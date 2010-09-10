Документы и полезные ссылки
Обсуждение законодательства по недвижимости. Оформление сделок. Практические советы по применению. Ипотека.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
- Откуда: Russia
- Контактная информация:
Документы и полезные ссылки
Тему АП добавил ссылочку в первый пост, господа модераторы, может закрепить вообще? Полезные ссылки периодически попадаются на форуме, их можно сюда дописывать, чтоб народ искал без гемороя...
<a href=https://prom-electric.ru/>.</a>
<a href=https://prom-electric.ru/>.</a>
Вернуться в «Законодательство в недвижимости»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей