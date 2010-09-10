Опыт строительства дома

Проблемы и решения жилищного вопроса. Цены и рыночные тенденции.

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Зверь
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 20 дек 2015, 22:42

Re: Опыт строительства дома

Сообщение Зверь » 07 июн 2016, 09:54

Нам советовали в Мечтаево сделать ленточный фундамент
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nekit1984
Гость RZN.info
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 24 июл 2015, 13:40

Re: Опыт строительства дома

Сообщение nekit1984 » 07 июн 2016, 10:09

По каким критериям советовали именно ленточный?
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beliy
Гость RZN.info
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 22 июл 2016, 15:03

Re: Опыт строительства дома

Сообщение beliy » 02 авг 2016, 23:15

дешевле
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admin
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1401
Зарегистрирован: 13 авг 2004, 16:33
Откуда: Рязань
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Re: Опыт строительства дома

Сообщение admin » 31 авг 2016, 14:27

nekit1984 писал(а):Хотим построить каркасный дом для дачи, какой сделать фундамент?

сделайте геологию сначала. потом проект дома. затраты на документацию позволят сэкономить потом массу времени и денег при строительстве.
Рязанский городской сайт http://www.rzn.info
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vikont
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 26 янв 2015, 22:00

Re: Опыт строительства дома

Сообщение vikont » 13 дек 2018, 21:03

Любой опыт - он бесценен и каждый проходит через разные этапы и получает свой опыт. Мы решили взять готовый дом в коттеджном поселке возле Волги, нас все здесь устроило, и цена, и место, и сама атмосфера.
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Hijid
Гость RZN.info
Сообщения: 87
Зарегистрирован: 29 мар 2017, 09:11

Re: Опыт строительства дома

Сообщение Hijid » Сегодня, 10:23

А мы только на этапе выбора проекта. Сразу поняли, что будем строительство под ключ заказывать. На этом сайте https://sk-bober.ru/catalog/doma-iz-brusa/ остановились. Вариантов проектов так много, что в планах просто совместить несколько понравившихся.
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