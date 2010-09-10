Опыт строительства дома

Проблемы и решения жилищного вопроса. Цены и рыночные тенденции.

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nekit1984
Гость RZN.info
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 24 июл 2015, 13:40

Re: Опыт строительства дома

Сообщение nekit1984 » 06 июн 2016, 21:09

Хотим построить каркасный дом для дачи, какой сделать фундамент?
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Зверь
Гость RZN.info
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 20 дек 2015, 22:42

Re: Опыт строительства дома

Сообщение Зверь » 07 июн 2016, 09:54

Нам советовали в Мечтаево сделать ленточный фундамент
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nekit1984
Гость RZN.info
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 24 июл 2015, 13:40

Re: Опыт строительства дома

Сообщение nekit1984 » 07 июн 2016, 10:09

По каким критериям советовали именно ленточный?
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beliy
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 22 июл 2016, 15:03

Re: Опыт строительства дома

Сообщение beliy » 02 авг 2016, 23:15

дешевле
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Viatich
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 10 июл 2015, 15:17
Откуда: Москва

Re: Опыт строительства дома

Сообщение Viatich » 11 авг 2016, 23:51

nekit1984 писал(а):Хотим построить каркасный дом для дачи, какой сделать фундамент?

Я смотрел проекты канадских домов, там с фундаментом особых проблем нету, конструкция не тяжелая.
люди видят лишь то что хотят увидеть
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admin
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1400
Зарегистрирован: 13 авг 2004, 16:33
Откуда: Рязань
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Re: Опыт строительства дома

Сообщение admin » 31 авг 2016, 14:27

nekit1984 писал(а):Хотим построить каркасный дом для дачи, какой сделать фундамент?

сделайте геологию сначала. потом проект дома. затраты на документацию позволят сэкономить потом массу времени и денег при строительстве.
Рязанский городской сайт http://www.rzn.info
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Inokentiy91
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 26 апр 2017, 23:43

Re: Опыт строительства дома

Сообщение Inokentiy91 » Сегодня, 11:13

О каком "десятке лямов" ведется речь? Если так рассуждать то, простите, дом из любого материала нуждается в отделке, инженерии и мебели))) Вот только основное отличие клееного бруса от других материалов? в экологичности и меньшей усадки, да и вообще какая отделка нужна в шикарном деревянном доме? Недавно сам задумался над постройкой пока только бани, но в планах и дом, так я без лишней суеты однозначно выбрал клееный брус, лучше материала, на данный момент, просто не найти! И компанию сразу выбрал Greenside http://www.greenside.ru/service/production/materials/ . Уж очень мне понравились их проекты и уже готовые баньки. Заказал и даже немного волнуюсь перед постройкой)))
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