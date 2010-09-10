Сообщение Александр1 » 12 фев 2017, 18:05

Привет всем!Я тоже в шоке!!!Скоро весна,делать ничего никто не будет-нет денег и не будет все разворовано.Елисееву было предложено цену сбавить,таких цен в РЯЗАНИ нет!От жадности они или он на это идут,мы так и будем сидеть,тем более сейчас чтоб не решали ничего ,взяли и удалили.Кстати Анна давно уволилась,а сбежавший АЭРОБУС(верней,что от него остался стол,)который находится также по адресу Никулина 10,вывод один..