.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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ВРУНГЕЛЬ
Пользователь RZN.info
Сообщения: 624
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 22:43
Откуда: Из Рязани

Re: На Северной окружной камеры

Сообщение ВРУНГЕЛЬ » 05 ноя 2015, 22:34

По М5 в Москву стали появлятся новые камеры Автодории, так что внимательней
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
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ВРУНГЕЛЬ
Пользователь RZN.info
Сообщения: 624
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 22:43
Откуда: Из Рязани

Re: На Северной окружной камеры

Сообщение ВРУНГЕЛЬ » 05 ноя 2015, 22:36

koten писал(а):Если кто еще не в курсе, то на северном обходе повесили 4 "Кордона" - 1 На въезеде в канищево (он уже давно висит), 1 - перед разводным мостом, как к глобусу ехать, и 2 в районе моста через солотчинское шоссе. Все они палят в оба направления - т.е. и в хвост и в лоб.


Я кстати что-то никак в толк не возьму, у меня детектор на эти картоки срабатывает то в Х диапазоне то в К, то в ультра К.
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
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koten
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1351
Зарегистрирован: 18 дек 2005, 12:43

Re: На Северной окружной камеры

Сообщение koten » 16 ноя 2015, 11:45

ВРУНГЕЛЬ писал(а):
koten писал(а):Если кто еще не в курсе, то на северном обходе повесили 4 "Кордона" - 1 На въезеде в канищево (он уже давно висит), 1 - перед разводным мостом, как к глобусу ехать, и 2 в районе моста через солотчинское шоссе. Все они палят в оба направления - т.е. и в хвост и в лоб.


Я кстати что-то никак в толк не возьму, у меня детектор на эти картоки срабатывает то в Х диапазоне то в К, то в ультра К.

Детектор "Шоми"? У них болячка такая - путать диапазоны.
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GenaPn
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 13 апр 2017, 15:15

На Северной окружной камеры

Сообщение GenaPn » 16 апр 2017, 15:23

народная молва гласит, что камеры работают в тестовом режиме, пока только присылают предупреждение, а через месяц будут штрафы слать... Кто проверит?
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5754
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: На Северной окружной камеры

Сообщение ivanes » 17 апр 2017, 11:52

Ночью 19 и 20 апреля СО будет закрыт. Мосту профилактику будут делать.
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Juristsot
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Сегодня, 16:37

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