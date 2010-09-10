Сообщение Avesgamer » 03 дек 2019, 17:39

Всем добрый день.

Собираюсь продать свою 1-комнатную квартиру в Андреевке. В собственности 7 лет, единственный собственник и никто не прописан. Но вспомнила, что когда покупала, была в браке. Сейчас в разводе, с бывшим мужем нет контакта никакого.

Квартира была куплена на мои средства от продажи другой квартиры.

При оформлении сделки продажи, понадобятся ли какие-то бумаги от бывшего мужа?



может кто-нибудь сталкивался с подобными сделками?



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