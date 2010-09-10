Сообщение sellenna » 21 июл 2015, 14:01

А вы не пробовали обратиться в какую-нибудь экспертную компанию, чтобы они провели экспертизу дымохода? Они бы выдали вам все необходимые документы, подтверждающие вашу правоту, а с ними уже можно и в суд подавать на застройщика. Одни мои знакомые обращались в (тут была рекламная ссылка) перед покупкой квартиры, тоже в новостройке брали, благо, с экспертизой все прошло нормально и никаких проблем не было выявлено. А дымоход это дело серьезное, этот вопрос нужно решать как можно быстрее.