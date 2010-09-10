Опыт строительства дома

Проблемы и решения жилищного вопроса. Цены и рыночные тенденции.

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Зверь
Гость RZN.info
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 20 дек 2015, 22:42

Re: Опыт строительства дома

Сообщение Зверь » 07 июн 2016, 09:54

Нам советовали в Мечтаево сделать ленточный фундамент
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nekit1984
Гость RZN.info
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 24 июл 2015, 13:40

Re: Опыт строительства дома

Сообщение nekit1984 » 07 июн 2016, 10:09

По каким критериям советовали именно ленточный?
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beliy
Гость RZN.info
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 22 июл 2016, 15:03

Re: Опыт строительства дома

Сообщение beliy » 02 авг 2016, 23:15

дешевле
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admin
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1404
Зарегистрирован: 13 авг 2004, 16:33
Откуда: Рязань
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Re: Опыт строительства дома

Сообщение admin » 31 авг 2016, 14:27

nekit1984 писал(а):Хотим построить каркасный дом для дачи, какой сделать фундамент?

сделайте геологию сначала. потом проект дома. затраты на документацию позволят сэкономить потом массу времени и денег при строительстве.
Рязанский городской сайт http://www.rzn.info
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vikont
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 26 янв 2015, 22:00

Re: Опыт строительства дома

Сообщение vikont » 13 дек 2018, 21:03

Любой опыт - он бесценен и каждый проходит через разные этапы и получает свой опыт. Мы решили взять готовый дом в коттеджном поселке возле Волги, нас все здесь устроило, и цена, и место, и сама атмосфера.
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Mukoll
Гость RZN.info
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 19 авг 2016, 15:43

Re: Опыт строительства дома

Сообщение Mukoll » Сегодня, 10:42

Вижу, что тут есть немало людей, которые действительно что-то смыслят в данной теме. Мне же интересно, что вы можете сказать о таких моделях домов, которые представлены здесь? Интересует мнение бывалых, так скажем :) Лично для меня все выглядит очень даже привлекательно. Есть из чего выбрать, да и размеры адекватные, я бы даже сказал, оптимальные для меня. Потому, жду ваших мнений, господа!
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