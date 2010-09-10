Опыт строительства дома
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Re: Опыт строительства дома
Хотим построить каркасный дом для дачи, какой сделать фундамент?
Re: Опыт строительства дома
Нам советовали в Мечтаево сделать ленточный фундамент
Re: Опыт строительства дома
По каким критериям советовали именно ленточный?
Re: Опыт строительства дома
дешевле
Re: Опыт строительства дома
nekit1984 писал(а):Хотим построить каркасный дом для дачи, какой сделать фундамент?
Я смотрел проекты канадских домов, там с фундаментом особых проблем нету, конструкция не тяжелая.
люди видят лишь то что хотят увидеть
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Re: Опыт строительства дома
nekit1984 писал(а):Хотим построить каркасный дом для дачи, какой сделать фундамент?
сделайте геологию сначала. потом проект дома. затраты на документацию позволят сэкономить потом массу времени и денег при строительстве.
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Re: Опыт строительства дома
О каком "десятке лямов" ведется речь? Если так рассуждать то, простите, дом из любого материала нуждается в отделке, инженерии и мебели))) Вот только основное отличие клееного бруса от других материалов? в экологичности и меньшей усадки, да и вообще какая отделка нужна в шикарном деревянном доме? Недавно сам задумался над постройкой пока только бани, но в планах и дом, так я без лишней суеты однозначно выбрал клееный брус, лучше материала, на данный момент, просто не найти! И компанию сразу выбрал Greenside http://www.greenside.ru/service/production/materials/ . Уж очень мне понравились их проекты и уже готовые баньки. Заказал и даже немного волнуюсь перед постройкой)))
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