Зиловская бровка - жилой комплекс «Виктория»

Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.

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Шорох
Гость RZN.info
Сообщения: 268
Зарегистрирован: 08 янв 2013, 23:39

Re: Зиловская бровка - жилой комплекс «Виктория»

Сообщение Шорох » 11 ноя 2016, 19:09

Яков, отлично. Только Вы накануне загляните сюда. Если вдруг встречу перенесут, я здесь напишу.
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Яков
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 06 сен 2016, 16:42

Re: Зиловская бровка - жилой комплекс «Виктория»

Сообщение Яков » 12 ноя 2016, 12:48

хорошо
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Шорох
Гость RZN.info
Сообщения: 268
Зарегистрирован: 08 янв 2013, 23:39

Re: Зиловская бровка - жилой комплекс «Виктория»

Сообщение Шорох » 18 ноя 2016, 17:12

Добрый вечер. Есть ли здесь кто-то из дольщиков, кто не состоит в группе ВК нашего дома?
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Natla77
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 21 ноя 2016, 15:57

Re: Зиловская бровка - жилой комплекс «Виктория»

Сообщение Natla77 » 21 ноя 2016, 16:00

Есть, меня туда не взяли
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Natla77
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 21 ноя 2016, 15:57

Re: Зиловская бровка - жилой комплекс «Виктория»

Сообщение Natla77 » 21 ноя 2016, 16:04

Есть какие нибудь новости?
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Яков
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 06 сен 2016, 16:42

Re: Зиловская бровка - жилой комплекс «Виктория»

Сообщение Яков » 21 ноя 2016, 17:23

Полно таких
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Шорох
Гость RZN.info
Сообщения: 268
Зарегистрирован: 08 янв 2013, 23:39

Re: Зиловская бровка - жилой комплекс «Виктория»

Сообщение Шорох » 21 ноя 2016, 18:55

Natla77 ,Яков, написала вам личные сообщения
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Elena 0577
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 22 ноя 2016, 10:58

Re: Зиловская бровка - жилой комплекс «Виктория»

Сообщение Elena 0577 » 22 ноя 2016, 11:15

Добрый день! Я тоже являюсь дольщиком ЖК Виктория, в ВК не состою. Сообщите, пожалуйста, есть ли какие новости относительно сдачи дома.
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Шорох
Гость RZN.info
Сообщения: 268
Зарегистрирован: 08 янв 2013, 23:39

Re: Зиловская бровка - жилой комплекс «Виктория»

Сообщение Шорох » 22 ноя 2016, 11:38

Про сдачу сейчас никто ничего говорить не может. Минстрой не берет на себя такую ответственность.
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андрей б.
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 24 авг 2016, 16:39

Re: Зиловская бровка - жилой комплекс «Виктория»

Сообщение андрей б. » 25 ноя 2016, 14:37

Я тоже пострадавший,возьмите меня в группу.
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Шорох
Гость RZN.info
Сообщения: 268
Зарегистрирован: 08 янв 2013, 23:39

Re: Зиловская бровка - жилой комплекс «Виктория»

Сообщение Шорох » 25 ноя 2016, 16:54

Ответила в личку
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TatianaNIK
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 08 фев 2016, 18:38

Re: Зиловская бровка - жилой комплекс «Виктория»

Сообщение TatianaNIK » 27 ноя 2016, 11:36

я тоже дольщик. меня в группу примите
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Шорох
Гость RZN.info
Сообщения: 268
Зарегистрирован: 08 янв 2013, 23:39

Re: Зиловская бровка - жилой комплекс «Виктория»

Сообщение Шорох » 05 дек 2016, 10:48

TatianaNIK , написала в личку
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Tumanka1408
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 28 ноя 2016, 13:31

Re: Зиловская бровка - жилой комплекс «Виктория»

Сообщение Tumanka1408 » 16 дек 2016, 12:04

Здравствйте,мы тоже дольщики.Примите нас в группу
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Шорох
Гость RZN.info
Сообщения: 268
Зарегистрирован: 08 янв 2013, 23:39

Re: Зиловская бровка - жилой комплекс «Виктория»

Сообщение Шорох » 16 дек 2016, 13:58

Здравствуйте. Ответила в ЛС
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Бумеранг62
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 16 дек 2016, 14:54

Re: Зиловская бровка - жилой комплекс «Виктория»

Сообщение Бумеранг62 » 16 дек 2016, 15:15

Я тоже дольщик . Примите в группу.
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Шорох
Гость RZN.info
Сообщения: 268
Зарегистрирован: 08 янв 2013, 23:39

Re: Зиловская бровка - жилой комплекс «Виктория»

Сообщение Шорох » 16 дек 2016, 18:28

Написала в ЛС
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Шорох
Гость RZN.info
Сообщения: 268
Зарегистрирован: 08 янв 2013, 23:39

Re: Зиловская бровка - жилой комплекс «Виктория»

Сообщение Шорох » Сегодня, 12:09

12 февраля в 12 часов на площади победы около МКЦ состоится встреча обманутых дольщиков с депутатом ГД Шериным
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kovylin
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Сегодня, 18:04

Re: Зиловская бровка - жилой комплекс «Виктория»

Сообщение kovylin » Сегодня, 18:07

Шорох писал(а):Добрый вечер. Есть ли здесь кто-то из дольщиков, кто не состоит в группе ВК нашего дома?

я не состою в группе. но являюсь дольщиком
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kovylin
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Сегодня, 18:04

Re: Зиловская бровка - жилой комплекс «Виктория»

Сообщение kovylin » Сегодня, 21:22

примите в группу?
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