Сообщение ExChallenger » 11 окт 2012, 21:14

Князь писал(а): Огромная ошибка -спрос на продвижение сайтов есть и не малый.

В Рязани этим довольно много людей занимается и довольно успешно.

Вопрос - если вы не можете продвинуть информацию о себе посредством интернета, как вы собираетесь продвигать сайты потенциальных заказчиков?

Не может быть спроса на то, чего еще нет в головах у людей. Активного спроса нет.Сухой пример из статистики я привел, ну не ищет тут никто SEO... пока не ищет.Разговор о том, что спрос тут нужно сначала сформировать.Не вижу разницы - каким образом это делать - оффлайн или онлайн - главное, что это приносило свой результат - и для нас, и для заказчиков. В Москве более двух сотен успешно работающих SEO-компаний и уверяю вас, что большинство клиентов они приводят из оффлайна... на всех Яндекса и Гугла явно не хватает.Что-то успешные рязанские SEO-компании пока не слишком сумели продвинуть информацию о себе, раз о них и об их услугах никто ничего не знает. Хотя, если их заказчики довольны, то значит всех это устраивает.Мы уже это успешно делаем, как в плане собственных проектов, так и в разрезе проектов заказчиков.