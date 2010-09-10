Опыт строительства дома
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Re: Опыт строительства дома
Хотим построить каркасный дом для дачи, какой сделать фундамент?
Re: Опыт строительства дома
Нам советовали в Мечтаево сделать ленточный фундамент
Re: Опыт строительства дома
По каким критериям советовали именно ленточный?
Re: Опыт строительства дома
дешевле
Re: Опыт строительства дома
nekit1984 писал(а):Хотим построить каркасный дом для дачи, какой сделать фундамент?
Я смотрел проекты канадских домов, там с фундаментом особых проблем нету, конструкция не тяжелая.
люди видят лишь то что хотят увидеть
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Re: Опыт строительства дома
nekit1984 писал(а):Хотим построить каркасный дом для дачи, какой сделать фундамент?
сделайте геологию сначала. потом проект дома. затраты на документацию позволят сэкономить потом массу времени и денег при строительстве.
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