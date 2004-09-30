Документы и полезные ссылки
Обсуждение законодательства по недвижимости. Оформление сделок. Практические советы по применению. Ипотека.
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20 сообщений • Страница 1 из 1
- Виктор Толочко
- Гость RZN.info
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 30 сен 2004, 08:11
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Документы и полезные ссылки
Уважаемые господа.
Вы можете взять ряд документов по кровле и гидроизоляции с сайта Рязанского КРЗ по адресу: http://www.krz.ru/documentation/
Полезные ссылки на Другие ресурсы Интернет находятся по адресу http://links.krz.ru.
Вы можете взять ряд документов по кровле и гидроизоляции с сайта Рязанского КРЗ по адресу: http://www.krz.ru/documentation/
Полезные ссылки на Другие ресурсы Интернет находятся по адресу http://links.krz.ru.
- Виктор Толочко
- Гость RZN.info
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 30 сен 2004, 08:11
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Перепись населения.
Спасибо всем смотревшим информацию, надеюсь вы прошли и по подсказанным ссылкам.
Вот однажды было задание найти инфо по переписи 2002 года, путное найти трудно.
А тут вдруг однажды набрел на очень толковый вариант
http://www.gks.ru/PEREPIS/report.htm
Если кому необходимо, пожалуйста.
Может тема и не совсем к строительству, но все равно рад помочь.
Вот однажды было задание найти инфо по переписи 2002 года, путное найти трудно.
А тут вдруг однажды набрел на очень толковый вариант
http://www.gks.ru/PEREPIS/report.htm
Если кому необходимо, пожалуйста.
Может тема и не совсем к строительству, но все равно рад помочь.
- Виктор Толочко
- Гость RZN.info
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 30 сен 2004, 08:11
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
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Уважаемые посетители сайта. Учтите, когда вы вносите объявление или создаете тему на форуме, ваша информация становится доступной поисковым системам, а значит более эффективна, чем размещаемая в газетах и журналах, тем более, плата за нее - только плата за ваш интернет-доступ. Давайте, активнее участвуйте на сайте в самых различных направлениях, это даст пользу и вам и нашему городскому сайту. Тем более, что вы видите, как активно и последовательно сайт интегрируется с мощными специализированными и городсими ресурсами, причем это касается не только России.
С уважением, администратор сайта Рязанского КРЗ, Виктор Толочко.
С уважением, администратор сайта Рязанского КРЗ, Виктор Толочко.
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Re: Документы и полезные ссылки
16 июня 2011 года вступили в силу поправки в жилищном кодексе.
0:0 22.07.2011
Поправки, в частности, коснулись органов самоуправления функции контроля. Теперь, если от жильцов будут поступать жалобы на ненадлежащую работу управляющих компаний, муниципалитет будет обязан принять конкретные меры, вплоть до отстранения от управления домом в течение 15 дней. Расширены также полномочия контроля со стороны государственных органов в отношении товарищества собственников жилья. Кроме того, теперь запрещается создавать ТСЖ на этапе строительства дома. Также в кодексе прописан запрет на создание «карманных» управляющих компаний, навязываемых застройщиком будущим жильцам дома.
Государственная жилищная инспекция теперь наделена правами проверки правомерности всех принятых ТСЖ решений, легитимности собраний и голосований. С 1 марта 2012 года начнется проверка законности создания всех уже существующих ТСЖ и избрания управляющих компаний. Эта работа должна быть завершена ГЖИ к 1 марта 2013 года.
0:0 22.07.2011
Поправки, в частности, коснулись органов самоуправления функции контроля. Теперь, если от жильцов будут поступать жалобы на ненадлежащую работу управляющих компаний, муниципалитет будет обязан принять конкретные меры, вплоть до отстранения от управления домом в течение 15 дней. Расширены также полномочия контроля со стороны государственных органов в отношении товарищества собственников жилья. Кроме того, теперь запрещается создавать ТСЖ на этапе строительства дома. Также в кодексе прописан запрет на создание «карманных» управляющих компаний, навязываемых застройщиком будущим жильцам дома.
Государственная жилищная инспекция теперь наделена правами проверки правомерности всех принятых ТСЖ решений, легитимности собраний и голосований. С 1 марта 2012 года начнется проверка законности создания всех уже существующих ТСЖ и избрания управляющих компаний. Эта работа должна быть завершена ГЖИ к 1 марта 2013 года.
Re: Документы и полезные ссылки
Вот так звучит ЖК РФ:
Статья 36. Право собственности на общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме
1. Собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности общее имущество в многоквартирном доме, а именно:
1) помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование (технические подвалы);
2) иные помещения в данном доме, не принадлежащие отдельным собственникам и предназначенные для удовлетворения социально-бытовых потребностей собственников помещений в данном доме, включая помещения, предназначенные для организации их досуга, культурного развития, детского творчества, занятий физической культурой и спортом и подобных мероприятий;
3) крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения;
Но Управа одного района Москвы мне ответила,что все перечисленное в долевой собственности собственников квартир. В доме в частном владении находится 75% квартир,т.е. большинство,но дом в целом находится в государственной собственности Правительства Москвы.
