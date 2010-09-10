Документы и полезные ссылки

Обсуждение законодательства по недвижимости. Оформление сделок. Практические советы по применению. Ипотека.

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Avesgamer
Гость RZN.info
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Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
Откуда: Russia
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Документы и полезные ссылки

Сообщение Avesgamer » Сегодня, 11:21

Тему АП добавил ссылочку в первый пост, господа модераторы, может закрепить вообще? Полезные ссылки периодически попадаются на форуме, их можно сюда дописывать, чтоб народ искал без гемороя...


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