Зиловская бровка - жилой комплекс «Виктория»

Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.

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Шорох
Гость RZN.info
Сообщения: 271
Зарегистрирован: 08 янв 2013, 23:39

Re: Зиловская бровка - жилой комплекс «Виктория»

Сообщение Шорох » 12 фев 2017, 16:25

Нашу официальную группу в Вк удалили. Так что добро пожаловать в неофициальную - https://vk.com/club112994257 Кто хочет более активно участвовать в обсуждениях, пишите администратору группы
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Александр1
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 12 фев 2017, 17:39

Re: Зиловская бровка - жилой комплекс «Виктория»

Сообщение Александр1 » 12 фев 2017, 18:05

Привет всем!Я тоже в шоке!!!Скоро весна,делать ничего никто не будет-нет денег и не будет все разворовано.Елисееву было предложено цену сбавить,таких цен в РЯЗАНИ нет!От жадности они или он на это идут,мы так и будем сидеть,тем более сейчас чтоб не решали ничего ,взяли и удалили.Кстати Анна давно уволилась,а сбежавший АЭРОБУС(верней,что от него остался стол,)который находится также по адресу Никулина 10,вывод один..
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Шорох
Гость RZN.info
Сообщения: 271
Зарегистрирован: 08 янв 2013, 23:39

Re: Зиловская бровка - жилой комплекс «Виктория»

Сообщение Шорох » 16 фев 2017, 21:35

В ЭТУ СУББОТУ В 11.00 будет съемка о проблеме нашего дома для канала ОРТ.Сбор в 10.45 около дома. При себе иметь ответы, если куда-то обращались.
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Шорох
Гость RZN.info
Сообщения: 271
Зарегистрирован: 08 янв 2013, 23:39

Re: Зиловская бровка - жилой комплекс «Виктория»

Сообщение Шорох » Сегодня, 14:33

Скопировала инфу невнимательно. ОТР канал, но тоже федеральный) Спасибо всем, кто явился)
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