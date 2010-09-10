Зиловская бровка - жилой комплекс «Виктория»
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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Re: Зиловская бровка - жилой комплекс «Виктория»
Яков, отлично. Только Вы накануне загляните сюда. Если вдруг встречу перенесут, я здесь напишу.
Re: Зиловская бровка - жилой комплекс «Виктория»
Добрый вечер. Есть ли здесь кто-то из дольщиков, кто не состоит в группе ВК нашего дома?
Re: Зиловская бровка - жилой комплекс «Виктория»
Есть, меня туда не взяли
Re: Зиловская бровка - жилой комплекс «Виктория»
Есть какие нибудь новости?
Re: Зиловская бровка - жилой комплекс «Виктория»
Полно таких
Re: Зиловская бровка - жилой комплекс «Виктория»
Natla77 ,Яков, написала вам личные сообщения
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 22 ноя 2016, 10:58
Re: Зиловская бровка - жилой комплекс «Виктория»
Добрый день! Я тоже являюсь дольщиком ЖК Виктория, в ВК не состою. Сообщите, пожалуйста, есть ли какие новости относительно сдачи дома.
Re: Зиловская бровка - жилой комплекс «Виктория»
Про сдачу сейчас никто ничего говорить не может. Минстрой не берет на себя такую ответственность.
Re: Зиловская бровка - жилой комплекс «Виктория»
Я тоже пострадавший,возьмите меня в группу.
Re: Зиловская бровка - жилой комплекс «Виктория»
Ответила в личку
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 08 фев 2016, 18:38
Re: Зиловская бровка - жилой комплекс «Виктория»
я тоже дольщик. меня в группу примите
Re: Зиловская бровка - жилой комплекс «Виктория»
TatianaNIK , написала в личку
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 28 ноя 2016, 13:31
Re: Зиловская бровка - жилой комплекс «Виктория»
Здравствйте,мы тоже дольщики.Примите нас в группу
Re: Зиловская бровка - жилой комплекс «Виктория»
Здравствуйте. Ответила в ЛС
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 16 дек 2016, 14:54
Re: Зиловская бровка - жилой комплекс «Виктория»
Я тоже дольщик . Примите в группу.
Re: Зиловская бровка - жилой комплекс «Виктория»
Написала в ЛС
Re: Зиловская бровка - жилой комплекс «Виктория»
12 февраля в 12 часов на площади победы около МКЦ состоится встреча обманутых дольщиков с депутатом ГД Шериным
Re: Зиловская бровка - жилой комплекс «Виктория»
Шорох писал(а):Добрый вечер. Есть ли здесь кто-то из дольщиков, кто не состоит в группе ВК нашего дома?
я не состою в группе. но являюсь дольщиком
Re: Зиловская бровка - жилой комплекс «Виктория»
примите в группу?
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