Документы и полезные ссылки

Обсуждение законодательства по недвижимости. Оформление сделок. Практические советы по применению. Ипотека.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Avesgamer
Гость RZN.info
Сообщения: 125
Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
Откуда: Russia
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Avesgamer

Документы и полезные ссылки

Сообщение Avesgamer » 17 сен 2019, 11:21

Тему АП добавил ссылочку в первый пост, господа модераторы, может закрепить вообще? Полезные ссылки периодически попадаются на форуме, их можно сюда дописывать, чтоб народ искал без гемороя...


<a href=https://prom-electric.ru/>.</a>
Вернуться к началу
Avesgamer
Гость RZN.info
Сообщения: 125
Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
Откуда: Russia
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Avesgamer

Документы и полезные ссылки

Сообщение Avesgamer » 01 дек 2019, 15:33

Таймер едет. Кстати, что на аэрлифт, что на таймер даны ссылки на магазы с высокой ценой. Аэрлифт брал за 99, таймер такой же за 322, ну сейчас он 381р. Я к чему, нужно искать, есть дешевле, даже у продов с хорошим рейтингом.

<a href=https://prom-electric.ru/>.</a>
Вернуться к началу
Avesgamer
Гость RZN.info
Сообщения: 125
Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
Откуда: Russia
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Avesgamer

Документы и полезные ссылки

Сообщение Avesgamer » 03 дек 2019, 17:39

Всем добрый день.
Собираюсь продать свою 1-комнатную квартиру в Андреевке. В собственности 7 лет, единственный собственник и никто не прописан. Но вспомнила, что когда покупала, была в браке. Сейчас в разводе, с бывшим мужем нет контакта никакого.
Квартира была куплена на мои средства от продажи другой квартиры.
При оформлении сделки продажи, понадобятся ли какие-то бумаги от бывшего мужа?

может кто-нибудь сталкивался с подобными сделками?

<a href=https://prom-electric.ru/>.</a>
Вернуться к началу
Avesgamer
Гость RZN.info
Сообщения: 125
Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
Откуда: Russia
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Avesgamer

Документы и полезные ссылки

Сообщение Avesgamer » Вчера, 20:05

Слыхал что есть такой номер аськи на который по запросу с указанием города приходит прогноз погоды от гисметио. Кто нибуть знает ?


п.с. на форуме просили ссылку на ремонт частотных приводов, рекомендую - https://prom-electric.ru/remont-chastot ... eterburge/ 73
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Законодательство в недвижимости»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость