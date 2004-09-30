Сообщение nikols » 18 окт 2012, 17:57

Вот так звучит ЖК РФ:

Статья 36. Право собственности на общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме



1. Собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности общее имущество в многоквартирном доме, а именно:

1) помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование (технические подвалы);

2) иные помещения в данном доме, не принадлежащие отдельным собственникам и предназначенные для удовлетворения социально-бытовых потребностей собственников помещений в данном доме, включая помещения, предназначенные для организации их досуга, культурного развития, детского творчества, занятий физической культурой и спортом и подобных мероприятий;

3) крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения;

Но Управа одного района Москвы мне ответила,что все перечисленное в долевой собственности собственников квартир. В доме в частном владении находится 75% квартир,т.е. большинство,но дом в целом находится в государственной собственности Правительства Москвы.

Узнайте в чьей собственности находится в целом дом.