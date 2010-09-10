Зиловская бровка - жилой комплекс «Виктория»

Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.

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Шорох
Гость RZN.info
Сообщения: 273
Зарегистрирован: 08 янв 2013, 23:39

Re: Зиловская бровка - жилой комплекс «Виктория»

Сообщение Шорох » 12 фев 2017, 16:25

Нашу официальную группу в Вк удалили. Так что добро пожаловать в неофициальную - https://vk.com/club112994257 Кто хочет более активно участвовать в обсуждениях, пишите администратору группы
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Александр1
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 12 фев 2017, 17:39

Re: Зиловская бровка - жилой комплекс «Виктория»

Сообщение Александр1 » 12 фев 2017, 18:05

Привет всем!Я тоже в шоке!!!Скоро весна,делать ничего никто не будет-нет денег и не будет все разворовано.Елисееву было предложено цену сбавить,таких цен в РЯЗАНИ нет!От жадности они или он на это идут,мы так и будем сидеть,тем более сейчас чтоб не решали ничего ,взяли и удалили.Кстати Анна давно уволилась,а сбежавший АЭРОБУС(верней,что от него остался стол,)который находится также по адресу Никулина 10,вывод один..
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Шорох
Гость RZN.info
Сообщения: 273
Зарегистрирован: 08 янв 2013, 23:39

Re: Зиловская бровка - жилой комплекс «Виктория»

Сообщение Шорох » 16 фев 2017, 21:35

В ЭТУ СУББОТУ В 11.00 будет съемка о проблеме нашего дома для канала ОРТ.Сбор в 10.45 около дома. При себе иметь ответы, если куда-то обращались.
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Шорох
Гость RZN.info
Сообщения: 273
Зарегистрирован: 08 янв 2013, 23:39

Re: Зиловская бровка - жилой комплекс «Виктория»

Сообщение Шорох » 18 фев 2017, 14:33

Скопировала инфу невнимательно. ОТР канал, но тоже федеральный) Спасибо всем, кто явился)
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za stalina
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 18 фев 2017, 21:10

Re: Зиловская бровка - жилой комплекс «Виктория»

Сообщение za stalina » 18 фев 2017, 21:16

Быстро сделать скважину на даче своими руками (антикризисный вариант) voda-ryaz.ru
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Wofka47
Гость RZN.info
Сообщения: 102
Зарегистрирован: 15 окт 2013, 22:07

Re: Зиловская бровка - жилой комплекс «Виктория»

Сообщение Wofka47 » 19 фев 2017, 09:11

Шорох писал(а):В ЭТУ СУББОТУ В 11.00 будет съемка о проблеме нашего дома для канала ОРТ.Сбор в 10.45 около дома. При себе иметь ответы, если куда-то обращались.


А встеча с депутатом Шериным 12 февраля что-нибудь прояснила? Или, как обычно, дежурными фразами отбивался?
Amat victoria curam!
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Шорох
Гость RZN.info
Сообщения: 273
Зарегистрирован: 08 янв 2013, 23:39

Re: Зиловская бровка - жилой комплекс «Виктория»

Сообщение Шорох » 19 фев 2017, 11:18

15 февраля, Александр Шерин внёс на рассмотрение Госдумы проект поручения от имени парламента к правоохранительным и государственным органам и службам безопасности для начала расследования по нашим проблемным объектам, по итогам голосования решение не принято.
2 минуты видео https://vk.com/diadkovorzn?z=video37839 ... -118170751
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Wofka47
Гость RZN.info
Сообщения: 102
Зарегистрирован: 15 окт 2013, 22:07

Re: Зиловская бровка - жилой комплекс «Виктория»

Сообщение Wofka47 » Вчера, 21:20

Может эта новость поможет вам с дальнейшим планом действий:
https://www.rzn.info/news/2017/2/20/dol-schiki-zhk-dyad-kovo-poluchat-kvartiry-k-pervomu-polugodiyu-2018-goda.html
Мне кажется это более эффективное занятие для инициативной группы, чем кучкование в группе Вконтакте.
Amat victoria curam!
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Шорох
Гость RZN.info
Сообщения: 273
Зарегистрирован: 08 янв 2013, 23:39

Re: Зиловская бровка - жилой комплекс «Виктория»

Сообщение Шорох » 27 минут назад

)))) ну так и они ни у кого-то дома собираются за чашкой чая, а все там же..в Вк на связи)
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