Сообщение admin » 31 авг 2016, 14:27

nekit1984 писал(а): Хотим построить каркасный дом для дачи, какой сделать фундамент?

сделайте геологию сначала. потом проект дома. затраты на документацию позволят сэкономить потом массу времени и денег при строительстве.