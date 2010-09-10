Зиловская бровка - жилой комплекс «Виктория»
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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Re: Зиловская бровка - жилой комплекс «Виктория»
Нашу официальную группу в Вк удалили. Так что добро пожаловать в неофициальную - https://vk.com/club112994257 Кто хочет более активно участвовать в обсуждениях, пишите администратору группы
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 12 фев 2017, 17:39
Re: Зиловская бровка - жилой комплекс «Виктория»
Привет всем!Я тоже в шоке!!!Скоро весна,делать ничего никто не будет-нет денег и не будет все разворовано.Елисееву было предложено цену сбавить,таких цен в РЯЗАНИ нет!От жадности они или он на это идут,мы так и будем сидеть,тем более сейчас чтоб не решали ничего ,взяли и удалили.Кстати Анна давно уволилась,а сбежавший АЭРОБУС(верней,что от него остался стол,)который находится также по адресу Никулина 10,вывод один..
Re: Зиловская бровка - жилой комплекс «Виктория»
В ЭТУ СУББОТУ В 11.00 будет съемка о проблеме нашего дома для канала ОРТ.Сбор в 10.45 около дома. При себе иметь ответы, если куда-то обращались.
Re: Зиловская бровка - жилой комплекс «Виктория»
Скопировала инфу невнимательно. ОТР канал, но тоже федеральный) Спасибо всем, кто явился)
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