Опыт строительства дома
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Re: Опыт строительства дома
Нам советовали в Мечтаево сделать ленточный фундамент
Re: Опыт строительства дома
По каким критериям советовали именно ленточный?
Re: Опыт строительства дома
дешевле
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Re: Опыт строительства дома
nekit1984 писал(а):Хотим построить каркасный дом для дачи, какой сделать фундамент?
сделайте геологию сначала. потом проект дома. затраты на документацию позволят сэкономить потом массу времени и денег при строительстве.
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Re: Опыт строительства дома
Любой опыт - он бесценен и каждый проходит через разные этапы и получает свой опыт. Мы решили взять готовый дом в коттеджном поселке возле Волги, нас все здесь устроило, и цена, и место, и сама атмосфера.
Re: Опыт строительства дома
Вижу, что тут есть немало людей, которые действительно что-то смыслят в данной теме. Мне же интересно, что вы можете сказать о таких моделях домов, которые представлены здесь? Интересует мнение бывалых, так скажем Лично для меня все выглядит очень даже привлекательно. Есть из чего выбрать, да и размеры адекватные, я бы даже сказал, оптимальные для меня. Потому, жду ваших мнений, господа!
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