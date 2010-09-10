Документы и полезные ссылки
Обсуждение законодательства по недвижимости. Оформление сделок. Практические советы по применению. Ипотека.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 75
- Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
- Откуда: Russia
- Контактная информация:
Документы и полезные ссылки
Тему АП добавил ссылочку в первый пост, господа модераторы, может закрепить вообще? Полезные ссылки периодически попадаются на форуме, их можно сюда дописывать, чтоб народ искал без гемороя...
<a href=https://prom-electric.ru/>.</a>
<a href=https://prom-electric.ru/>.</a>
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 75
- Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
- Откуда: Russia
- Контактная информация:
Документы и полезные ссылки
Таймер едет. Кстати, что на аэрлифт, что на таймер даны ссылки на магазы с высокой ценой. Аэрлифт брал за 99, таймер такой же за 322, ну сейчас он 381р. Я к чему, нужно искать, есть дешевле, даже у продов с хорошим рейтингом.
<a href=https://prom-electric.ru/>.</a>
<a href=https://prom-electric.ru/>.</a>
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 75
- Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
- Откуда: Russia
- Контактная информация:
Документы и полезные ссылки
Всем добрый день.
Собираюсь продать свою 1-комнатную квартиру в Андреевке. В собственности 7 лет, единственный собственник и никто не прописан. Но вспомнила, что когда покупала, была в браке. Сейчас в разводе, с бывшим мужем нет контакта никакого.
Квартира была куплена на мои средства от продажи другой квартиры.
При оформлении сделки продажи, понадобятся ли какие-то бумаги от бывшего мужа?
может кто-нибудь сталкивался с подобными сделками?
<a href=https://prom-electric.ru/>.</a>
Собираюсь продать свою 1-комнатную квартиру в Андреевке. В собственности 7 лет, единственный собственник и никто не прописан. Но вспомнила, что когда покупала, была в браке. Сейчас в разводе, с бывшим мужем нет контакта никакого.
Квартира была куплена на мои средства от продажи другой квартиры.
При оформлении сделки продажи, понадобятся ли какие-то бумаги от бывшего мужа?
может кто-нибудь сталкивался с подобными сделками?
<a href=https://prom-electric.ru/>.</a>
Вернуться в «Законодательство в недвижимости»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость