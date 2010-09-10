Зиловская бровка - жилой комплекс «Виктория»
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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Re: Зиловская бровка - жилой комплекс «Виктория»
Здравствуйте. Я тоже являюсь дольщиком. Как попасть в группу в ВК?
Re: Зиловская бровка - жилой комплекс «Виктория»
Ответила всем в лс
Re: Зиловская бровка - жилой комплекс «Виктория»
Только народ добавляется, но мало кто участвует в разговоре. Смысл? Просто быть в курсе дел?
Re: Зиловская бровка - жилой комплекс «Виктория»
Я дольщик. Включите в группу.
Re: Зиловская бровка - жилой комплекс «Виктория»
Добрый день!
Я тоже являюсь дольщиком. Как попасть в группу в ВК?
Я тоже являюсь дольщиком. Как попасть в группу в ВК?
Re: Зиловская бровка - жилой комплекс «Виктория»
Ответила всем в личку
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