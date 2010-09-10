Зиловская бровка - жилой комплекс «Виктория»

Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.

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Шорох
Гость RZN.info
Сообщения: 269
Зарегистрирован: 08 янв 2013, 23:39

Re: Зиловская бровка - жилой комплекс «Виктория»

Сообщение Шорох » Сегодня, 16:25

Нашу официальную группу в Вк удалили. Так что добро пожаловать в неофициальную - https://vk.com/club112994257 Кто хочет более активно участвовать в обсуждениях, пишите администратору группы
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