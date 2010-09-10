На Северной окружной камеры
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Re: На Северной окружной камеры
Прикольно будет, если в Дубровичах настоящую повесят. Впрочем - кажется, все и так уверены, что она настоящая...
Re: На Северной окружной камеры
Vredtech писал(а):А что все так боятся этих камер?
Потому что если раньше за нарушения ничего не было, то теперь будут наказывать рублём.
Я например не только не боюсь, но и поддерживаю массовую установку камер.
Даже если господа всегда отмажутся, то хоть чернь борзеть не будет. Опасно стало в городе, особенно в темное время.
Re: На Северной окружной камеры
Объясняю, камеры ставят, сотрудников сокращают, уже как года 3 я уезжаю в 4 утра, за последние 2 года в это время можно кататься хоть пьяным, хоть обкуренным, ДПС- ков за все время видел 4 раза, 2 раза меня тормозили и то за грязный номер. А раз нет ДПС-ков, залепил номера и гоняй. А вот 3 года назад, дежурило их много... пока до выезда из Рязани доезжал на 3 патруля натыкался
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Re: На Северной окружной камеры
Если кто еще не в курсе, то на северном обходе повесили 4 "Кордона" - 1 На въезеде в канищево (он уже давно висит), 1 - перед разводным мостом, как к глобусу ехать, и 2 в районе моста через солотчинское шоссе. Все они палят в оба направления - т.е. и в хвост и в лоб.
- Vredtech
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Re: На Северной окружной камеры
sva писал(а):Vredtech писал(а):А что все так боятся этих камер?
Потому что если раньше за нарушения ничего не было, то теперь будут наказывать рублём.
А нельзя не нарушать?
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: На Северной окружной камеры
Vredtech писал(а):А нельзя не нарушать?
https://youtu.be/airw-soPM6o
Re: На Северной окружной камеры
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: На Северной окружной камеры
По М5 в Москву стали появлятся новые камеры Автодории, так что внимательней
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Re: На Северной окружной камеры
koten писал(а):Если кто еще не в курсе, то на северном обходе повесили 4 "Кордона" - 1 На въезеде в канищево (он уже давно висит), 1 - перед разводным мостом, как к глобусу ехать, и 2 в районе моста через солотчинское шоссе. Все они палят в оба направления - т.е. и в хвост и в лоб.
Я кстати что-то никак в толк не возьму, у меня детектор на эти картоки срабатывает то в Х диапазоне то в К, то в ультра К.
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Re: На Северной окружной камеры
ВРУНГЕЛЬ писал(а):koten писал(а):Если кто еще не в курсе, то на северном обходе повесили 4 "Кордона" - 1 На въезеде в канищево (он уже давно висит), 1 - перед разводным мостом, как к глобусу ехать, и 2 в районе моста через солотчинское шоссе. Все они палят в оба направления - т.е. и в хвост и в лоб.
Я кстати что-то никак в толк не возьму, у меня детектор на эти картоки срабатывает то в Х диапазоне то в К, то в ультра К.
Детектор "Шоми"? У них болячка такая - путать диапазоны.
На Северной окружной камеры
народная молва гласит, что камеры работают в тестовом режиме, пока только присылают предупреждение, а через месяц будут штрафы слать... Кто проверит?
Re: На Северной окружной камеры
Ночью 19 и 20 апреля СО будет закрыт. Мосту профилактику будут делать.
Re: На Северной окружной камеры
Уже который раз приходит штраф с камеры на "3км Северной окружной дороги". Где эта камера??
Те три, что на въезде в канищево, перед разводным мостом и чуть не доезжая Глобуса, я знаю, и они помечены знаками. Где тогда эта стоит?
Те три, что на въезде в канищево, перед разводным мостом и чуть не доезжая Глобуса, я знаю, и они помечены знаками. Где тогда эта стоит?
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