неправильно смонтирован дымоход в новостройке

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ТаВаНа
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 12 дек 2011, 13:45

неправильно смонтирован дымоход в новостройке

Сообщение ТаВаНа » 28 сен 2012, 15:08

Помогите, пожалуйста. Купили квартиру у физ лица в состоянии от строителя. Застройщик "Единство". После въезда поняли, что неправильно смонтирован дымоход. Дымоход находлится на гарантии, но застройщик отказывает на основании того, что квартира куплена не у них, а у физ лица.
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sellenna
Гость RZN.info
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 25 май 2015, 10:19

Re: неправильно смонтирован дымоход в новостройке

Сообщение sellenna » 21 июл 2015, 14:01

А вы не пробовали обратиться в какую-нибудь экспертную компанию, чтобы они провели экспертизу дымохода? Они бы выдали вам все необходимые документы, подтверждающие вашу правоту, а с ними уже можно и в суд подавать на застройщика. Одни мои знакомые обращались в (тут была рекламная ссылка) перед покупкой квартиры, тоже в новостройке брали, благо, с экспертизой все прошло нормально и никаких проблем не было выявлено. А дымоход это дело серьезное, этот вопрос нужно решать как можно быстрее.
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РусланКудрин
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 02 сен 2015, 13:23
Откуда: Рязань

Re: неправильно смонтирован дымоход в новостройке

Сообщение РусланКудрин » 02 сен 2015, 13:38

А почему решили что дымоход не правильный. Если действительно не правильно, то в прокуратуру письмецо быстро зашевелятся. Новостройки комисионно принимаются и в эксплуатацию вводятся, все члены комиссии поставили свои подписи в актах. Стройнадзор выдал ЗОС. Да они сами не этого застройщика наедут, чтобы исправил свой косяк.
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Avesgamer
Гость RZN.info
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
Откуда: Russia
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неправильно смонтирован дымоход в новостройке

Сообщение Avesgamer » Сегодня, 10:44

При метраже 40-45м2 однушка в новостройке с нормальной планировкой без особых проблем переделывается для комфортной жизни семьи с маленьким ребенком, тем более речь идет о покупке у застройщика, значит ремонт делать все равно. С большим ребенком которому очень желательна уже отдельная комната со своим столом и уголком выбор уже не так однозначен и зависит от личных приоритетов, но с ребенком дошкольного возраста я бы выбирал 1к новостройку. Все это при условии, что квартиры расположены в /- одном районе с одинаковой инфраструктурой, на выселки с ребенком ради новостройки не поеду точно.

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