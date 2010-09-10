Где разместить рекламу B2B-услуг в Рязани?

Реклама и дизайн в Рязани. Вопросы по рекламным технологиям, носителям, оборудованию.

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ExChallenger
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 09 окт 2012, 11:55
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Где разместить рекламу B2B-услуг в Рязани?

Сообщение ExChallenger » 09 окт 2012, 12:25

Ребята, у нас есть какие-нибудь читаемые издания, ориентированные на бизнес?
Услуга, достаточно специфичная (продвижение сайтов) - нужно не только показать (баннер, например), но и рассказать, как она работает и почему может быть полезна. В Рязани 99% директоров и предпринимателей и слышать не слышали про SEO и т.д.
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zorka
Гость RZN.info
Сообщения: 492
Зарегистрирован: 24 фев 2009, 11:28

Re: Где разместить рекламу B2B-услуг в Рязани?

Сообщение zorka » 09 окт 2012, 14:44

Мне кажется, рязанских изданий, которые читают - нет таких просто. Вообще мне самой интересно даже, куда можно было бы такую рекламу дать))) Я знаю только два рязанских издания - Совет директоров и Деловая неделя (нам в офис приносят периодически). Деловая неделя мне лично больше нравится - там по крайней мере пишут грамотно, и выглядит это издание более презентабельно. А почему только на печатные издания ориентируетесь? Мне кажется, сейчас они теряют свою аудиторию, многие уходят в интернет.
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ExChallenger
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 09 окт 2012, 11:55
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Re: Где разместить рекламу B2B-услуг в Рязани?

Сообщение ExChallenger » 10 окт 2012, 11:19

Проблема в том, что деловых интернет-изданий у нас нет вообще, тем более читаемых.
В определенном смысле, только сайт "Ярмарки" приходит на ум, но там уже повесил рекламку.
Всегоо-то 3-4 живых общетематических сайта, включая Rzn.info...
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zorka
Гость RZN.info
Сообщения: 492
Зарегистрирован: 24 фев 2009, 11:28

Re: Где разместить рекламу B2B-услуг в Рязани?

Сообщение zorka » 11 окт 2012, 00:32

А на справочники типа 2gis, isskur, euross, price62 обращали внимание? Я недавно обнаружила, что там много чего интересного о рязанских организациях, которые как раз относятся к такому сегменту (по работе как раз искала). Правда, все это там бессистемно, к сожалению, пришлось долго копаться. При этом сайт ярмарки мне вообще на ум не пришел во время моего поиска. А вообще мне если что-то нужно по работе, я просто в яндекс в поиск забиваю. Так что, может, какой-нибудь яндекс-директ попробовать?
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ExChallenger
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 09 окт 2012, 11:55
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Re: Где разместить рекламу B2B-услуг в Рязани?

Сообщение ExChallenger » 11 окт 2012, 11:01

2Gis - да, отличный каталог для поиска контактов потециальных клиентов, но с точки зрения размещения рекламы там, мне кажется, не очень перспективно. Ребята активно пиарятся, развиваются, но для 90% проще найти что-то через поисковики, чем скачивать какой-то непонятный софт.

Собственно, мы и предлагаем услуги по продвижению в интернете, поэтому, естественно, что Директ уже запущен. Но тут другой косяк - спроса на услуги интернет-маркетинга, как такового еще нет (запросов очень мало). Не потому что это здесь не нужно или неэффективно, а потому что в головах людей еще нет представления о том, что такие услуги вообще существуют и приносят результат.
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Князь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4677
Зарегистрирован: 04 сен 2007, 21:05
Откуда: Рязань

Re: Где разместить рекламу B2B-услуг в Рязани?

Сообщение Князь » 11 окт 2012, 19:15

ExChallenger писал(а):Ребята, у нас есть какие-нибудь читаемые издания, ориентированные на бизнес?
Услуга, достаточно специфичная (продвижение сайтов) - нужно не только показать (баннер, например), но и рассказать, как она работает и почему может быть полезна. В Рязани 99% директоров и предпринимателей и слышать не слышали про SEO и т.д.

Огромная ошибка -спрос на продвижение сайтов есть и не малый. В Рязани этим довольно много людей занимается и довольно успешно. Вопрос - если вы не можете продвинуть информацию о себе посредством интернета, как вы собираетесь продвигать сайты потенциальных заказчиков?
И это пройдет...
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ExChallenger
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 09 окт 2012, 11:55
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Re: Где разместить рекламу B2B-услуг в Рязани?

Сообщение ExChallenger » 11 окт 2012, 21:14

Князь писал(а):Огромная ошибка -спрос на продвижение сайтов есть и не малый.

Не может быть спроса на то, чего еще нет в головах у людей. Активного спроса нет.
Сухой пример из статистики я привел, ну не ищет тут никто SEO... пока не ищет.
Разговор о том, что спрос тут нужно сначала сформировать.

Не вижу разницы - каким образом это делать - оффлайн или онлайн - главное, что это приносило свой результат - и для нас, и для заказчиков. В Москве более двух сотен успешно работающих SEO-компаний и уверяю вас, что большинство клиентов они приводят из оффлайна... на всех Яндекса и Гугла явно не хватает.

В Рязани этим довольно много людей занимается и довольно успешно.

Что-то успешные рязанские SEO-компании пока не слишком сумели продвинуть информацию о себе, раз о них и об их услугах никто ничего не знает. Хотя, если их заказчики довольны, то значит всех это устраивает.

Вопрос - если вы не можете продвинуть информацию о себе посредством интернета, как вы собираетесь продвигать сайты потенциальных заказчиков?

Мы уже это успешно делаем, как в плане собственных проектов, так и в разрезе проектов заказчиков.
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mediavoice
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 23 апр 2016, 14:49
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Re: Где разместить рекламу B2B-услуг в Рязани?

Сообщение mediavoice » 23 апр 2016, 14:55

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Krasnoweko
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 04 авг 2019, 14:29

Где разместить рекламу B2B услуг в Рязани

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