Зиловская бровка - жилой комплекс «Виктория»

Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.

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Анна84
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 20 янв 2017, 22:05

Re: Зиловская бровка - жилой комплекс «Виктория»

Сообщение Анна84 » 20 янв 2017, 22:12

Здравствуйте. Я тоже являюсь дольщиком. Как попасть в группу в ВК?
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Шорох
Гость RZN.info
Сообщения: 271
Зарегистрирован: 08 янв 2013, 23:39

Re: Зиловская бровка - жилой комплекс «Виктория»

Сообщение Шорох » 22 янв 2017, 19:37

Ответила всем в лс
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Шорох
Гость RZN.info
Сообщения: 271
Зарегистрирован: 08 янв 2013, 23:39

Re: Зиловская бровка - жилой комплекс «Виктория»

Сообщение Шорох » 22 янв 2017, 19:40

Только народ добавляется, но мало кто участвует в разговоре. Смысл? Просто быть в курсе дел?
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Marta9
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 31 янв 2015, 23:07

Re: Зиловская бровка - жилой комплекс «Виктория»

Сообщение Marta9 » 29 янв 2017, 18:20

Я дольщик. Включите в группу.
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Iira
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 17 янв 2017, 08:13

Re: Зиловская бровка - жилой комплекс «Виктория»

Сообщение Iira » 03 фев 2017, 13:58

Добрый день!
Я тоже являюсь дольщиком. Как попасть в группу в ВК?
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Шорох
Гость RZN.info
Сообщения: 271
Зарегистрирован: 08 янв 2013, 23:39

Re: Зиловская бровка - жилой комплекс «Виктория»

Сообщение Шорох » Сегодня, 14:57

Ответила всем в личку
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