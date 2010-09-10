Сообщение Avesgamer » Сегодня, 15:33

Таймер едет. Кстати, что на аэрлифт, что на таймер даны ссылки на магазы с высокой ценой. Аэрлифт брал за 99, таймер такой же за 322, ну сейчас он 381р. Я к чему, нужно искать, есть дешевле, даже у продов с хорошим рейтингом.



<a href=https://prom-electric.ru/>.</a>