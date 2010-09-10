неправильно смонтирован дымоход в новостройке
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неправильно смонтирован дымоход в новостройке
Помогите, пожалуйста. Купили квартиру у физ лица в состоянии от строителя. Застройщик "Единство". После въезда поняли, что неправильно смонтирован дымоход. Дымоход находлится на гарантии, но застройщик отказывает на основании того, что квартира куплена не у них, а у физ лица.
Re: неправильно смонтирован дымоход в новостройке
А вы не пробовали обратиться в какую-нибудь экспертную компанию, чтобы они провели экспертизу дымохода? Они бы выдали вам все необходимые документы, подтверждающие вашу правоту, а с ними уже можно и в суд подавать на застройщика. Одни мои знакомые обращались в (тут была рекламная ссылка) перед покупкой квартиры, тоже в новостройке брали, благо, с экспертизой все прошло нормально и никаких проблем не было выявлено. А дымоход это дело серьезное, этот вопрос нужно решать как можно быстрее.
- РусланКудрин
- Гость RZN.info
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 02 сен 2015, 13:23
- Откуда: Рязань
Re: неправильно смонтирован дымоход в новостройке
А почему решили что дымоход не правильный. Если действительно не правильно, то в прокуратуру письмецо быстро зашевелятся. Новостройки комисионно принимаются и в эксплуатацию вводятся, все члены комиссии поставили свои подписи в актах. Стройнадзор выдал ЗОС. Да они сами не этого застройщика наедут, чтобы исправил свой косяк.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
- Откуда: Russia
- Контактная информация:
неправильно смонтирован дымоход в новостройке
При метраже 40-45м2 однушка в новостройке с нормальной планировкой без особых проблем переделывается для комфортной жизни семьи с маленьким ребенком, тем более речь идет о покупке у застройщика, значит ремонт делать все равно. С большим ребенком которому очень желательна уже отдельная комната со своим столом и уголком выбор уже не так однозначен и зависит от личных приоритетов, но с ребенком дошкольного возраста я бы выбирал 1к новостройку. Все это при условии, что квартиры расположены в /- одном районе с одинаковой инфраструктурой, на выселки с ребенком ради новостройки не поеду точно.
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