Узнайте в чьей собственности находится в целом дом.
Статья 36. Право собственности на общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме
1. Собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности общее имущество в многоквартирном доме, а именно:
1) помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование (технические подвалы);
2) иные помещения в данном доме, не принадлежащие отдельным собственникам и предназначенные для удовлетворения социально-бытовых потребностей собственников помещений в данном доме, включая помещения, предназначенные для организации их досуга, культурного развития, детского творчества, занятий физической культурой и спортом и подобных мероприятий;
3) крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения;
Но Управа одного района Москвы мне ответила,что все перечисленное в долевой собственности собственников квартир. В доме в частном владении находится 75% квартир,т.е. большинство,но дом в целом находится в государственной собственности Правительства Москвы.
Узнайте в чьей собственности находится в целом дом.
Re: Документы и полезные ссылки
Ряд субъектов проявили законотворческую деятельность в части отмены ст 16 федерального закона О приватизации квартир.В этой ст. сказано,что перед приватизацией квартира и дом должны пройти кап. ремонт,если наступил нормативный срок ремонта. Через 25 лет после заселения и приема Госкомиссией.
Вторая часть этого законопроекта заключается в том,что теперь пропущенный по нормативам кап. ремонт будет делаться за счет собственника квартир и бывшего собственника дома (муниципалитета,регионального или федерального бюджета) в пропорции 50:50%. Тут совершенно случайно узнал,что наш дом (Москва) является собственностью правительства Москвы. Но по ст.36 Жилищного кодекса РФ определен перечень объектов дома,которые являются долевой собственностью собственников квартир. От стен,подвала,до чердака, все инженерные коммуникации внутридомовые.
Что же принадлежит в итоге? Обои и право продажи. Может стоит деприватизировать квартиры. Чтобы кап.ремонт делало государство- собственник дома.
Просто депутаты хотят такого социального взрыва,что марш миллионов власти покажется детской забавой оппозиции.
Вторая часть этого законопроекта заключается в том,что теперь пропущенный по нормативам кап. ремонт будет делаться за счет собственника квартир и бывшего собственника дома (муниципалитета,регионального или федерального бюджета) в пропорции 50:50%. Тут совершенно случайно узнал,что наш дом (Москва) является собственностью правительства Москвы. Но по ст.36 Жилищного кодекса РФ определен перечень объектов дома,которые являются долевой собственностью собственников квартир. От стен,подвала,до чердака, все инженерные коммуникации внутридомовые.
Что же принадлежит в итоге? Обои и право продажи. Может стоит деприватизировать квартиры. Чтобы кап.ремонт делало государство- собственник дома.
Просто депутаты хотят такого социального взрыва,что марш миллионов власти покажется детской забавой оппозиции.
Re: Документы и полезные ссылки
Полезная информация для желающих приобрести квартиру.
Рекомендации по выбору жилья на вторичном рынке:
http://expertpoll.ru/arkhiv/27-vybor-kvartiry.html
http://expertpoll.ru/arkhiv/26-kak-vybrat-kvartiru.html
Про сопутствующие расходы по ипотеке:
http://expertpoll.ru/arkhiv/39-ipoteka- ... khody.html
Про выбор программы кредитования:
http://expertpoll.ru/arkhiv/39-ipoteka- ... khody.html
Про особенности ипотеки на новостройку:
http://expertpoll.ru/arkhiv/37-ipoteka- ... zhile.html
Сравнение покупки вторичного жилья и новостройки (плюсы и минусы с точки зрения выгоды, рисков):
http://expertpoll.ru/arkhiv/31-vtorichn ... ilyaa.html
Про выбор этажа:
http://expertpoll.ru/arkhiv/40-vybor-kv ... etazh.html
Надеюсь, будет полезно.
Рекомендации по выбору жилья на вторичном рынке:
http://expertpoll.ru/arkhiv/27-vybor-kvartiry.html
http://expertpoll.ru/arkhiv/26-kak-vybrat-kvartiru.html
Про сопутствующие расходы по ипотеке:
http://expertpoll.ru/arkhiv/39-ipoteka- ... khody.html
Про выбор программы кредитования:
http://expertpoll.ru/arkhiv/39-ipoteka- ... khody.html
Про особенности ипотеки на новостройку:
http://expertpoll.ru/arkhiv/37-ipoteka- ... zhile.html
Сравнение покупки вторичного жилья и новостройки (плюсы и минусы с точки зрения выгоды, рисков):
http://expertpoll.ru/arkhiv/31-vtorichn ... ilyaa.html
Про выбор этажа:
http://expertpoll.ru/arkhiv/40-vybor-kv ... etazh.html
Надеюсь, будет полезно.
Re: Документы и полезные ссылки
Сравнение ипотеки и аренды с точки зрения выгодности условий (примеры приведены для Москвы, но всё равно любопытно.
Re: Документы и полезные ссылки
С 01.03.2013г прекращается бесплатная приватизация жилья-квартир и комнат.
Продлевали с 2005г четырежды. Почему? Разница в тарифах на содержание и ремонт и социальный наем жилья.
Собственник квартиры за это платит 13,3 руб/кв.м, за соцнайм - от1,9 до 2,6 руб/кв.м. Это длилось 7 лет.
Кроме того квартиры по соцнайму ремонтировались за бюджет,им установили счетчики воды и заменили электросчетчики бесплатно. Собственник за эти услуги платит свои гроши. Это в Москве.
Оказалось,что дома в Москве стоят на балансе правительства Москвы. Сейчас две очереди. Одна на приватизацию,другая на расприватизацию,т.к нет средств оплачивать капремонт, содержание жилья,ремонт общего имущества.
Продлевали с 2005г четырежды. Почему? Разница в тарифах на содержание и ремонт и социальный наем жилья.
Собственник квартиры за это платит 13,3 руб/кв.м, за соцнайм - от1,9 до 2,6 руб/кв.м. Это длилось 7 лет.
Кроме того квартиры по соцнайму ремонтировались за бюджет,им установили счетчики воды и заменили электросчетчики бесплатно. Собственник за эти услуги платит свои гроши. Это в Москве.
Оказалось,что дома в Москве стоят на балансе правительства Москвы. Сейчас две очереди. Одна на приватизацию,другая на расприватизацию,т.к нет средств оплачивать капремонт, содержание жилья,ремонт общего имущества.
Re: Документы и полезные ссылки
Калькуляторы оптимальной ипотеки (не онлайн, скачиваемые бесплатно файлы). Простой интерфейс, возможность наглядного представления пользователю зависимостей между параметрами ипотеки. Пример в прикреплённом файле. Для использования должен быть установлен Excel 2007.
- Вложения
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- зависимость "срок кредита - размер платежа"
- график.JPG (54.83 КБ) 17278 просмотров
Re: Документы и полезные ссылки
Вот какие показатели принимаются для расчета цены единицы тепла для Рязани:
1. Продолжительность периода сезона отопления при t=< +8 град 208 дней в году. для Москвы - 214 дней. Севернее Рязани.
1. Продолжительность периода сезона отопления при t=< +8 град 208 дней в году. для Москвы - 214 дней. Севернее Рязани.
Re: Документы и полезные ссылки
ПП РФ №416 от 15.05.2013г утверждены Правила управления многоквартирным домом.
Re: Документы и полезные ссылки
Помогите пожалуйста я хочу открыть свой ресторан в Москве, кто может проконсультировать по поводу цен на коммерческу. Хочу арендовать здание, надеюсь в скором времен выкупить.
Re: Документы и полезные ссылки
я бы советовывал обратиться в какое нибудь провереное агенсктво ком.недвижимости, что бы не было никаких разводов
Re: Документы и полезные ссылки
мне посоветывали обратиться в (здесь была реклама) и Вы знаете, мне очень понравился сервис и уровень обслуживания, и еще огромным плюсом есть то - что у них есть готовые решения
Re: Документы и полезные ссылки
Идет разговор о ликвидации 214-ФЗ.Разрабатывают иной вариант строительства. Продажа квартир на стадии 90% готовности дома. Кредит выдается застройщику,после продажи квартиры кредит переводится на владельца квартиры. Проект закона в Госдуме.
Re: Документы и полезные ссылки
С 2017г застройщик должен перечислять в фонд страхования риска дольщиков 1% от стоимости строительства.
Тысячи дольщиков остались без жилья по причине банкротства застройщика и не оставили активов
на сумму незавершенного строительства. Часть профинансировало государство.
" сегодня в стране насчитывается свыше 114 тыс. обманутых дольщиков. Причем за 2015 год и первый квартал 2016-го в их числе оказалось почти 62 тыс. граждан." Долги застройщиков составили около 100 млрд руб.
Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/3007359
Объем фонда, по мнению Минстроя, может составлять 30-35 млрд рублей в год.
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/ekonomika/3337566
Тысячи дольщиков остались без жилья по причине банкротства застройщика и не оставили активов
на сумму незавершенного строительства. Часть профинансировало государство.
" сегодня в стране насчитывается свыше 114 тыс. обманутых дольщиков. Причем за 2015 год и первый квартал 2016-го в их числе оказалось почти 62 тыс. граждан." Долги застройщиков составили около 100 млрд руб.
Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/3007359
Объем фонда, по мнению Минстроя, может составлять 30-35 млрд рублей в год.
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/ekonomika/3337566
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: Сегодня, 17:26
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